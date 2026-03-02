彰化沉浸式旅遊再升級！城市紋理、濱海聚落一次收錄
【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續深化數位觀光內容，彰化縣政府推動「彰化旅遊資訊網」之「線上沉浸式旅遊平台」內容升級，及鹿港鎮各經典場景建置。今年度全新收錄彰化市、芳苑鄉及伸港鄉景點，透過線上感受如現場般的旅遊體驗，看見城市日常、濱海風景與生活文化交織的地方樣貌。
「線上沉浸式旅遊平台」運用環景空拍技術，提供高空鳥瞰及720°全景視角，本次新增內容串聯山海、街區及生活場景，畫面從八卦山大佛風景區、天空步道周邊展開，延伸至小西特色街巷及扇形車庫，呈現城市日常累積而成的生活肌理。同時收錄王功漁港、海空步道、海牛採蚵與芳苑走走等特色場景，描繪海線聚落的漁村風貌。並透過自然生態教育中心的視角，引領認識海洋與濱海特色，感受人與海洋共存的生活風貌。
城市暨觀光發展處表示，沉浸式旅遊不僅是視覺呈現，更是一種貼近地方及理解在地的體驗方式。透過多角度畫面的轉換，民眾能在線上先行感受地方氛圍，為未來實地走訪醞釀期待，也讓彰化的觀光故事以更有溫度的方式被發現。
彰化縣政府未來將持續結合數位科技與觀光推廣，豐富沉浸式旅遊平台內容，打造多元且具層次的線上旅遊體驗。邀請透過「線上沉浸式旅遊平台」，用不同方式認識彰化，同時請持續鎖定「彰化旅遊資訊網」及「愛玩彰化」臉書粉絲專頁，隨時掌握最新旅遊動態與活動資訊！
