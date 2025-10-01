快訊

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


隨著秋意漸濃，八掌溪畔悄然迎來最詩意的時刻。位於嘉義林鐵朴子溪鐵橋下游、台糖南靖舊鐵橋一帶，甜根子草花穗正值盛放期，將溪畔兩側染成一片潔白景緻。這片「秋日限定」的白色花海，被許多攝影愛好者譽為嘉義最浪漫的溪畔秘境


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


甜根子草與芒草的不同之美

與山坡上的芒草不同，甜根子草生長在河床地帶，每到中秋前後便會綻放純白色花穗。花序輕盈如羽毛，隨著秋風擺動宛若一片片白雪，營造出柔美卻帶有蕭瑟感的意境。這份特有的溪畔風情，使八掌溪成為秋季裡最值得探訪的自然畫布。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


捕捉夢幻景色的最佳時機

秋天的陽光溫潤不刺眼，為甜根子草披上柔和光暈，讓花穗看起來更加潔白透亮。走訪八掌溪時，若能搭配鐵橋與駛過的列車入鏡，更能拍出專屬於嘉義的浪漫氛圍。無論是遠景大合照，還是近距離特寫，都能留下獨一無二的秋日大片。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


嘉義秋遊不可錯過的秘境

每年9月至10月，是欣賞八掌溪甜根子草的最佳時機。這裡不僅是攝影師的天堂，也是情侶、親子共遊的好去處。沿著溪畔漫步，看著一片片白浪隨風搖曳，彷彿走進秋天的詩篇。如果計畫近期前往嘉義，不妨將八掌溪甜根子草列入行程，親自體驗這片浪漫秋景。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【八掌溪甜根子草】

賞景地點：23.404981, 120.389560


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>親子必去！嘉義親子景點＋1　蜻蜓造型遊具、共融設施超吸睛

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 美食 花海

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

嘉義女為前夫作保借400萬 代還110萬仍遭追討497萬

景氣低迷又遇災情 嘉義社福團體中秋禮盒減產

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

相關新聞

嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放

秋風吹起的不只是涼意，還有八掌溪畔那片如雪般潔白的甜根子草花海，輕柔搖曳的花穗，讓溪畔化身為秋日限定的夢幻景色！

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚

台南排隊店「正宗冰火菠蘿油」！酥脆邪惡好好吃 「開心果巴斯克新口味+絲襪奶茶」大推

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食「白寶奶奶港式菠蘿包」台南常常大排隊的菠蘿油就是這家啦～白寶奶奶以港式冰火菠蘿油為主，還有創意吃法的菠蘿包、雞蛋仔、巴斯克乳酪蛋糕及港式飲品，價格從

煙霧浴下的柴焙「龍眼乾」 汗與淚的香

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。