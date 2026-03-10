饒河夜市必吃！ 外皮炸到酥脆的「冠捷脆皮黃金肉圓」　咬下還會「喀滋」一聲

說到饒河夜市美食，絕對不能漏掉「冠捷脆皮黃金肉圓」，以外皮酥脆、口感獨特著稱，被譽為台北脆皮肉圓的王者 ，更成為台北美食的熱門推薦。不必大老遠跑去彰化或高雄，在台北就能吃到、咬下去還會發出「喀滋」聲響的脆皮肉圓，提供原味及紅糟兩種肉圓，搭配特製醬汁和辣椒更添風味，有來捷運松山站附近的食客千萬別錯過！

冠捷脆皮黃金肉圓 在哪裡

「冠捷脆皮黃金肉圓」又名「冠捷小吃」，目前在台北有松山和信義兩間分店。PEKO造訪的是松山店，就位於松山市場內，鄰近捷運松山站2號出口，走幾步路就是熱鬧的饒河街夜市，地點超級方便 。

冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

電話：02 2768 4313

地址：臺北市松山區八德路四段679號

營業時間：09:00~21:00

固定公休：星期二

內用座位區除了吧檯前，轉角的騎樓下也還有一張桌子，總共約莫 10 個座位 。雖然只是簡單的市場美食，但上門的顧客真的是絡繹不絕 ！

冠捷脆皮黃金肉圓菜單

這裡主打脆皮肉圓，口味分為原味跟紅糟兩種 。除了肉圓，店內還有提供小籠湯包、肉羹麵線、酸辣湯跟貢丸湯，想吃飽或喝熱湯都沒問題 。

冠捷脆皮黃金肉圓推薦

這顆肉圓一上桌，PEKO光看那個皮就知道「這傢伙不簡單」！「冠捷脆皮黃金肉圓」的肉圓皮之所以會這麼酥脆，祕訣就在於炸油的溫度比一般店高出許多 。咬下去的瞬間，那聲響真的是「喀滋」一聲，酥脆度直逼炸雞皮，是PEKO吃過最脆的台北脆皮肉圓 ！

外皮金黃酥脆卻不油膩，雖然最外層極度脆口，往內一點又保有肉圓的軟Q。內餡選用紅糟肉塊搭配清爽的筍丁，肉質偏鬆散但不乾柴，淋上鹹甜交織的特調醬汁，層次感豐富到不行 。強烈建議一定要加點辣椒，那美味程度會直接原地起飛，保證讓你眼睛一亮 ！

吃過這麼多台北肉圓，這間「冠捷脆皮黃金肉圓」真的讓 PEKO 印象深刻 。驚人的脆皮口感，完全打破了對傳統肉圓的想像，不用跑中部，在台北就能體驗這種脆皮肉圓 。如果你是脆皮肉圓愛好者，這家松山市場美食真的必須排進你的口袋清單，吃完真的會滿足到笑出來 ！快揪你想一起去的那位朋友吧！

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

