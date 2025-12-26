超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元
udn走跳美食／美食好芃友
超扯的高雄草莓大幅、高雄麻糬推薦！
位在高雄三民區的隱藏版麻糬攤，林記手工麻糬。冬季限定草莓大福，2025年的草莓糖心麻糬一顆10元！而大顆的草莓大福也只要45-50元，草莓大福還有芋頭、紅豆、綠豆、巧克力與抹茶多種口味！價格實在，草莓季只要出攤都大排長龍～
先說，林記麻糬最近只要出攤，排隊人潮大概都是這樣起跳喔～
超平價高雄草莓大福：林記麻糬
在IG上看到不少#高雄草莓大福相關打卡美照，其中留意到三民區的林記麻糬，四種口味且價格平實，我2018年就買過幾次！
想不到～～～今年2025草莓季我再看林記麻糬FB粉絲團，媽呀！有一顆10元的草莓麻糬，草莓大福一顆也才45-50元，是有多扯！！！立刻預定～～
林記手工麻糬菜單價格（2025年）
草莓大福和草莓甜心數量不一定，因為要看草莓產量決定～～
現點現包好吃高雄草莓大福：林記手工麻糬
林記手工麻糬現點現包，麻糬呢——我始終認為現包的就是最新鮮最好吃！老闆手腳很快，不用等上太久。
草莓系列麻糬分兩種：一口吃草莓糖心只有糖粉和草莓，草莓大福有餡料＋草莓。
▼草莓糖心（一口麻糬）$10
包起來很像一顆大湯圓大小，但就是麻糬跟糖粉啦！！不過這個價格10元也沒什麼好說，就是吃一個平價草莓爽度～
但就是老闆再三吩咐這種小顆的半小時內吃完，不然草莓跟糖會出水～
▼草莓大福 $40-45
芋頭、紅豆、綠豆和抹茶都是蠻熱門的口味～我只是覺得這幾年過去，老闆還是賣這麼佛心的價格，真的有在賺錢嗎（哭）
林記手工麻糬
地址：高雄市三民區建元路20號
電話：0983 498 696
營業時間：15:30~18:00
＊草莓大福請由粉絲團提前預約，不受理當日預訂！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言