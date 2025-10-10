令人驚豔的美式餐廳！高雄三多商圈美食推薦 「多汁漢堡、濃郁義大利麵、草莓奶昔」都必點

熱情的高雄港都不忘尋覓美食，提到三多商圈，除了有好逛的百貨公司、電影院，當然少不了夠份量好料，這次就發現一間讓我驚豔的美式餐廳，它的餐點不僅選擇豐富，從多汁漢堡、義大利麵到香甜奶昔，每一樣都讓人食指大動，絕對能讓你吃得滿足又開心，就在～樂漢堡美式餐廳高雄三多店。

高雄三多商圈美食 樂漢堡美式餐廳高雄三多店 交通/公車資訊

樂漢堡是知名的美式餐廳連鎖，在台北板橋、新莊都有分店，這次來的高雄三多店位置也超方便，搭乘高雄捷運紅線到「三多商圈站」，從1號出口出來，過個馬路走一下就到了，很適合我們這種懶得開車、愛搭大眾運輸的人，商圈周邊有高雄洲際、和逸飯店高雄中山館、承億酒店等多間舒適飯店，沿途還能順便逛逛百貨公司，很適合來個宅度假，如果是開車的朋友也不用擔心，附近有蠻多收費停車場，路邊停車格也算好找。

店門口設計得很美式，鮮明活潑的招牌和插畫，大大的漢堡就先感受那熱鬧的用餐氛圍，讓人忍不住想快點走進去！

一踏進樂漢堡能感受濃濃的美式風格，店內空間不大，牆上裝飾了很多美式老海報和車牌，營造出非常輕鬆的氛圍。座位規劃得很好，有適合朋友小聚餐的二人桌、四人桌，也有靠窗的個人獨享高腳椅區，可以挑個喜歡的角落，大口吃美食。

樂漢堡美式餐廳高雄三多店菜單大公開

從店名就知道這裡主打美式料理，供應多種口味的漢堡，從經典款到創意款應有盡有，還有客製化服務，想搭配什麼肉、醬汁或配料都任君挑選，不吃漢堡也有義大利麵、燉飯可以點用，另有健康沙拉和多種飲料，可以來杯清涼氣泡飲或是小時候最喜歡的奶昔，想吃哪道直接手機掃QR碼就能輕鬆點餐，不收服務費，很加分。

點漢堡、義大利麵和燉飯都是套餐價，包含附餐和飲料，如果點一般汽水可以無限暢飲，想點其他飲品有8折優惠，而且每天都有不同的主題優惠活動，像漢堡加大日、比拚大胃王日、百元生啤日等，生日當日或當月來餐點也有加碼喔！

奶酒草莓奶昔：大人系甜蜜，一杯就醉心

難得來就把想吃的漢堡和義大利麵都點一輪，飲料我點了特別的奶酒草莓奶昔，淡淡粉紅色看起來很自然，而且相當大杯很夠喝，入口感受草莓酸甜交織舒服奶香，還有那畫龍點睛的微醺奶酒香氣，為整杯奶昔增添了一絲大人滋味，甜而不膩，層次感超棒。

先來個套餐附的生菜沙拉，清脆多汁的美生菜淋上清爽油醋醬，夠味的酸讓人胃口大開，也讓人更期待接下來的夠份量主餐。

水牛城雞翅

看起來就超誘人的炸雞翅，沒有特別裹粉，咬下皮酥肉質依然保有肉汁，搭配香中帶點微辣的調味，讓人迅速一掃而空，吮指無窮～

夠份量漢堡義大利麵，超滿足！

就是經典樂漢堡

來到美式餐廳，怎麼能不點漢堡呢？我點了就是經典樂漢堡，送上桌的時候，那厚實的漢堡肉排、肥美厚培根、金黃的起司、翠綠的生菜，堆疊得高高的，光看就讓人食慾大開！一口咬下，牛肉排保有豐富肉汁，加上培根帶點彈性的口感，搭配半融化的起司、清爽生菜和夠味辣招牌醬汁，口感層次豐富到不行！

旁邊附的薯條也炸得金黃酥脆，熱騰騰的，咬下外香酥，裡面吃得到綿密馬鈴薯泥，沾上番茄醬，讓人一口接一口，這一整個吃下來，真的超飽足的啦！

香蒜牛肝菌奶油雞腿排麵

除了漢堡，我也想試試它們的義大利麵，就點了香蒜牛肝菌奶油雞腿排麵，附餐是小圓奶油餐包。雖然餐點名稱有奶油，不過實際是類似清炒的醬汁，麵一上桌，那濃郁蒜香和牛肝菌的香氣就撲鼻而來，麵條煮得剛剛好，Q彈有咬勁，吃起來很涮嘴。

重點的雞腿排也很大支，外皮煎得金黃酥脆，裡面雞肉卻保持著軟嫩多汁，可以開心大口吃肉，不但真材實料也很涮嘴！

73%可可乳酪蛋糕

最後還有甜點73%可可乳酪蛋糕，剛上桌的時候是冷凍的，吃起來有點類似冰淇淋的口感，甜度不高，交織著巧克力苦甜和乳酪的香氣，加上底下酥酥的餅乾底，讓這一餐畫下完美的幸福句點～

樂漢堡高雄店好吃推薦嗎？

從充滿美式氣氛的活潑用餐環境，到每一道價格合理，夠份量的美味餐點，都讓我留下深刻印象。特別是奶酒草莓奶昔，不但回味童年又多了一絲大人風味，還有超誘人的肥美漢堡都讓人相當回味。如果你來高雄三多商圈逛街，想找一間氣氛好、餐點美味、份量足又不會讓荷包大失血的餐廳，樂漢堡是你不錯的好選擇！

地址：高雄市前鎮區中山二路258-2號

電話：07 334 0669

營業時間：11:00–21:00

