大人放鬆小孩放電！宜蘭最新景點「免睡殿」，五大關卡跳到瘋狂

宜蘭最新景點「免睡殿」，超過價值百萬床墊鋪滿滿，進去是讓你跳到瘋狂不是讓你睡，大家一踏進滿滿床墊世界就會忍不住像超級馬力歐一樣彈跳起來，五大關卡過完每個人都ㄏㄧ累累，三十分鐘彈跳到無極限！「免睡殿」熱騰騰剛開幕不到一個月，大人放鬆小娃兒玩到不想回家，極度放電後上車立馬睡著，室內空調實在很涼快，試營運期間門票優惠價只要100元，雨天、躲日頭備案「免睡殿 」一定要排進來！

宜蘭免睡殿 營業資訊

免睡殿 Sleepy Free

評分：5

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮海山西路280號（地圖）

電話：03 990 3088

營業時間：星期一、二、三、四、六、日 09:00 – 17:00, 星期五 09:00 – 16:30

備註：寒暑假星期三正常營業

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

宜蘭免睡殿 票價｜注意事項

●試營運期間票價：成人100元，贈送亮橘襪一雙，必須穿著才能入場。

●6歲以下兒童及75歲以上長者（請出示有效證件或健保卡）免票。

●12歲以下兒童必須有一位20歲成人陪同。

●門票可折抵店內商品100元。

●設備適於105公斤以下使用者，有心臟病、高血壓、孕婦不能參加。

宜蘭免睡殿 位置｜交通

「免睡殿」位於國道五號蘇澳交流道下來直直開就到，就在「歪歪球」的正對面，車可以停在「免睡殿」門口，或者是對面「歪歪球」的停車場都可以喔！

宜蘭免睡殿 五大關卡

因為「免睡殿」的關卡都屬於高強度的活動，進場前會先由工作人講解注意事項，像是不要擋在出入口、要注意床墊間的縫隙、與人保持安全距離，身上有飾品的最好取下，活動期間要聽從工作人員指示，有任何不舒服都要馬上反應，因為要一直跳個不停，記得來之前不要吃太飽唷！

一進到「免睡殿」的場地內要先適應腳底床墊踩起來軟綿綿的感覺，整個場地使用的是天絲材質床墊鋪滿，踩起來又軟觸感好絲滑，連娃兒都忍不住自嗨一直自摔，想起以前在家跳床墊都會被大人罵床墊會壞掉啦！在「免睡殿」可以跳個過癮沒問題！

橘色襪襪就是門票，認襪入場，全新的穿完可以帶回家！

今天跳拍了嗎！？

考驗彈跳力，牆上有感應器以及計數器，這關就是要一直跳跳跳，拍打上面的感應器，看誰跳得多、彈得高，矮額喬登就是你！不得不說「免睡殿」的床墊還真的是出乎意料之外的「彈」耶，跳起來超軟Ｑ，彈性好好！

打擊瞌睡蟲

一人先當箭靶穿上背心持續抱頭彈跳，其他人可以拿著有魔鬼氈的墊子攻擊，只要黏到背後就算得分，持續跳躍還要躲避攻擊真的要累死人，一早吃太飽本來還有點想睡，一玩起來真的睡意全消，整個熱血沸騰想要換手當攻擊方復仇啦！

床上睡足賽

在床墊上踢足球沒試過吧！軟綿綿的床墊上奔跑踢球，守門員守球門還不能只站著，只能用腳防守外還要一直彈跳，實在很忙碌，真的沒兩下就腿軟，還好摔在床墊上零痛感，好想躺著就不想起來了！

枕頭攻防戰

在床上一定要來個枕頭大戰啊！對戰的雙方先站在方形懶骨頭上，一人拿一個長形枕頭當武器，站好保持平衡後開戰！看是要用枕頭防守還是攻擊，就是要把對方掉下懶骨頭就對了，誰先掉下來誰就輸，不只下盤要穩，手勁也要夠狠，站上懶骨頭互打起來真的都沒在客氣的，誰都不認輸，感覺平常工作受的氣可以在這裡發洩掉，認真打到都要反目成仇了啦！

跳痛模仿王

跟著節拍噠噠噠～跳！噠噠噠～再跳！跳起來的瞬間要模仿螢幕上的動作，真的是一把老骨頭了很難伸展開來耶，姿勢動作越跳越好笑，根本就是手舞足蹈的亂跳，玩得開心就好。

出口處有各種玩具以及紀念品販售，門票還可以折抵一百元，還送一雙襪子實在是太超值，在「免睡殿」玩上三十分鐘真的太瘋狂，大概超過我一個禮拜的活動量，走出大門覺得腿有點軟，跟朋友一起來玩真的有趣又好笑，小朋友更是跳到不能自己抓都抓不回來，宜蘭最新室內景點，快快排入行程中吧！（累歸累躺下要很注意安全喔！）

免睡殿 Sleepy Free

評分：5

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮海山西路280號（地圖）

電話：03 990 3088

營業時間：星期一、二、三、四、六、日 09:00 – 17:00, 星期五 09:00 – 16:30

備註：寒暑假星期三正常營業

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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