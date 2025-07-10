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鐵道歷史復活現場！國定古蹟「臺北機廠」7月底首度開放參觀

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：文化部
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喜愛鐵道文化的你，終於等到了！從柴電工場到員工澡堂、從火車動力到人文記憶，「國家鐵道博物館」第一階段將於7月31日隆重開館，邀你一同上車、穿越時代。

自1935年落成啟用的「臺北機廠」，長年肩負臺灣火車維修、組裝與保養等重任，是臺灣鐵道工業最核心的基地。隨著機廠於2012年遷移至富岡後，原址逐步由文化部接手進行古蹟修復與轉型規劃。2015年全區指定為國定古蹟，2016年起正式啟動「國家鐵道博物館園區」籌設，歷經近十年的努力，如今迎來園區第一階段開館，象徵臺灣鐵道文化的正式重返大眾視野。


▲圖片來源：文化部
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從修復到展覽，重現火車誕生的文化現場

本次開放空間涵蓋六棟歷史建築，包括柴電工場、總辦公室、材料試驗所、技工養成所、大禮堂及澡堂，展出常設展〈動力．火車〉、〈移動與感動〉、〈氤氳時代〉，以及多項特展與親子空間。透過展示火車組裝技術、職工生活空間與鐵道攝影記憶，讓觀者不僅能了解鐵道科技的演進，更能感受到工場中流動的歷史人文情懷。


▲圖片來源：文化部
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工場歲月再現，鐵道記憶寫進全民文化資產

曾經一度面臨消失風險的臺北機廠，因民間與官方共同努力，得以保存下來並轉化為博物館園區。不只是機械與建築的修復，更是對一段全民共同記憶的致敬。從工人浴場到技工教室，從工具試驗所到行政辦公室，這些真實存在的空間都化作展覽的一部分，彷彿時光未曾遠去。這座博物館不僅為鐵道迷而設，更是全體國民記憶的文化場域。


▲圖片來源：文化部
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7月31日正式啟動，歡迎全民一起上車

國家鐵道博物館將於7月31日正式對外開館，開放時間為每週二至週日9:30至17:00（週一休館）。第一階段展區開放後，後續仍將持續進行其他古蹟空間整備與主題展規劃，未來整個園區將完整呈現臺灣鐵道歷史的發展軌跡。不論是鐵道迷、文化工作者或親子家庭，都能在這座兼具歷史重量與文化深度的園區中，找到屬於自己的感動。


▲圖片來源：文化部
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【「國家鐵道博物館」園區第一階段開館】

地點：臺北市信義區市民大道五段50號

開放時間：7月31日起，每週二至日09:30-17:00（每週一休館，農曆春節假期開放時間另行公告）

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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