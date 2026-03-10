快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

饒河夜市必吃！ 外皮炸到酥脆的「冠捷脆皮黃金肉圓」　咬下還會「喀滋」一聲

PEKO の Simple Life／ udn走跳美食

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life

說到饒河夜市美食，絕對不能漏掉「冠捷脆皮黃金肉圓」，以外皮酥脆、口感獨特著稱，被譽為台北脆皮肉圓的王者 ，更成為台北美食的熱門推薦。不必大老遠跑去彰化或高雄，在台北就能吃到、咬下去還會發出「喀滋」聲響的脆皮肉圓，提供原味及紅糟兩種肉圓，搭配特製醬汁和辣椒更添風味，有來捷運松山站附近的食客千萬別錯過！

冠捷脆皮黃金肉圓 在哪裡

「冠捷脆皮黃金肉圓」又名「冠捷小吃」，目前在台北有松山和信義兩間分店。PEKO造訪的是松山店，就位於松山市場內，鄰近捷運松山站2號出口，走幾步路就是熱鬧的饒河街夜市，地點超級方便 。

冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

電話：02 2768 4313

地址：臺北市松山區八德路四段679號

營業時間：09:00~21:00

固定公休：星期二

內用座位區除了吧檯前，轉角的騎樓下也還有一張桌子，總共約莫 10 個座位 。雖然只是簡單的市場美食，但上門的顧客真的是絡繹不絕 ！

冠捷脆皮黃金肉圓菜單

這裡主打脆皮肉圓，口味分為原味跟紅糟兩種 。除了肉圓，店內還有提供小籠湯包、肉羹麵線、酸辣湯跟貢丸湯，想吃飽或喝熱湯都沒問題 。

冠捷脆皮黃金肉圓推薦

這顆肉圓一上桌，PEKO光看那個皮就知道「這傢伙不簡單」！「冠捷脆皮黃金肉圓」的肉圓皮之所以會這麼酥脆，祕訣就在於炸油的溫度比一般店高出許多 。咬下去的瞬間，那聲響真的是「喀滋」一聲，酥脆度直逼炸雞皮，是PEKO吃過最脆的台北脆皮肉圓 ！

外皮金黃酥脆卻不油膩，雖然最外層極度脆口，往內一點又保有肉圓的軟Q。內餡選用紅糟肉塊搭配清爽的筍丁，肉質偏鬆散但不乾柴，淋上鹹甜交織的特調醬汁，層次感豐富到不行 。強烈建議一定要加點辣椒，那美味程度會直接原地起飛，保證讓你眼睛一亮 ！

吃過這麼多台北肉圓，這間「冠捷脆皮黃金肉圓」真的讓 PEKO 印象深刻 。驚人的脆皮口感，完全打破了對傳統肉圓的想像，不用跑中部，在台北就能體驗這種脆皮肉圓 。如果你是脆皮肉圓愛好者，這家松山市場美食真的必須排進你的口袋清單，吃完真的會滿足到笑出來 ！快揪你想一起去的那位朋友吧！

冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

所在地址：臺灣台北市松山區八德路四段679號

營業時間：日 一 三 四 五 六 09:00-21:00

店家電話：02 2768 4313

評價：★★★★

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

肉圓 饒河街夜市 小吃 炸雞

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

饒河夜市必吃！ 外皮炸到酥脆的「冠捷脆皮黃金肉圓」　咬下還會「喀滋」一聲

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 說到饒河夜市美食，絕對不能漏掉「冠捷脆皮黃金肉圓」！這家隱身松山市場的「冠捷小吃」，可是被譽為台北脆皮肉圓的王者 。不必大老遠跑去彰化或高雄，在台北就能吃到、咬下去還會發出「喀滋」聲響的脆皮肉圓，有來捷運松山站附近千萬別錯過！

開業30年！超人氣「新莊QQ球」月底熄燈　網友不捨：新莊第一名

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

捷運士林站必訪！肉多多早午餐、桂花釀西西里，品味獨具的咖啡饗宴

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 在台北這座都市叢林中，每個人心中都渴望一處能夠暫時尋得片刻寧靜的角落。而位於士林捷運站旁，...

2026年還是沒漲價！ 「板橋環南米苔目」滷肉飯20元、黑白切30元 百元美食可以吃很飽

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 板橋米苔目推薦「板橋環南米苔目」給你，開業20多年，在板橋美食中名氣響叮噹，連小英總統都是座上賓。除了湯頭好、米苔目Q，最為人津津樂道的就是價格超便宜，2026年還是維持米苔目30元、黑白切30元、滷肉飯、燙青菜20元，花個一百元就可以吃很飽，算是大台北地區少見的佛心店家。

2026台北玫瑰展登場！800種玫瑰齊放打卡花海，花博公園賞花野餐到4/6

2026台北玫瑰展即日起至4月6日於臺北玫瑰園盛大舉行，吸引遊客前來大快朵頤的800多種玫瑰花。展期內將舉辦互動活動，並有美食市集進駐，兼具賞花與休閒樂趣。

三月沒有連假怎麼辦？看過來！ 3 種台北週末行程推薦給你

三月沒有連假也沒關係，只要利用週末兩天，就能讓身心重新開機！3 種不同風格的週末行程提案來了，想徹底放鬆，就去汗蒸＋按摩；想活動筋骨、流點汗，就去室內攀岩；想來點刺激與沉浸體驗，就挑戰高規格密室逃脫，不管你是想靜靜充電放鬆，還是想熱血放電，這 3 家台北店家都能幫你把週末過得更有儀式感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。