台南排隊店「正宗冰火菠蘿油」！酥脆邪惡好好吃 「開心果巴斯克新口味+絲襪奶茶」大推

台南美食｜中西區美食「白寶奶奶港式菠蘿包」台南常常大排隊的菠蘿油就是這家啦～白寶奶奶以港式冰火菠蘿油為主，還有創意吃法的菠蘿包、雞蛋仔、巴斯克乳酪蛋糕及港式飲品，價格從銅板價的50元到95元左右，適合下午茶來份經典港點，是我在台南會常回訪的實力店！

「白寶奶奶港式菠蘿包」最近在台南小有名氣的白寶奶奶港式冰火菠蘿油吃過了嗎？位於民族路及公園路的交叉口，顯眼的紅色招牌讓人想一探究竟。

「白寶奶奶港式菠蘿包」點完菠蘿油的等待空閒中，旁邊有邪惡版叔叔造景適合拍拍照，還可以從玻璃看到店員忙碌的身影。

「白寶奶奶港式菠蘿包」每日新鮮現烤出爐的菠蘿麵包排排站好療癒，外酥內軟的麵包體是冰火菠蘿油的好吃秘訣。

招牌的菠蘿油使用100%紐西蘭進口的安家奶油讓香氣更濃郁，加上真材實料的做法擄獲不少饕客的味蕾。

傳承香港老師傅手藝，正宗道地冰火菠蘿油，是我目前在台南吃過最滿意的。

菠蘿油新口味登場！爆餡芋泥升級新吃法 擠入滿滿的芋泥，這一定要點好喜歡喔。

第二款竟然是芋泥+布丁的組合，滑嫩布丁口感搭配酥脆菠蘿油意外好吃，吃起來外酥內軟創意新吃法。

人氣品項巴斯克乳酪蛋糕出新口味啦～濃郁的乳酪搭配開心果做出來的巴斯克有獨特的堅果香及奶油香氣，是好吃的那種。

除了菠蘿油系列，港式雞蛋仔也是許多常客的下午茶首選，外酥內鬆軟的口感一定要嚐嚐。

香港道地的絲襪奶茶，搭配經典黑白淡奶還原港式風味，茶味濃郁非常好喝。

地址：台南市中西區民族路二段112-1號

營業時間：10:00~22:00

電話：06- 221 0807

