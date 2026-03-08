聽新聞
別只知道阿璋、北門口！彰化「最強油泡系肉圓」是這家 只賣「3品項」全點一輪才90元
別只知道阿璋、北門口！彰化這家肉圓也小有名氣，只賣3種品項，樣樣都深得饕客青睞，更有網友評價「這是油泡系的第一名」、「彰化市最強的油泡肉圓」。
彰化市東民街上這間「彰化燒肉圓」雖然沒像其他名店聲名大噪，但仍默默累積不少好口碑。肉圓分為肉角與肉絲兩種，一個40元，肉絲肉圓吃得到肉絲和肉角塊，外皮先蒸後炸口感偏Q軟，搭配肉圓醬汁十分涮嘴。
除了2款肉圓外，另一樣則是超便宜10元脆丸湯，看似樸實，脆丸口感和湯頭卻不簡單，全店3個品項都點一輪也只要90元，是許多人選擇在上八卦山前先打卡的第一站。
彰化燒肉圓
地址：彰化縣彰化市東民街89號
營業時間：10:30-16:00
電話：04-723-3710
