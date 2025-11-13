馬來貘登場高雄彌陀漁港！超萌公共藝術 療癒現身海岸光廊





「2025大海開吃」活動熱力回歸，今年特別邀請台灣最受歡迎的插畫角色──馬來貘 LAIMO，在高雄海岸地區展開一場結合藝術與漁港文化的創意展演。從11月8日至12月7日，馬來貘化身「港邊萌夥伴」，分別現身於彌陀漁港海岸光廊、永安區漁會、蚵子寮海洋漁業親子館等地點，用黑白線條與柔和造型點亮海港風景。





港灣藝術新風景：結合海洋色彩與在地漁港文化

本次公共藝術以「高雄特色漁產」為靈感，結合馬來貘慵懶療癒的形象，創造出一系列「港灣系萌夥伴」。氣偶與裝置以海洋藍、漁網白、珊瑚粉等色調呈現，映襯港口的海風與光線變化。走進展區，不僅能欣賞可愛造型，還能感受藝術家巧妙融入漁港元素的細節，讓每一個角落都成為故事的一部分。





療癒氣偶登場：拍照打卡最萌風景

馬來貘這次不只是靜態展示，而是變身超萌氣偶與主題布景的主角！無論是坐在海邊看夕陽的馬來貘、拿著漁網的小夥伴，或與魚群共游的俏皮姿態，每一個場景都超好拍。特別是彌陀漁港的「海岸光廊」區域，搭配藍天與海浪的自然背景，更是絕佳的拍照點。溫馨提醒：本展夜間不設燈光，建議白天前往，捕捉最自然的港邊光影！





馬來貘的出現，不僅為高雄港區增添活力，也象徵城市藝術走入生活的溫度。從海岸到市場，從氣味到笑容，這場公共藝術讓人重新看見高雄與海洋的連結。療癒、幽默又充滿想像力的馬來貘，以最輕鬆的方式喚醒人們對「幸福日常」的感受——無論是拍照、散步，還是單純駐足欣賞，都能被這份可愛治癒。





【馬來貘公共藝術】

展出地點：彌陀漁港海岸光廊、永安區漁會、蚵子寮海洋漁業親子館

展出期間：即日起至12月7日

入場方式：自由參觀（夜間無燈光展示）





