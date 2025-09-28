一碗30年不變的味道！高雄鳳山牛肉麵老店 搭配「酸菜、辣椒」滋味大不同
udn走跳美食／貪吃鬼熊熊
要說鳳山人心中的牛肉麵傳奇，很多人腦海裡第一個浮現的，就是當年五甲路口紅綠燈下那間本土原汁牛肉麵，根據貪吃鬼熊熊回憶，我記得三十年多前，就算中山夜市還沒這麼熱鬧，這碗牛肉麵早就默默霸佔不少人的晚餐時光，現在搬移到新地點－高雄市鳳山區中山路145號上已經五、六年，厲害的是老闆堅持原班人馬，湯頭、牛肉、滷味的味道完全沒走味，連老顧客都說「搬的只是地點，不是靈魂」。
高雄鳳山牛肉麵不少，然而熊認為，它從小攤一路走來，靠的不是浮誇行銷，而是那種會讓人記住的扎實味道。這篇高雄美食地圖，跟著熊一起前往鳳山，帶大家一起看看這碗「三十年不變的老味道」有多迷人！
推薦必吃：酸菜、辣椒、牛油三寶
來這間牛肉麵，除了主角那碗熱呼呼的麵，千萬別忽略攤子旁邊那個「自助調味區」。這裡可是隱藏版的美味加分神器。
第一個要拿的就是酸菜，酸度不是那種嗆到眼睛冒淚的版本，而是帶點甘甜的爽脆口感，很多老饕都知道，不加酸菜等於少吃一半味道。
還有自製辣椒，這個絕對是狠角色。外觀看起來紅通通，但其實辣得很溫柔，後勁才慢慢飄上來。加一點，牛肉麵變得更開胃。
最後是牛油，這才是靈魂中的靈魂！舀上一小匙加入進拌麵內，立刻變身濃郁版法式風味。
本土原汁牛肉麵食記
牛肉麵（小／120元）
第一碗當然要點招牌牛肉麵，端上桌那一刻，紅燒湯頭的香氣先把人勾住。
這裡的湯不是甜到膩的那種，而是帶著牛骨慢熬的濃厚底蘊，喝一口，嘴巴立刻感受到牛味的沉穩。
牛肉塊切得厚實，燉得軟卻不會散掉，一口咬下去還能感受到纖維感，邊嚼邊滲出肉汁，搭著熱湯一起吃，滿足感瞬間爆表。
麵條選的是比較有嚼勁的版本，吸飽湯汁後每一口都像在吸收牛骨精華。
最妙的是，配上剛剛講的酸菜與辣椒，整碗麵會像變魔術一樣，從濃厚變得爽口，可以說是一碗麵，雙種吃法，難怪能陪伴鳳山人三十年。
牛肉拌麵（小／120元）
如果說牛肉麵是湯派的霸主，那拌麵就是乾派的隱藏高手。這碗一上桌，看似低調，結果一拌開就香氣爆棚。
牛肉塊跟湯麵的版本一樣，燉到軟嫩卻還能保持形狀，咬起來很有存在感。因為沒有湯頭的稀釋，肉香更直接衝擊味蕾，搭配彈牙的麵條，就像是「濃縮精華版」的牛肉麵。
記得一定要加自製的牛油呀～～～那香氣把整碗麵推到新高度，熊熊笑著說，這碗拌麵就是「實力派偶像」，不靠湯當背景，還是能站C位。
牛軟骨麵（小／140元）
牛軟骨麵一端上桌，光看那一大塊帶筋帶肉的牛軟骨，就讓人忍不住想拿筷子開戰。
湯頭依舊是那股熟悉的紅燒牛骨香，和軟骨的膠質混在一起，喝起來比一般牛肉麵更滑順濃郁，像是多加了一層天然的膠原蛋白濾鏡。
這碗的魅力在於「咬感」，軟骨燉到透亮，入口先是彈牙，再慢慢轉化成黏稠的膠質口感，吃到最後嘴唇還會微微黏住，爽度滿點。
麵條吸附這份厚重感，每一口都帶著牛香＋膠質的雙重享受。這碗真的很「進擊的牛軟骨」，吃完會有種大滿足的飽足感，我跟你說，熊一吃就愛上。
牛肚（120元）
這裡的牛肚完全展現了「老滷功力」。
切片大小剛好入口，一咬下去帶著微脆的嚼勁，越嚼越能感受到滷汁滲進去的鹹香，請記得要加一盤牛肚，因為它就是那種「涮嘴」代表，吃著吃著會默默想再點一份。
牛筋（120元）
牛筋燉得超入味，入口軟中帶Q，膠質滿滿卻不會過於黏膩。
放進嘴裡先是軟滑的觸感，邊嚼邊覺得嘴巴被一層膠質包覆，配著牛肉麵湯一起吃，完全就是絕配。
小黃瓜（30元）
咬下去「喀滋」一聲的說，欸超清脆。
我喜歡它不太重口的調味，很適合吃幾口又再搭牛肉湯麵，嘴巴立刻 reset，再戰一碗都沒問題。
海帶（30元）
這裡的海帶可不是隨便切一切就上桌，店家選的是正港日本昆布，口感帶Q，滷得透卻還保有海味，是屬於「低調型實力派」，單吃或配麵都合拍。
花生（30元）
它的花生，一顆顆完整不碎，咬下去鬆軟綿密，帶點淡淡滷汁香，是那種看似不起眼，但一端上桌就會被大家秒清盤的小菜。尤其邊聊天邊配花生，完全停不下來。
豆干（30元）
豆干吸飽滷汁，咬下去有種「會冒汁」耶！！
鹹香中帶點甘甜，冷著吃也很順口，跟牛肉麵的熱湯搭著吃剛剛好，是盤值得細細品味的小菜。
本土原汁牛肉麵
地址：高雄市鳳山區中山路145號
電話：0906 141 010
營業時間：17:30-23:30(周三公休)
文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言