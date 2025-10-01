嘉義八掌溪畔化身白色夢境！秋日限定白色羽毛海浪漫綻放





隨著秋意漸濃，八掌溪畔悄然迎來最詩意的時刻。位於嘉義林鐵朴子溪鐵橋下游、台糖南靖舊鐵橋一帶，甜根子草花穗正值盛放期，將溪畔兩側染成一片潔白景緻。這片「秋日限定」的白色花海，被許多攝影愛好者譽為嘉義最浪漫的溪畔秘境。





▲圖片來源：呂安純攝影





甜根子草與芒草的不同之美

與山坡上的芒草不同，甜根子草生長在河床地帶，每到中秋前後便會綻放純白色花穗。花序輕盈如羽毛，隨著秋風擺動宛若一片片白雪，營造出柔美卻帶有蕭瑟感的意境。這份特有的溪畔風情，使八掌溪成為秋季裡最值得探訪的自然畫布。





▲圖片來源：呂安純攝影





捕捉夢幻景色的最佳時機

秋天的陽光溫潤不刺眼，為甜根子草披上柔和光暈，讓花穗看起來更加潔白透亮。走訪八掌溪時，若能搭配鐵橋與駛過的列車入鏡，更能拍出專屬於嘉義的浪漫氛圍。無論是遠景大合照，還是近距離特寫，都能留下獨一無二的秋日大片。





▲圖片來源：呂安純攝影





嘉義秋遊不可錯過的秘境

每年9月至10月，是欣賞八掌溪甜根子草的最佳時機。這裡不僅是攝影師的天堂，也是情侶、親子共遊的好去處。沿著溪畔漫步，看著一片片白浪隨風搖曳，彷彿走進秋天的詩篇。如果計畫近期前往嘉義，不妨將八掌溪甜根子草列入行程，親自體驗這片浪漫秋景。





▲圖片來源：呂安純攝影





【八掌溪甜根子草】

賞景地點：23.404981, 120.389560





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





