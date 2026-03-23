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「脆皮肉圓」夯爆了！這家靠「炸肉圓」出圈 超涮嘴「神級脆皮+獨門醬汁」一顆40元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@eatfoodtsen授權
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「脆皮派」一致推薦！肉圓除了清蒸外，脆皮版同樣受到一批饕客青睞。高雄這間「炸肉圓」征服許多人的味蕾，一顆40元銅板價，網友吃過大推「料好實在」、「口感外酥內Q好好吃」。

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肉圓控抄筆記！位於高雄鳳山這家「郭家清蒸（脆皮）肉圓」以「脆皮炸肉圓」出圈，有別於清蒸肉圓，外皮經過油炸格外酥脆卻不硬，口感保持Q彈，一口咬下「外酥內軟」十分涮嘴，加辣吃更夠味。許多網友在Google點評「脆皮肉圓超級好吃！」、「肉圓外皮外酥內Q，內餡紮實」、「炸的肉圓皮真的很酥脆」都對脆皮肉圓讚譽有加。

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而肉圓醬汁鹹香甜，加上蒜泥更是一絕，還有網友推薦搭配四神湯或貢丸湯組成套餐吃更滿足。另外，店家也有販售筒仔米糕，一份40元，喜歡台味小吃的朋友也可一併點起來！

郭家清蒸（脆皮）肉圓

地址：高雄市鳳山區新富路500號

營業時間：7:30-15:00（週一公休）

電話：0901 033 105

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高雄美食 小吃 肉圓 銅板美食

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