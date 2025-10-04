馬祖「琥珀色母魚×藍綠公魚」雙車亮相！成南竿北竿最美移動風景

快訊

ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專

馬祖國際藝術島今年攜手跨界視覺藝術家鄒駿昇，以「島魚行旅：Where Time Tastes the Sea」為題，推出兩台專屬藝術公車。設計以馬祖的重要漁產──黃魚為核心，結合「罐頭」與「一夜干」的保存意象，象徵馬祖味道的延續，也寓意時間與記憶的釀造，讓日常交通變成承載文化的移動展場，也希望以此讓民眾能更輕鬆的接觸這些日常的藝術界線。

▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專

▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專


雙色公車：承載聚落與港灣

藝術公車分為兩台，分別以不同色彩訴說馬祖風景。橘紅色母魚公車，呼應釀酒工藝熟成的琥珀色，搭配芹壁、坂里等北竿花崗岩聚落的色調，傳遞島嶼生活的溫度與祝福。藍綠色公魚公車，則象徵馬祖的海岸線與沉靜地景，呼應南竿福澳港的廣闊意象，讓每一次搭乘都像開啟一罐充滿故事的時光罐頭。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專

▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專


隱藏細節：馬祖語的祝福

除了外觀設計，藝術公車還巧妙融入在地語言與文化。車頂隱藏的馬祖語祝詞「黃呱放籽發九代」，寓意黃魚產卵繁盛、子孫繁昌，不僅呼應當地漁業文化，更展現了馬祖語言與生態的生命力。低調卻深具意義的細節，讓藝術公車成為訴說代代相傳島嶼故事的載體。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專


移動的藝術：連結當代與在地

未來，兩台藝術公車將行駛於南竿與北竿的主要路線，成為串聯港口與聚落的行動橋梁。它不僅是一項交通工具，更是歷史與當代、島民與旅人之間的文化交流。當藝術融入日常，馬祖的每一段車程都將化作一次小小的藝術旅程，讓人更深刻感受島嶼的獨特魅力。


▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專
▲圖片來源：馬祖愛趴GO＆馬祖國際藝術島粉專


【馬祖國際藝術島－藝術公車】

活動期間：即日起至11月16日

活動地點：馬祖南竿、北竿主要公車路線


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


ShareLife分享生活

