一碗30年不變的味道！高雄鳳山牛肉麵老店 搭配「酸菜、辣椒」滋味大不同

要說鳳山人心中的牛肉麵傳奇，很多人腦海裡第一個浮現的，就是當年五甲路口紅綠燈下那間本土原汁牛肉麵，根據貪吃鬼熊熊回憶，我記得三十年多前，就算中山夜市還沒這麼熱鬧，這碗牛肉麵早就默默霸佔不少人的晚餐時光，現在搬移到新地點－高雄市鳳山區中山路145號上已經五、六年，厲害的是老闆堅持原班人馬，湯頭、牛肉、滷味的味道完全沒走味，連老顧客都說「搬的只是地點，不是靈魂」。

高雄鳳山牛肉麵不少，然而熊認為，它從小攤一路走來，靠的不是浮誇行銷，而是那種會讓人記住的扎實味道。這篇高雄美食地圖，跟著熊一起前往鳳山，帶大家一起看看這碗「三十年不變的老味道」有多迷人！

推薦必吃：酸菜、辣椒、牛油三寶

來這間牛肉麵，除了主角那碗熱呼呼的麵，千萬別忽略攤子旁邊那個「自助調味區」。這裡可是隱藏版的美味加分神器。

第一個要拿的就是酸菜，酸度不是那種嗆到眼睛冒淚的版本，而是帶點甘甜的爽脆口感，很多老饕都知道，不加酸菜等於少吃一半味道。

還有自製辣椒，這個絕對是狠角色。外觀看起來紅通通，但其實辣得很溫柔，後勁才慢慢飄上來。加一點，牛肉麵變得更開胃。

最後是牛油，這才是靈魂中的靈魂！舀上一小匙加入進拌麵內，立刻變身濃郁版法式風味。

本土原汁牛肉麵食記

牛肉麵（小／120元）

第一碗當然要點招牌牛肉麵，端上桌那一刻，紅燒湯頭的香氣先把人勾住。

這裡的湯不是甜到膩的那種，而是帶著牛骨慢熬的濃厚底蘊，喝一口，嘴巴立刻感受到牛味的沉穩。

牛肉塊切得厚實，燉得軟卻不會散掉，一口咬下去還能感受到纖維感，邊嚼邊滲出肉汁，搭著熱湯一起吃，滿足感瞬間爆表。

麵條選的是比較有嚼勁的版本，吸飽湯汁後每一口都像在吸收牛骨精華。

最妙的是，配上剛剛講的酸菜與辣椒，整碗麵會像變魔術一樣，從濃厚變得爽口，可以說是一碗麵，雙種吃法，難怪能陪伴鳳山人三十年。

牛肉拌麵（小／120元）

如果說牛肉麵是湯派的霸主，那拌麵就是乾派的隱藏高手。這碗一上桌，看似低調，結果一拌開就香氣爆棚。

牛肉塊跟湯麵的版本一樣，燉到軟嫩卻還能保持形狀，咬起來很有存在感。因為沒有湯頭的稀釋，肉香更直接衝擊味蕾，搭配彈牙的麵條，就像是「濃縮精華版」的牛肉麵。

記得一定要加自製的牛油呀～～～那香氣把整碗麵推到新高度，熊熊笑著說，這碗拌麵就是「實力派偶像」，不靠湯當背景，還是能站C位。

牛軟骨麵（小／140元）

牛軟骨麵一端上桌，光看那一大塊帶筋帶肉的牛軟骨，就讓人忍不住想拿筷子開戰。

湯頭依舊是那股熟悉的紅燒牛骨香，和軟骨的膠質混在一起，喝起來比一般牛肉麵更滑順濃郁，像是多加了一層天然的膠原蛋白濾鏡。

這碗的魅力在於「咬感」，軟骨燉到透亮，入口先是彈牙，再慢慢轉化成黏稠的膠質口感，吃到最後嘴唇還會微微黏住，爽度滿點。

麵條吸附這份厚重感，每一口都帶著牛香＋膠質的雙重享受。這碗真的很「進擊的牛軟骨」，吃完會有種大滿足的飽足感，我跟你說，熊一吃就愛上。

牛肚（120元）

這裡的牛肚完全展現了「老滷功力」。

切片大小剛好入口，一咬下去帶著微脆的嚼勁，越嚼越能感受到滷汁滲進去的鹹香，請記得要加一盤牛肚，因為它就是那種「涮嘴」代表，吃著吃著會默默想再點一份。

牛筋（120元）

牛筋燉得超入味，入口軟中帶Q，膠質滿滿卻不會過於黏膩。

放進嘴裡先是軟滑的觸感，邊嚼邊覺得嘴巴被一層膠質包覆，配著牛肉麵湯一起吃，完全就是絕配。

小黃瓜（30元）

咬下去「喀滋」一聲的說，欸超清脆。

我喜歡它不太重口的調味，很適合吃幾口又再搭牛肉湯麵，嘴巴立刻 reset，再戰一碗都沒問題。

海帶（30元）

這裡的海帶可不是隨便切一切就上桌，店家選的是正港日本昆布，口感帶Q，滷得透卻還保有海味，是屬於「低調型實力派」，單吃或配麵都合拍。

花生（30元）

它的花生，一顆顆完整不碎，咬下去鬆軟綿密，帶點淡淡滷汁香，是那種看似不起眼，但一端上桌就會被大家秒清盤的小菜。尤其邊聊天邊配花生，完全停不下來。

豆干（30元）

豆干吸飽滷汁，咬下去有種「會冒汁」耶！！

鹹香中帶點甘甜，冷著吃也很順口，跟牛肉麵的熱湯搭著吃剛剛好，是盤值得細細品味的小菜。

本土原汁牛肉麵

地址：高雄市鳳山區中山路145號

電話：0906 141 010

營業時間：17:30-23:30(周三公休)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

