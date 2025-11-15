北台灣賞楓景點推薦！陽明山花卉試驗中心 黃楓步道金光閃閃
位於陽明山半山腰的「花卉試驗中心」，是北台灣每到秋季都不容錯過的賞楓秘境。園區除了以銀杏林聞名外，近年黃楓的轉色景象也漸漸成為焦點。當陽光灑落枝葉間，層層金黃與綠意交錯，整片林道像披上一層柔亮金紗，散發出靜謐而溫暖的氛圍。
園內栽植多種楓樹，包括黃楓、青楓與唐楓，色彩變化豐富。此時的黃楓已進入最佳觀賞期，與仍保留綠意的青楓相互映襯，打造出自然的漸層畫面。不同樹種在陽光照映下閃爍著金與綠的交融光影，漫步步道間，抬頭所見皆是流動的秋色。
花卉試驗中心的楓葉步道沿途平緩好走，適合慢行細賞。午後陽光透過枝梢投射在石板路上，明亮與陰影交錯成畫，彷彿走進一條會呼吸的金色隧道。無論是靜靜散步、拍照取景，或只是坐在樹下感受風的溫度，這裡的秋日節奏都讓人感到放鬆自在。
不同於高山地區的大片楓紅，陽明山花卉試驗中心的黃楓以柔和姿態展現秋色。金黃的樹影在藍天下搖曳，構成北台灣最溫柔的秋日詩篇。隨著日光變化，葉色在晨昏間閃爍著不同光澤，每一刻都值得駐足欣賞。現在正是賞楓最佳時機，別錯過這場城市近郊的金色盛宴。
賞花地點：台北市士林區仰德大道四段175巷32號
