入場免費！限期展出2個月 爸媽帶路前進「東南亞第一」基地創造孩子的「字我」

又到了小朋友放暑假的時間了，還有爸媽不知道怎麼安排親子出遊的地點嗎？來宜蘭走走吧～前身是中興紙廠的「中興文創園區」剛好在暑假期間舉辦「書冊與文字的載體」特展，可以免費入場、寓教於樂，又能與週邊的景點連結成為兩天一夜小旅行，爸媽們快筆記起來！

圖／宜蘭縣政府文化局 提供

之前為中興紙廠的「中興文創園區」，曾經有過造紙產量拿下東南亞第一的輝煌成績，從國營事業退下來之後，園區裡許多棟歷史建物轉型成為文化創意園區，剛好成為這次「書冊與文字的載體」特展的最佳場地，讓大家回顧地方產業，更邀請外國藝術家來參展，讓藝術自然地進入生活中，再定義「書寫」跟「創造」的意義。

圖／宜蘭縣政府文化局 提供

特展中可透過互動裝置，創造出屬於自己的一個字，代表自己的「字我」；現場也有許多場以「書」為主題的工作坊可報名參加；還有週末六日兩天限定的「書脊漫步市集」，不只匯聚全台風格書店、在地文創商家與美食品牌，很適合用半天的時間來走走逛逛、讓自己沉浸在書香的世界裡；鄰近還有國立傳統藝術中心、冬山親河公園和利澤老街，串連起來就是一場超充實的兩天一夜小旅行，適合爸媽們帶小朋友出門、當一回書裡的人物囉！

圖／宜蘭縣政府文化局 提供

「書冊與文字的載體」

展覽地點：

宜蘭中興文化創意園區：56建物、54建物、有料倉庫、戲棚下，宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號。

交通方式(公共運輸)：

1、於台鐵「羅東站」，從後站「羅東轉運站」搭乘市區公車至「中興文創」站下車。

2、搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運、國光客運，至「羅東轉運站」下車，再轉乘市區公車至「中興文創」站下車。

展期：

7/12～8/31，10：00～18：00；週三公休，僅戶外空間開放

圖／宜蘭縣政府文化局 提供

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