雙十連假「台茂購物中心經典煙火秀再現」！慶祝系列活動「馬戲團、月光扯鈴秀」1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

迎接國慶連假，桃園台茂購物中心準備了一系列熱鬧活動，要陪伴民眾度過充滿驚喜的假期。其中最受矚目的，莫過於將於10月10日晚上登場的「雙十煙火秀」。當晚19點45分起，繽紛煙火將在夜空綻放預計300秒，象徵對國家的祝福，也為連假假期劃下最浪漫的篇章。主辦單位也貼心提醒，觀眾務必於19點30分前抵達戶外圓形廣場，以免因館內出口封閉而錯失觀賞最佳時機。

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

除了國慶煙火，台茂購物中心自9月27日起，將接連推出「十在很好玩」連假特別企劃，規劃豐富的親子節目與街頭表演。9月27日首先登場的是《超人力霸王傑洛VS貝利亞》迷你秀，光與闇的宿命對決將於廣場上演，粉絲只要消費滿額即可獲得合影券，還能享有專屬觀賞區席次。隔日9月28日則有「歡樂馬戲嘉年華」，邀請台灣特技團隊帶來驚險又趣味的馬戲演出，大小朋友都能沉浸在驚呼與掌聲中。

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

熱情不間斷，10月4日舉行的「Nanterious Break 台灣資格賽」，將號召全台最強B-Boys與B-Girls齊聚一堂，透過高難度舞技爭奪代表權，為國際賽暖身；10月5日則有「夢幻月光扯鈴秀」，在月光與燈光交織下，國際級扯鈴特技將於夜空勾勒出華麗軌跡，帶來視覺與聽覺的雙重震撼。這些節目不僅展現動感活力，也讓藝術氛圍走進購物中心，豐富連假體驗。

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

緊接著，10月11日還有深受小朋友喜愛的「MOMO家族見面會」，由大樹哥哥與小紅莓姐姐帶領親子觀眾唱跳同樂，留下美好假期回憶。從煙火秀到特色表演，從熱血街舞到童趣互動，台茂購物中心透過精心企劃，將購物、娛樂與藝術緊密結合，打造出屬於全家大小的連假嘉年華，更多系列活動請上官網查詢。

圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網
圖／取自台茂購物中心臉書粉絲團與官網

