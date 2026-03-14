高雄旗山隱藏版「阿欽師山雞飯」 在地低調超人氣銅板價雙雞飯，便宜大碗爆好吃

偷偷地跟你們說，有間我最愛的雞肉飯，他本來遠在六龜的，現在在旗山也有駐點，不浮誇，我真的想到都會來吃吃，順便逛逛旗山老街，不過位置超低調，算是隱藏版，已經是在地人最愛的雞肉飯⋯⋯

隱藏旗山老街周邊的銅板價雙雞飯

話說，高雄是鴨肉飯出了名，嘉義則是雞肉飯聞名，那雙雞飯吃過嗎？雞肉飯、火雞肉飯常常可見，那跑山肉飯就真的是屈指可數了。

阿欽師山雞飯的雞肉飯是以跑山雞為主角，混搭玉米跑山雞，吃起來就是加倍肉香、翻倍美味。

刀剁雞肉絲、手作自煸的金黃色的雞油，更是涮嘴的關鍵，晶瑩剔透的雞油，淋在米飯之上就是療癒，再拌點店家自製的鹹甜醬汁，就是午賣辣。

這我兒子一個人可以嗑兩碗 要不是在旗山，應該也是天天報到的⋯⋯就是這間⋯⋯

阿欽師山雞飯

店址：高雄市旗山區復新街64號

電話：0915-333563

營業時間：10：00 – 14：00（禮拜一公休）

粉絲團點此↵

阿欽師山雞飯，店家是自養跑山雞，雞油也是手作自煸、醬油也是一絕，鹹香一次到位。雞肉更是一飯二吃，雙雞拌飯，就是讚。

這六龜早市的老店是以傳統剁雞為主，煙燻、玉米熟雞也是人氣王，雞肉飯更是容易被秒殺。高雄旗山新店單純賣雞肉飯，這雞肉飯真的是不吃還好，一吃會懷念，會滿嘴油香。有點誇張，這１０點剛開門，就開始包便當了！

阿欽師山雞飯 菜單

山雞肉飯

他們的雞肉飯個人不輸給嘉義的雞肉飯，口感真的極佳。

他是跑山雞呈現的雞飯，我都叫他雙雞飯，有著跑山雞鮮甜肉香混搭鮮嫩多汁帶油香的玉米雞，光這樣，就已經很犯規⋯⋯

放上油蔥酥更是涮嘴，再淋上自煸的雞油、自熬的醬油，全部拌著飯吃，翻倍美味。扒一口飯搭刀剁的雞肉絲，口感真的與市場上的雞肉飯大不同。

重點，米飯香Q，大大提升口感！

荷包蛋來一顆，讚！

阿欽師山雞飯的雞湯更是必喝，這也是人氣王，店家可是下重本，雞湯金黃油香，喝起來卻是清甜夠味。

一碗飯再一口湯，絕響！！

叫上一盤雞肉搭著吃，更是理想。

阿欽師山雞飯的雞肉不能放過，有煙燻雞、玉米雞兩種可選。

煙燻雞肉嫩且帶有獨特的鹹香，當天秒殺，只剩玉米雞，玉米雞肉吃起來鮮嫩、彈牙多汁，黃嫩鮮甜的雞皮，吃起來滿嘴油香。

阿欽師山雞飯的煙燻鴨翅也是厲害，女兒超愛，啃的很開心，越吃是越夠味。

鴨舌口味不輸給台北老天祿。

不過，老婆說口感不同，但他們的的確是夠味好吃的，還包了一份回家嗑！

高麗菜酸，鹹酸口感是討喜的，很下飯⋯⋯

阿欽師山雞飯，所有的雞都是自己飼養自賣。

老闆也說，他堅持待雞熟成才會料理，因為未熟成的雞吃起來口感大不同！

鹽水雞、煙燻雞的口感跟外面市場賣的不一樣，也有很多人都專門來拿雞，先預訂，直接來店取雞。

而阿欽師跑山雞飯，可惜也只賣中午時段，無論是雞肉還是雞肉飯真的是秒殺，要吃趁早。

店址：高雄市旗山區復新街64號

電話：0915-333563

營業時間：10：00 – 14：00（禮拜一公休）

六龜老店

阿欽師 煙燻雞 鹽水雞

雞肉飯 雞肉專賣

店址：高雄市六龜區四維街48號

訂購電話：0915333563

營業時間：08：30 – 12：00（禮拜一公休）

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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