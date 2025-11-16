屏東療癒系打卡點！潮好玩幸福村化身奇幻草原 可愛怪獸亮相

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB


今年秋天，潮好玩幸福村變身為一座奇幻的藝術草原！《潮怪的異想世界特展》於11月2日起正式登場，邀請大小朋友一同走進由八隻「潮怪」所構築的異想國度。巨鱗獸、龜仔獸、長頸獸、蠑蠑獸、蛋上小鱗獸與三隻小鱗獸，一起在草地間現身，用可愛外型與療癒姿態，帶來一場充滿想像力的視覺饗宴。


▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB


以藝術為語言：用幽默與溫柔詮釋幸福

《潮怪的異想世界特展》不只是一次藝術展，更是一場關於「幸福」的哲學對話。每隻潮怪都象徵人類內心的某個情感面向——守護、陪伴、好奇、包容。展覽希望以這些柔軟的形象提醒觀者，幸福其實就藏在日常的互動中，藏在每一次的微笑、擁抱與勇氣裡。藝術以最溫柔的方式，悄悄陪伴我們重新感受生活的美好。


▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB


創意無限：沉浸式體驗×親子互動

走進展區，不僅能欣賞潮怪們的可愛模樣，還能親身體驗藝術的樂趣！開幕當天限定的「紙箱城堡」活動，邀請民眾和潮怪們一起發揮創意、玩捉迷藏；此外，打卡還能獲得限定貼紙與明信片，為旅程留下可愛紀念。這場展覽以「藝術融入生活」為主軸，讓觀眾在互動中感受創作帶來的幸福溫度。


▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB


幸福村裡的潮怪們：展期開放，常設綻放

本次特展位於潮好玩幸福村大草原，即日起正式展出，並將作為常設展延續展期。草原的開放空間與自然光影交織，讓每隻潮怪在不同時刻都有不同的樣貌。白天與陽光嬉戲、夜晚與星光共舞，無論何時來訪，都能感受到潮怪們帶來的溫暖能量與藝術氛圍。


▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB
▲圖片來源：屏東縣政府社會處FB


【潮怪的異想世界特展】

展出時間：11月2日起常設

展出地點：屏東潮好玩幸福村大草原


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


ShareLife分享生活

