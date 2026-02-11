新春拜拜、送人超喜氣！高雄超Q「元寶麵包」，每年只賣三個月
udn走跳美食／美食好芃友
高雄新春拜拜超夯，黃澄澄圓滾滾出爐秒殺的LA ONE 元寶紅豆麵包，終於讓我等到了！超興奮啊啊啊！
每天新鮮出爐，超大顆很有份量～除了外表討喜，元寶麵包也非常好吃，好愛Ｑ彈咀嚼有面相的麵包體，還有自製顆粒紅豆餡！就是每年只在新春一、二月新春檔期和民俗月販售，而且限量出爐，蠻建議大家要先預訂唷！
拜拜超喜氣：LAONE 元寶紅豆麵包
那天買了元寶紅豆麵包拜土地公，短短一小時我被問了近一百次：「請問這個元寶麵包去哪買？」真的好適合出現在各種拜拜桌哈哈哈～
LA ONE 元寶紅豆吐司：新春拜拜送禮人氣伴手禮
之前就買過，今年一到一月初，我就打電話去LA ONE問：今年元寶紅豆麵包開賣了嗎？聽到開賣後，立馬訂了好幾顆～畢竟這款 LA ONE元寶紅豆麵包可是限量販售，一年只賣三個月。
當天去的剛好遇到元寶麵包出爐，一整排黃澄澄元寶紅豆麵包在烤盤上，看起來非常富有阿哈哈哈哈！！！
圓滾滾的真的做得非常元寶樣，而且出爐超香，好想拿起來啃！！
LA ONE元寶麵包會一個個裝好，拿起來其實蠻重蠻有份量。
結果當天拜拜完還沒拿回家，我們就直接在外面開吃哈哈哈！誰叫這元寶紅豆麵包這麼香～
那天去拿時店員有跟我們聊，其實這款元寶麵包外皮就是LA ONE吐司的麵包配方，使用日本昭和麵粉和法國依思尼奶油製作，光是吃麵包本身就非常好吃。
元寶紅豆麵包 $99（單顆販售）
一、二月每天都會出爐的元寶麵包，常態口味是經典的紅豆！紅豆餡料以台灣紅豆製作，顆粒飽滿，紅豆香氣很棒！
奶酥巧克力是當天有團體訂大訂單，LA ONE多做幾個也放現場賣。他的奶酥出乎意料好吃，配上巧克力豆，甜但是不膩～
LA ONE元寶紅豆麵包評價/品嚐心得
每年都很期待新春期間推出的LA ONE 元寶麵包！！不僅造型喜氣，送人或拜拜都適合，麵包的Ｑ軟與麵粉香氣與紅豆餡料也讓人非常愛～但每日限量製作，尤其拜拜時非常容易提早賣完，建議大家務必提前預訂啦！！（所有的LA ONE門市都可預訂）
LA ONE Bakery 博愛總店
地址：高雄市三民區博愛一路380號一樓
電話：07 322 8354
營業時間：10:00–21:30
元寶麵包出爐時間：博愛總店 10:00後，其他分店 12:00後
高雄美術館店
高雄市鼓山區翠華路391號1樓
07-5885961
高雄孟子店
高雄市左營區孟子路619號
07-341-1646
高雄武廟店
高雄市苓雅區建國一路208號
07-722-0781
高雄文衡店
高雄市鳳山區文衡路453號
07-767-8808
