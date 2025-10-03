快訊

昨天還正常上班…「金融教母」辭世 遠銀董座侯金英享耆壽95歲

國慶主視覺「光復救援版」爆紅 網讚：比官方版更感動

2025嘉義光織影舞｜愛麗絲夢遊仙境×迪士尼 夢幻光影登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


嘉義市年度盛事「光織影舞光影藝術展」將於10月4日至19日在北香湖公園登場，今年邁入第六屆，以更加華麗的姿態迎接市民與遊客。活動不僅持續延續嘉義的城市文化品牌，更特別與國際華裔設計師Daniel Wong攜手，再度打造驚艷夜晚的光影藝術饗宴。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


迪士尼聯名 打造愛麗絲夢幻氛圍

2025年最受矚目的亮點，莫過於跨界合作迪士尼經典IP《愛麗絲夢遊仙境》。展區中設置了高達9米的巨型愛麗絲裝置，以及全長30米的沉浸光環隧道，讓民眾彷彿穿越童話世界。這場跨界藝術盛宴，不僅是光影展，更是一次沉浸式的奇幻旅程。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影

▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


八大夢境展區 夢幻場景連發

本屆展覽共規劃八大夢境展區，結合光影藝術與童話場景，每一處都是打卡熱點。從繽紛的互動裝置到宛如畫境的光雕投影，讓夜晚的北香湖公園搖身一變，成為嘉義最夢幻的舞台。無論是情侶約會、家庭出遊或攝影愛好者取景，都能在此找到專屬的驚喜。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影

▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


夜間光影秀＋奇幻市集 熱鬧加乘

除了展區本身的魅力，展期內每晚7點至10點更有整點光影秀，帶來聲光交織的震撼演出。同時，奇幻市集也將熱鬧登場，融合文創手作、美食攤位與舞台表演，營造嘉年華氛圍。多場晚會更將輪番登場，為夜晚的嘉義注入無限活力，讓「光織影舞」成為秋季最具魅力的城市盛典。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【2025光織影舞光影藝術展】

活動期間：2025/10/04 - 2025/10/19

活動地點：北香湖公園


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>嘉義生態旅遊推薦！太興村萬鷺朝鳳空中奇景　梅山限定！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 市集 迪士尼

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

嘉義市「光織影舞」布展完成 教師節大批民眾搶先打卡

嘉義女為前夫作保借400萬 代還110萬仍遭追討497萬

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

相關新聞

嘉義火雞肉飯懶人包｜在地人激推TOP5必吃名店，一天三餐都想來一碗！

嘉義火雞肉飯是台灣最具代表性的經典美食之一，香噴噴的雞肉淋上濃郁雞油，再撒上酥脆的油蔥酥，鹹香不膩，成為許多饕客心中無法抗拒的美味，尤其是搭配一碗熱騰騰的味噌湯，更是絕配，沒有味噌湯的火雞肉飯，彷彿少了靈魂。今天就帶你一次吃遍嘉義五間在地人私藏火雞肉飯名店，從早餐到宵夜，一天三餐都能滿足你的味蕾。

2025嘉義光織影舞｜愛麗絲夢遊仙境×迪士尼 夢幻光影登場

夜晚的嘉義不再只是城市，而是一場光影與藝術交織的童話派對！從9米巨型裝置到30米光影隧道，嘉義北香湖公園將化身光之舞台，等你一起沉浸其中。

台南「南洋椰香咖哩」口袋名單！湯頭濃郁夠味 咖哩控必收藏

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 【香自漫研咖哩】南洋椰香咖哩 台南咖哩 香自漫研咖哩，喜歡品嘗各式咖哩的我這家一直收藏在口袋名單中，終於找到時間前往啦～ 之前在民生路餐車時期我就一

中秋連假吃烤肉！台南9家燒肉店一次看，讓你輕鬆享用美食

中秋節除了烤肉，還有什麼比和親朋好友一起吃燒肉更有節日氣氛呢？台南作為美食之都，不只牛肉湯厲害，燒肉店的選擇更是五花八門，從高級和牛、日式到平價吃到飽應有盡有，無論是一個人獨享還是多人聚餐都能輕鬆滿足。本篇精選9家台南推薦名單，不管你追求高CP值，還是找聚餐地點，這篇通通幫你整理好！

嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放

秋風吹起的不只是涼意，還有八掌溪畔那片如雪般潔白的甜根子草花海，輕柔搖曳的花穗，讓溪畔化身為秋日限定的夢幻景色！

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。