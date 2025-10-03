2025嘉義光織影舞｜愛麗絲夢遊仙境×迪士尼 夢幻光影登場





嘉義市年度盛事「光織影舞光影藝術展」將於10月4日至19日在北香湖公園登場，今年邁入第六屆，以更加華麗的姿態迎接市民與遊客。活動不僅持續延續嘉義的城市文化品牌，更特別與國際華裔設計師Daniel Wong攜手，再度打造驚艷夜晚的光影藝術饗宴。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





迪士尼聯名 打造愛麗絲夢幻氛圍

2025年最受矚目的亮點，莫過於跨界合作迪士尼經典IP《愛麗絲夢遊仙境》。展區中設置了高達9米的巨型愛麗絲裝置，以及全長30米的沉浸光環隧道，讓民眾彷彿穿越童話世界。這場跨界藝術盛宴，不僅是光影展，更是一次沉浸式的奇幻旅程。





▲圖片來源：馬顯洲攝影

▲圖片來源：馬顯洲攝影





八大夢境展區 夢幻場景連發

本屆展覽共規劃八大夢境展區，結合光影藝術與童話場景，每一處都是打卡熱點。從繽紛的互動裝置到宛如畫境的光雕投影，讓夜晚的北香湖公園搖身一變，成為嘉義最夢幻的舞台。無論是情侶約會、家庭出遊或攝影愛好者取景，都能在此找到專屬的驚喜。





▲圖片來源：馬顯洲攝影

▲圖片來源：馬顯洲攝影





夜間光影秀＋奇幻市集 熱鬧加乘

除了展區本身的魅力，展期內每晚7點至10點更有整點光影秀，帶來聲光交織的震撼演出。同時，奇幻市集也將熱鬧登場，融合文創手作、美食攤位與舞台表演，營造嘉年華氛圍。多場晚會更將輪番登場，為夜晚的嘉義注入無限活力，讓「光織影舞」成為秋季最具魅力的城市盛典。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【2025光織影舞光影藝術展】

活動期間：2025/10/04 - 2025/10/19

活動地點：北香湖公園





