快訊

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

電子權值衝！ 台股勁揚創歷史新高 收28,556點、上漲184點

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

超扯的高雄草莓大幅、高雄麻糬推薦！

位在高雄三民區的隱藏版麻糬攤，林記手工麻糬。冬季限定草莓大福，2025年的草莓糖心麻糬一顆10元！而大顆的草莓大福也只要45-50元，草莓大福還有芋頭、紅豆、綠豆、巧克力與抹茶多種口味！價格實在，草莓季只要出攤都大排長龍～

先說，林記麻糬最近只要出攤，排隊人潮大概都是這樣起跳喔～

超平價高雄草莓大福：林記麻糬

在IG上看到不少#高雄草莓大福相關打卡美照，其中留意到三民區的林記麻糬，四種口味且價格平實，我2018年就買過幾次！

想不到～～～今年2025草莓季我再看林記麻糬FB粉絲團，媽呀！有一顆10元的草莓麻糬，草莓大福一顆也才45-50元，是有多扯！！！立刻預定～～

林記手工麻糬菜單價格（2025年）

草莓大福和草莓甜心數量不一定，因為要看草莓產量決定～～

現點現包好吃高雄草莓大福：林記手工麻糬

林記手工麻糬現點現包，麻糬呢——我始終認為現包的就是最新鮮最好吃！老闆手腳很快，不用等上太久。

草莓系列麻糬分兩種：一口吃草莓糖心只有糖粉和草莓，草莓大福有餡料＋草莓。

▼草莓糖心（一口麻糬）$10

包起來很像一顆大湯圓大小，但就是麻糬跟糖粉啦！！不過這個價格10元也沒什麼好說，就是吃一個平價草莓爽度～

但就是老闆再三吩咐這種小顆的半小時內吃完，不然草莓跟糖會出水～

▼草莓大福　$40-45

芋頭、紅豆、綠豆和抹茶都是蠻熱門的口味～我只是覺得這幾年過去，老闆還是賣這麼佛心的價格，真的有在賺錢嗎（哭）

林記手工麻糬

地址：高雄市三民區建元路20號

電話：0983 498 696

營業時間：15:30~18:00

＊草莓大福請由粉絲團提前預約，不受理當日預訂！

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 草莓季 湯圓 巧克力 高雄美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

udn走跳美食／美食好芃友 超扯的高雄草莓大幅、高雄麻糬推薦！ 位在高雄三民區的隱藏版麻糬攤，林記手工麻糬。冬季限定草莓大福，2025年的草莓糖心麻糬一顆10元！而大顆的草莓大福也只要45-5

高CP值推薦！高雄捷運周邊的「平價青年旅館」

【FunTime小編群】被全球旅人視為「旅遊聖經」的《孤獨星球》公布年度全球最值得旅遊的10大城市，我們的高雄排在世界第5！這個位在台灣南邊的港都──高雄，整個城市充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，更是充滿了美味的當地美食，不只外國人，其實台灣人自己也很愛去！想找高雄青年旅館、高雄背包客棧或是高雄便宜住宿，首要條件絕對是要靠近捷運站，才能玩得盡興！

屏東「2025落山風藝術季」亮點開箱！ 超萌職人貓咪、巨型大海之眼 認準「這三大展區」3月前免費爽玩

屏東「2025落山風藝術季」亮點開箱！ 超萌職人貓咪、巨型大海之眼 認準「這三大展區」3月前免費爽玩

高雄異國料理新發現！藏身巷弄內 「黑豬肉×歐洲香料手工香腸」吃貨必點

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 天呀～貪吃鬼熊熊真的要跪著打這篇高雄美食地圖分享文，因為高雄漢神附近巷弄內，苓雅區光明街83號上這家「莎曉克羅埃西亞廚房」根本是我這輩子吃過最厲害的手工香腸！原本熊一

高雄左營「老宅咖啡聽」巡禮～三間最有溫度的咖啡店，老宅、甜點、懷舊氛圍一次收藏！

走進老宅改建的咖啡店，就像踏進一段被時間溫柔保存的午後，木門輕響、陽光灑在老傢俱上，空氣裡飄著咖啡香與懷舊氣息，讓人忍不住想多停留一會。這樣的日系老宅風，不只是拍照好看，更有一種讓人放鬆的熟悉感，這次就帶你走進左營三間「像回家一樣舒服」的咖啡店，看看每一間老屋裡，藏著怎樣的故事與香氣。

南國冬夜浪漫綻放！2025「屏東聖誕村」正式點燈 夢幻實景曝光

夜色閃耀，屏東變成一座會發光的聖誕村。從11月底開始，屏東公園與火車站前化身夢幻光海，2025屏東聖誕節點亮南台灣的冬天，邀你一同迎接最幸福的節慶時刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。