平日也客滿！高雄鳳山最耐吃的「手工外省麵」 饕客天天報到吃不膩

鳳山光復路二段上，藏著一間高雄老饕不會錯過的麵館「江北食堂風味外省麵」。

在地經營多年，名氣不是靠宣傳堆起來的，而是靠每天端出穩定風味，一口一口累積出來的回訪率。

那天中午，我抓準開門時間踏入店內，心想：「今天終於能避開人潮，好好吃一碗。」

結果才吃到一半，一抬頭、一轉身，座位開始被填滿，一樓瞬間熱鬧起來，已經接近客滿。

「天啊，平日也能這麼滿，到底是多好吃？」而身為高雄饕客，我會這麼回答：是耐吃、耐回味、耐天天報到的好吃。

江北食堂風味外省麵｜位置環境

江北食堂位在鳳山高中正對面，地理位置極具辨識度，一眼就讓人入戲的中式客棧風，只要走過光復路二段，很難不被它的外觀吸引。

麵館一旁附設專屬停車場，對鳳山市區用餐來說簡直是福音，吃得舒服，停車也順。

踏入江北食堂，一秒從現代回到古代客棧場景，店內環境濃厚不壓迫，圓桌與方桌交錯，色調沈穩、空間乾淨俐落。

這天我一開門就踏進去拍照，麵還沒吃完，一轉頭就快客滿，平日也像假日的排場，很厲害！

半開放式廚房，廚房以木格窗框隔出，看得到熱氣、師傅動作俐落，環境也讓人放心。

店內小菜滷味在櫥窗內自取，直接自己夾、自己選，這區也是我每次走進麵館一定會先打開的地方，豬頭皮、滷大腸、滷蛋、豆干、米血、海帶⋯⋯吃麵配滷味，這餐才完整。

醬料區乾淨，佐料區醬料齊全，想辣一點、鹹一點、酸一點，全看你自己調整，因為好吃這件事，自己決定才最準。

碗筷小碟子都放在下方櫥櫃裡。

江北食堂風味外省麵｜菜單、MENU、價目表

菜單走精簡路線，主打4款麵食、小菜、湯品、燙青菜與飲品。

江北食堂風味外省麵｜菜色介紹

吃外省麵實很簡單，麵條入口有回彈、放到最後也不爛，湯頭不用濃到嚇人，但要喝得順、回甘，才會讓人想把整碗喝光，再來就是配角：榨菜、肉絲、酸菜、麻醬，要能幫麵加分，不是蓋掉麵的味道。

滷味

滷味真的好吃，Q、脆、入味、耐嚼、不死鹹，各品項有各的風味，不沾醬就好吃，沾了更好吃，重點是醬汁自己加、自己拿捏，就是自己的味道。

牛肉麵

麵體使用手工中寬麵，入口有回彈感，吸附牛肉湯汁後更帶香。

牛肉慢火燉熬滷得夠透，切面紋理乾淨俐落，纖維吃起來軟嫩但不散，肉量給的大方。湯頭有慢熬的厚度，但走清甜路線，順口、不燥、耐喝的那種，搭配一旁的酸菜與湯頭融合後，風味更鮮甜，會想把湯喝光光。

豬肉乾麵

上桌的時候先愣一下，因為擺得太好看！豬肉片以瘦肉為主，一次給好幾片，不油膩嚼起來有肉香。

麵條同樣是中寬麵很會吸醬，麻醬香氣很明顯，但不厚重、不黏膩，反而帶一點清爽層次，攪拌後每一口都很順、很香、很耐吃，簡單到位的一碗。

吃到一半加點辣椒，味道別有一番滋味。

榨菜乾麵

榨菜真的給很多，脆口微鹹香，底層還有麻醬醬汁，所以這碗吃起來是榨菜鹹香＋麻醬濃順的雙重風味，肉絲細嫩，整碗拌開之後味道融合得很好。

餛飩湯

餛飩皮滑嫩薄、餡鮮甜，一碗大概有7～8顆，口感很軟Q，但不糊爛。

湯頭是金澄澄的大骨風味，喝起來清甜順口，搭配乾麵超適合，當主餐配湯剛好，單喝也舒服的一碗。

小菜

黃金泡菜清脆帶微辣，醬滷花生粒粒飽滿，越嚼越香，柚香白蘿蔔酸得剛，爽脆解膩，就是開胃、解膩、提香、配麵剛好。

冬瓜檸檬

雖然顏色看起來很淡，但香氣很足，冬瓜甜跟檸檬酸都很清楚，清爽收尾。

老饕推薦，不需要太多形容，現點現煮的穩定、乾淨環境的安心、份量親民的滿足。

如果你問我：鳳山最強麵館是不是它？

我會說：至少，它是你會一直回訪的那種。

地址：高雄市鳳山區光復路二段189-2號

電話：07 719 7575

營業時間：10:30–14:30, 16:30–20:30

文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂

