超扯一顆10元草莓麻糬！ 高雄「林記手工麻糬」推薦 連繽紛口味草莓大福也只要45元

超扯的高雄草莓大幅、高雄麻糬推薦！

位在高雄三民區的隱藏版麻糬攤，林記手工麻糬。冬季限定草莓大福，2025年的草莓糖心麻糬一顆10元！而大顆的草莓大福也只要45-50元，草莓大福還有芋頭、紅豆、綠豆、巧克力與抹茶多種口味！價格實在，草莓季只要出攤都大排長龍～

先說，林記麻糬最近只要出攤，排隊人潮大概都是這樣起跳喔～

超平價高雄草莓大福：林記麻糬

在IG上看到不少#高雄草莓大福相關打卡美照，其中留意到三民區的林記麻糬，四種口味且價格平實，我2018年就買過幾次！

想不到～～～今年2025草莓季我再看林記麻糬FB粉絲團，媽呀！有一顆10元的草莓麻糬，草莓大福一顆也才45-50元，是有多扯！！！立刻預定～～

林記手工麻糬菜單價格（2025年）

草莓大福和草莓甜心數量不一定，因為要看草莓產量決定～～

現點現包好吃高雄草莓大福：林記手工麻糬

林記手工麻糬現點現包，麻糬呢——我始終認為現包的就是最新鮮最好吃！老闆手腳很快，不用等上太久。

草莓系列麻糬分兩種：一口吃草莓糖心只有糖粉和草莓，草莓大福有餡料＋草莓。

▼草莓糖心（一口麻糬）$10

包起來很像一顆大湯圓大小，但就是麻糬跟糖粉啦！！不過這個價格10元也沒什麼好說，就是吃一個平價草莓爽度～

但就是老闆再三吩咐這種小顆的半小時內吃完，不然草莓跟糖會出水～

▼草莓大福 $40-45

芋頭、紅豆、綠豆和抹茶都是蠻熱門的口味～我只是覺得這幾年過去，老闆還是賣這麼佛心的價格，真的有在賺錢嗎（哭）

地址：高雄市三民區建元路20號

電話：0983 498 696

營業時間：15:30~18:00

＊草莓大福請由粉絲團提前預約，不受理當日預訂！

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

