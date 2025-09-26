「高雄熊」回歸！「愛・月熱氣球」雙主場登場，體驗高空俯瞰城市之美

2025 年高雄全新推出「愛・月熱氣球」活動，以雙主場形式浪漫亮相。9 月 27 日率先在田寮月世界登場，10 月 10 日至 12 日則移師愛河岸邊，分別結合惡地地形與水岸夜景，帶來截然不同的氛圍。而今年最受矚目的亮點之一，是曾在社群爆紅的 28 公尺高「高雄熊熱氣球」重磅回歸，恰逢教師節、中秋節與雙十節連假，趕快規劃行程衝高雄一趟！

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

在田寮月世界與愛河兩大場地，遊客皆可體驗熱氣球繫留升空，每人票價 500 元，並規劃於清晨 6:00 至 8:00 以及傍晚 16:00 至 17:30 各兩個場次，讓旅人能從不同時段俯瞰高雄景色。活動現場同時設置全新裝置藝術與拍照打卡點，讓參與者在不同場域感受熱氣球與自然景觀交織的張力。

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

主辦單位也同步推出以「高雄熊」為主題的限定周邊商品，包括帆布包、徽章、運動毛巾等，價格皆在 200 元以內，成為許多旅客收藏的紀念小物。不論是與熱氣球合影留念，或是帶回充滿在地特色的周邊，都能為旅程增添獨特回憶。

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

此次活動的票券已於全台 7-ELEVEN ibon 與線上售票系統同步販售，參與者除了能近距離欣賞熱氣球升空，也能逛逛現場的咖啡甜點與手作市集。對於未安排出國的旅人來說，高雄這場結合地景、人文與創意的秋季盛事，正是利用連假探索台灣、感受城市新風貌的最佳選擇。

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

圖／取自高雄旅遊網臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」