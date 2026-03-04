新竹「平價牛排界的模範生」！加鐵板麵＆獨家油封蒜醬都免費 還有豐盛自助吧吃到飽

新竹竹北美食「牛範生台式蒜香牛排」，堪稱牛排界的模範生，只要250元起就能享有平價又好吃的排餐，內用還有豐富的自助吧，舉凡飲料、雞蛋布丁、巧克力布丁、茶凍、抹醬吐司、爆米花、關東煮、玉米濃湯、羅宋湯、霜淇淋都任你吃到飽！而且鐵板麵和獨家的油封蒜醬，也都能讓你無限續！這不是單純的牛排館，比較像「牛排＋自助吧小型吃到飽」！是間可以吃超飽、價格又親民、全家大小都會滿意的餐廳，文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

【牛範生台式蒜香牛排】

地址：新竹縣竹北市光明一路92號

電話：03-558-3811

營業時間：11:30-14:30(最後點餐14:00),17:00-21:00(最後點餐20:30)

在「牛範生台式蒜香牛排」的正對面，就有收費停車場方便停車！店內的空間很寬敞，明亮清爽的裝潢風格，藍綠色系牆面搭配木質桌椅，整體舒適度勝過很多平價牛排館呢！

店內的座位間距不會太近，推嬰兒車也OK，帶小朋友來完全不壓力山大，而店家也有貼心提供兒童座椅！

自助吧動線規劃得不錯，拿餐不會卡卡排隊，這點真的加分！而且冷氣夠涼、環境乾淨、補餐速度也快，整體舒適度我給滿高分的。

飲料區有永和豆漿（有美式咖啡、古早味紅茶、永和豆漿、香濃椰奶、豆乳拿鐵、生椰拿鐵、豆漿紅茶、椰香豆漿）、百事可樂氣泡飲料系列（百事可樂、橘子汽水、檸檬紅茶、7喜）、多款茶飲（無糖青山茶事、無糖熟成紅茶、紅心芭樂、梅好時光等品項）！現在手搖飲料越賣越貴，光在這邊多喝幾杯就划算了阿。

醬料區有東泉辣椒醬、番茄醬、紅人A1、胡椒粉、蘑菇醬、黑胡椒醬等！

冷藏櫃內有雞蛋布丁、巧克力布丁和茶凍！雞蛋布丁走古早味路線～滑嫩又不會太甜～可以放心給小朋友吃！

爆米花香氣一直飄過來，在等餐的時候可以先拿一杯，鹹鹹甜甜的，會讓人忍不住一口接一口！

這烤麵包區很有誠意耶，這是我第一次在平價牛排館看到菠蘿麵包！是說菠蘿麵包抹花生醬蠻搭的。

除了基本款的巧克力醬和蒜醬以外，他們居然還出現了很像西堤牛排的白醬，這白醬熱熱吃超讚的啦。

關東煮裡面的料未免也太多了吧，是說我老公是關東煮控，當天就吃了兩碗呢。

玉米濃湯一旁還有麵包丁可以自行添加，增添層次口感！

羅宋湯裡面有滿滿的洋蔥和紅蘿蔔，湯頭內含牛肉成份！

這咖哩飯有滿滿的紅蘿蔔和馬鈴薯塊，味道挺不錯的！

飯後甜湯還有紅豆湯呢，紅豆煮到鬆軟綿密，甜度剛剛好！喝上一碗熱呼呼的紅豆湯，全身都暖了起來呢！

飯後的霜淇淋也不馬虎，一旁還有提供淋醬和餅乾等配料可以自己加，好玩、好看又好吃！

來到「牛範生台式蒜香牛排」用餐，不只有豐富的自助吧任你吃到飽，他們的鐵板麵和油封蒜醬也都全部免費！如果留下五顆星的用餐體驗，還會另外送你白蝦唷！

【牛範生台式蒜香牛排｜完整菜單MENU】

這是「牛範生台式蒜香牛排」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【牛範生台式蒜香牛排｜豐富好吃的排餐新選擇】

「牛範生台式蒜香牛排」不是那種隨便組合的夜市牛排，是份量大且肉感紮實，有著鐵板香氣的超猛豪邁系路線！吃完真的會有＂欸？這價位能吃到這樣合理嗎？＂的驚喜感。

【法式鴨胸】

菜單上有標註法式鴨胸需要等20分鐘，但我覺得這完全值得等待啊！一旁的白蝦是給5星評價附贈的，若覺得店家值得5顆星再給，不強求喔。這次的用餐體驗，我自己絕對是會二話不說給他們五顆星啦。

鴨胸的外皮煎到金黃酥脆，切開裡面是漂亮的粉嫩色澤，熟度控制得很剛好！一口咬下去超驚豔：皮脆＋肉嫩＋滿滿肉汁直接爆出來！鴨胸厚切真的很有存在感，會有種在吃小法餐的錯覺。

搭配鐵板麵一起吃很加分，吸滿醬汁的麵條配鴨胸超搭！如果你不想吃牛、想換點清爽感的話，這道真的很推薦！ 是屬於那種低調但會默默圈粉的品項！

【帶骨牛小排】

這道一上桌真的氣勢滿滿！帶骨牛小排直接霸氣躺在鐵板上，還沒開吃就先聞到濃濃牛油＋鐵板焦香味撲鼻而來，那個香氣真的很犯規！牛小排帶骨切片，每一塊都厚實有份量，不是薄薄的那種敷衍款！

最讚的是他們有附油封蒜醬，這個醬料搭配肉類超好吃，而且還能無限續加！他們的牛小排肉質有嚼勁，重點是骨邊肉超好吃，那種貼骨的肉就是特別香，肉控真的會吃得很滿足。

鐵板麵吸附了醬汁，可以增加飽足感，如果吃不夠也都能免費續加喔！來這邊用餐完全不用擔心會吃不飽阿～

除了蒜醬以外，他們的自助區也有蘑菇醬和黑胡椒醬可以加，但我私心覺得油封蒜醬完勝。

【香烤魷魚雙拼－雞腿排】

「香烤魷魚雙拼」可以選擇牛排／豬排／雞排做雙拼，因為我到牛排館都很愛點雞排來吃，來這邊當然也不能錯過啊！是說他們端上桌的排餐沒有加醬很加分，這樣雞排的外皮才能保有酥脆口感。

整尾的香烤魷魚口感Q彈有嚼勁，搭配獨家的油封蒜醬真的無敵對味，這盤吃完真的會很有飽足感，男生一定愛爆！如果你是大食量、想吃得豪邁一點，選這道準沒錯啦！

雞腿排的外皮煎到超酥脆，還有那種＂卡滋卡滋＂的聲音，裡面肉質超嫩又多汁，雞汁整個鎖在裡面，是那種標準台式鐵板雞腿排的經典味道！

因為雙拼的鐵板放了香烤魷魚和雞腿排就滿了，所以附贈的鐵板麵、雞蛋和白醬，會用另外一個鐵盤裝！是說這道根本是選擇障礙救星！讓你能同時有雞腿排＋整尾魷魚，直接雙主角登場，CP值高到誇張。

【自助吧好精采！沒吃飽不準走！】

來牛範生真的會變成：自助吧吃兩輪 → 主餐再硬嗑 → 甜點續攤 → 扶牆走人！來這裡～沒吃飽不準走啦！

整體來說，這間「牛範生台式蒜香牛排」真的是近期吃到CP值最高的平價牛排館了！他們的排餐有水準、自助吧有誠意、價格也很親民，吃完只會後悔自己的胃不夠大啦！如果你最近在找竹北牛排推薦、家庭聚餐餐廳，或是單純想大口吃肉又能爽嗑自助吧，真的可以放心衝一波！私心推薦給你們，一起來扶牆走出店門吧。

地址：新竹縣竹北市光明一路92號

電話：03-558-3811

營業時間：11:30-14:30(最後點餐14:00)，17:00-21:00(最後點餐20:30)

