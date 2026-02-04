日式美味帶著走！高雄左營日式料理 全新「6款手作便當」128元起 外帶外送都方便

外帶族有福啦！說到高雄的日式料理，「咕嚕咕嚕家うちりょうり」一直是我心中非常強大又有創意的存在，從內用定食、丼飯到季節限定料理，每次造訪幾乎都能感受到不同巧思。最近他們更推出全新的「日式便當系列」，在高雄三間門市同步販售，一共6款、每款128元起，現點現做，內容相當豐富，讓人就算沒時間內用，也能把日式料理的美味完整帶回家，今天就一起來試試看吧！

交通方式

這次造訪的是咕嚕咕嚕家うちりょうり「巨蛋裕誠叁店」，位置就在左營區熱鬧的裕誠路上。搭乘捷運可於「巨蛋站」下車，步行約400公尺即可抵達，路線平坦好走；騎機車的朋友，店前就有機車停車格，相當方便。若是開車前來，周邊也有兩座停車場可利用，不論平日午餐、下班後取餐或是假日訂購，都不需要為交通問題煩惱。

✦咕嚕咕嚕家うちりょうり分店介紹✦

❶成功創始本店

電話：07-2316667

地址：高雄市前金區成功一路260號

❷五甲貳店

電話：07-7269929

地址：高雄市鳳山區五甲二路466號

❸裕誠叄店

電話：07-5572018

地址：高雄市左營區裕誠路370號

★營業時間：週一至週五11：00～14：00／17：00～21：00

週六至週日11：00～15：00／17：00～21：00

►營業時間終了前半個小時停止點餐◄

一到門口就能看到日式便當的資訊，也可以撥打訂餐專線07-5572018訂購後再來拿哦！

點餐訂購

便當可事先電話預訂，或直接到店使用自助點餐機外帶，流程簡單、出餐速度也相當快。目前一共推出 6款日式便當，口味橫跨豬肉、牛肉到蔬食取向，選擇非常多元：偽豬排豆腐菇菇、酥炸豬排滑蛋、溫泉蛋被燒肉綁架、味噌豚烤野菜、臭臭黑牛魔王、生薑燒肉便當。

另外還能加價升級「希望世界 MUTE」，主餐肉量直接變成兩倍，對於食量較大或想吃得更滿足的人來說，真的很有吸引力。

現場料理

所有便當皆為現場製作，而不是事先大量備餐。除了主餐本身需要即時料理外，因為便當內的配菜品項不少，整體工序其實相當繁複。

像是唐揚炸雞必須精準掌控油溫，才能外酥內嫩；高湯玉子燒則需要細心翻捲，才能保持濕潤口感。從料理過程中就能感受到，這不只是「外帶便當」，而是把內用料理的標準完整移植到餐盒中。

製作方式跟內用是相當類似的，這樣也能保持相同品質，味道不打折。

便當配料

便當的配置在除了6款主餐之外，便當另一側的配料也誠意滿滿。滑嫩的高湯玉子燒帶著淡雅日式高湯香氣，唐揚炸雞外皮酥脆、搭配微酸的塔塔醬相當解膩；酸溜木耳絲清爽開胃，甜甜的豆棗絲則在最後留下溫和甜味。

白飯選用「臺中194號」專用米，米飯本身就帶有自然甜香，口感飽滿，不論搭配燒肉、炸物或醬汁，都能完美襯托主餐風味。

餐盒外觀

餐盒整體設計相當用心，透明上蓋能清楚看到內容物，主餐與配菜分區擺放，視覺整齊又乾淨，不會因為醬汁而互相影響。這樣的包裝不只適合個人外帶，也非常適合公司會議、活動訂餐。加上全天候供應、假日也能買到，實用性真的很高。

酥炸豬排滑蛋便當

厚切豬排先炸至金黃酥脆，再切塊與柴魚醬油滑蛋一同煨煮。半熟滑蛋像岩漿般包覆住豬排，讓外層依舊保有酥香、內裡卻多了滑嫩口感。柴魚醬油的鹹香滲入其中，搭配白飯一口接一口，完全就是日式家庭料理的靈魂代表。

加價升級「希望世界 MUTE」，主餐炸豬排肉量直接變成兩倍，我覺得超級適合男生品嚐，甚至覺得白飯還不夠配呢！

溫泉蛋被燒肉綁架便當

這款便當從名字就相當有記憶點，豬肉片以大火快炒，搭配秘製蒜泥柴魚醬油，香氣濃郁不膩口，再加入酸甜番茄丁平衡整體風味，溫泉蛋戳破後，蛋液流入燒肉與白飯之間，口感瞬間變得滑順濃厚，每一口都讓人意猶未盡。

加價升級「希望世界 MUTE」份量也很有誠意，這款我覺得很適合大眾口味，有肉有蛋有蔬菜，相當老少咸宜。

味噌豚烤野菜便當

豬肉均勻沾裹日式味噌醬後炙烤，表面帶著微微焦香與甘甜，肉質柔嫩不乾柴。搭配色彩豐富的烤蔬菜，入口既有味噌的濃郁，也能吃到蔬菜本身的鮮甜，整體風味層次豐富，吃完卻不覺得負擔。

加價升級「希望世界 MUTE」一樣份量翻倍，這款蔬菜的配置也不一樣，再加上濃郁的味噌醬汁，感覺女性顧客會很喜歡。

臭臭黑牛魔王便當

特選牛肉片以高溫快炒，牛油香氣瞬間釋放，搭配蒜泥醬油與特調神祕醬汁，味道濃厚卻不死鹹。上方鋪滿蔥花與溫泉蛋後，香氣與口感再升級，是一款非常有存在感、讓人印象深刻的牛肉便當。

加價升級「希望世界 MUTE」，立刻變成滿滿蔥花牛丼，個人很喜歡蒜片、溫泉蛋、蔥花的配置，完全是搭配牛肉最頂級的吃法。

生薑燒肉便當

豬肉片在熱鍋中翻炒，裹上秘製生薑醬油，帶有溫潤的薑香與微甜醬汁，十分下飯。搭配清甜高麗菜與洋蔥泥，不僅提升整體香氣，也讓口感更加清爽平衡，是日常最耐吃、怎麼吃都不膩的一款。

加價升級「希望世界 MUTE」，直接在辦公室、會議室就能品嚐燒肉大餐，下班下課後買回家品嚐也相當適合。

全新單點美味

最近咕嚕咕嚕家還推出了「全新單點美味」，以餐盒中的經典配料唐揚炸雞、高湯玉子燒為主，再搭配炸魚薯條，每一樣都各有特色，點日式便當也可以加點單品，好吃就多來一份。

必吃的「日式唐揚炸雞」炸得酥脆，並淋上塔塔醬，外皮酥脆肉質鮮嫩，咬下去還有肉汁流出來，真的非常有水準呢！

同樣是餐盒中配料的「高湯玉子燒」，餐盒給你兩塊，這邊則是整份都給你，濃郁的煎蛋捲真的很夠味，買一份回去當宵夜也剛剛好。

最後是台味十足的「炸魚薯條」，也就是黑輪片啦！他們選用的是薄切的黑輪片，口感酥脆涮嘴，灑點胡椒就非常夠味好吃，這個也是宵夜必點神物呀！

這次品嚐「咕嚕咕嚕家うちりょうり」推出的日式便當系列，不只是方便快速，更完整保留了日式料理該有的細節與層次，讓外食族、上班族也能輕鬆享受到餐廳等級的美味，說真的這 6 款都超好吃，每天都可以試試看不同口味，如果你最近正在尋找高CP值、內容豐富又美味的外帶餐盒，真的很推薦訂購來吃吃看哦！

地址：高雄市左營區裕誠路370號

營業時間：週一至週五11：00～14：00／17：00～21：00

週六至週日11：00～15：00／17：00～21：00

交通轉乘：捷運「巨蛋站」轉乘公車16、24、紅36路於「富國路口站」下車步行前往

