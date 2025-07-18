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沙丘捉迷藏、藝術對話！2025宜蘭「壯圍生活節」帶你看見宜蘭

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：東北角之友FB
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一個讓大人重拾童心、小孩盡情穿梭的場域；一場集音樂、市集、手作與在地旅行於一身的夏日節慶──2025壯圍生活節將再次讓藝術回歸生活、讓生活成為藝術。



2025宜蘭壯圍生活節延續對土地的關注與創意實踐，邀請多位藝術家駐地創作，讓作品與在地自然環境互動。飛魚·瑪德諾·米斯卡的《千變萬畫<二>之全家福》以紅與黑繪製圓形圖騰，向KAVALAN族群祖靈致敬，並透過透明畫布納入壯圍沙丘的日光與海風，彷彿一幅會呼吸的風景畫。而陳依慧的《沙丘捉迷藏》則以竹構為主體，提供民眾穿梭、休憩與探索的空間，打造出一處親近自然又富童趣的藝術角落。


▲圖片來源：東北角之友FB
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音樂點亮夜晚，市集交織生活香氣

每年最受矚目的「壯圍星夜沙丘音樂會」今年也不缺席，兩個週末共四個夜晚，邀請到金曲大獎得主李竺芯、知名歌手萬芳、鄭宜農等音樂人登台演出，搭配沙丘市集，讓夕陽與星空下的壯圍沙海充滿療癒旋律與在地風味。市集精選在地美食、手作工藝與文創商品，提供豐富感官享受，也讓壯圍的在地魅力展露無遺。


▲圖片來源：東北角之友FB
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自行車輕旅，追風遊藝壯圍路

今年生活節同步推出由「孔明自行車團隊」領騎的「自行車輕旅」體驗，騎上電輔自行車從壯圍沙丘生態園區出發，穿梭於在地社區、商家與藝術聚點之間。沿路將參訪地景藝術、藝術家創作場域，甚至親身參與小型活動與導覽。這段慢速移動的旅程，不只是單車旅行，更是一場深入土地與人文記憶的文化巡禮。


▲圖片來源：東北角之友FB
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藝術聚點串連，打造壯圍生活地圖

生活節不只是舞台，更是一張散佈於壯圍各處的生活地圖。活動期間串連8處在地藝文空間與手作店家，推出付費DIY課程、展覽、講座與互動體驗。無論是想親手創作，或是靜靜感受在地藝術氛圍，都能在這些聚點找到屬於自己的靜謐時光。這樣的串聯，不僅拓展了藝術的邊界，也讓壯圍的每一處日常角落都成為節慶的一部分。


【2025宜蘭壯圍生活】

活動日期：7月26日-7月27日 ；8月30日-8月31日

活動時間：16:00-21:00

活動地點：壯圍沙丘生態園區


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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