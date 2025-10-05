古早味「20元雞肉串」！高雄人氣「炸串攤」回歸 招牌「顆粒感炸粉+胡椒粉調味」經典不敗
20元炸雞肉串！古早味「炸肉串」強勢回歸，超級銅板價深得在地人的心，有網友手刀開箱表示「超好吃！終於在高雄找到好吃的雞肉串」、「每個品項都很好吃」。
位於高雄市三民區這攤「老婆私廚」回歸現身熱河街，「招牌雞肉串」每串只要20元，帶有顆粒感炸粉與胡椒粉調味還原古早味，肉質也不柴很涮嘴，非常適合當作嘴饞時的點心。在地人吃過後分享雞肉串口味，「很大串才20，便宜又好吃」、「雞肉串愛吃，一次要買十串」。
除了人氣夯品雞肉串外，還有手工芋頭餅、起司可樂餅等美味炸物，統統都是銅板價。不少人都推薦「可樂餅」，趁熱吃美味度也是一絕。
老婆私廚
地址：高雄市三民區熱河一街326號
營業時間：13:00-20:00（週四公休）
電話：0989 929 273
