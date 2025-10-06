香港師傅開的手工港點！近期超夯 高雄「港式點心」厲害店再加一 想吃最好先訂位

高雄港式點心厲害店又一間！這間好多楠梓人推薦，位在楠梓加工出口區附近的「奉旨嚐點」，是近期超夯的楠梓美食！

餐點由香港師傅親自掌杓，把香港味港式點心帶到高雄，從雪山叉燒包、上湯鮮竹卷特色創新小點，每一道都能感受到滿滿港味。來這吃必點他們的手工蒸籠點心，多樣選擇且味道完全不輸大飯店！無論是平日聚餐或假日小聚，這裡都能一次滿足港點控的味蕾啦～

人氣楠梓港式茶餐廳：奉旨嚐點

聽我妹講這家楠梓加工出口區附近的奉旨嚐點已經好一陣子了，我妹說楠梓社團很多人推薦～有次我跟我媽去附近辦事，我們就先提前訂位試試！

奉旨嚐點店內用餐空間明亮，蠻現代感的。但是我們最訝異，是平日中午來用餐居然客滿！！

奉旨嚐點菜單

這是奉旨嚐點的香港籍老闆，之前在香港港點餐廳擔任廚師十幾年，前幾年認識台灣太太後到台灣生活，便把自己吃習慣的港味也一起帶來。

奉旨嚐點推薦必點

奉旨嚐點主打港式點心，蒸籠點心、蘿蔔糕和手拉腸粉都是超必點！來跟大家分享～

港式蒸籠我們點了這三樣，聽店員說也是最近賣最好的！

▼翠玉潮式粉粿 $118

這道潮式粉粿老闆說是改版自香港很常見的點心「 潮州粉粿 」。

潮州粉粿是由粉粿皮包著拌炒過的豆薯、花生、豬肉、蝦米、韭菜、芹菜、菜脯、大地魚等材料，捏成似水餃的形狀。

老闆稍作改良，拿掉菜脯、大地魚與帶皮花生，並將外皮改為更薄透的水晶皮，包成四角形，就成了現在這樣晶瑩剔透的外型。吃起來有點像港式口味水晶餃。

▼魚子鮮蝦燒賣 $118

這道蠻有大飯店水準的欸！！一口咬下去，立刻感受到滿滿蝦肉的彈牙口感！

鮮甜蝦肉混著細緻的豬肉餡，比例拿捏得剛剛好，燒賣上頭點綴的魚子咬下會在嘴裡爆開，增添海味鮮香。

▼上湯鮮竹卷 $138

這道是我跟我媽當天最喜歡！！也是目前在台灣港式點心餐廳吃到最印象深刻的上湯蝦鮮腐皮卷！

吸飽清甜雞上湯的超薄腐皮，包裹嫩豬肉、香菇絲、木耳絲、紅蘿蔔絲與香菜。並佐以蟲草花、柳松菇、再搭配蔥絲點綴，層層細膩口感，吸附滿滿上湯鮮香，沒有一絲油膩，完全驚豔！

▼脆皮蝦腸粉 $178

手工現作的腸粉外皮Ｑ軟滑順，裡頭卻藏著酥脆的炸蝦捲！一咬下去，外嫩內脆的對比，蝦肉鮮甜Q彈，與酥香外皮完美融合。搭配醬汁更是鹹香夠味，層次分明，這道完全跳脫對腸粉的既定印象！

▼醬爆櫻桃鴨胸炸春捲 $198

外皮炸得金黃酥脆，裡頭藏著鮮嫩多汁的櫻桃鴨胸，帶著獨特的油脂香氣。

▼香煎蘿蔔糕 $108

表面煎到金黃酥脆，筷子切下裡頭是綿密又帶點蘿蔔絲的纖維口感。還有淡淡臘味與蝦米的鹹香底蘊。入口先是酥，再來是軟，最後帶著一股蘿蔔的清甜尾韻，單吃就夠味，搭上醬更是停不下來！

▼雪山叉燒包 $138

這也是我在台灣吃過那麼多家港點，印象很深刻的一家！光是叉燒～超、大、一、塊！！後來老闆說他們特選台灣豬梅花肉，用自己調製的叉燒醬醃製一個晚上，隔天拿出來烤，放涼後切丁，才又用調製好的蠔皇醬，跟叉燒肉1:1攪拌做內餡。而每次點餐，也是現場擠上雪山皮，烤出來的皮才是最脆的！

同樣的酥皮有有流沙包，奶香超濃！但如果說驚艷，我們比較愛叉燒包～

▼嚐點手工XO醬 $18

▼嚐點辣醬（不收費，可酌量使用）

XO醬一入口就知道是手工真功夫！干貝的鮮味非常突出，舌尖一咬就能感受到海味在嘴裡散開。我覺得是百搭神器～辣醬也很威猛，真的很想買回家拌麵哈哈哈！

▼螺片金腿瑤柱湯 $208

這就是我在香港喝到的老火湯！！有螺片的脆嫩，湯頭有金腿鹹香與瑤柱的鮮甜完全交融，喝起來有深度又帶回甘，鮮味層層堆疊，尾韻超清爽！

▼鹹檸七 $80 ▼貢菊花茶 $98（壺）

鹹檸檬的酸鹹味跟著汽水的氣泡感很適合夏天！冰涼又爽口，但這天更喜歡貢菊花茶的香氣，微微回甘，清新爽口。

奉旨嚐點評價/用餐心得

不愧是楠梓人推薦！這天來吃奉旨嚐點，表現真的讓人驚豔！雪山叉燒包、上湯鮮竹卷到螺片金腿瑤柱湯，每一道都能吃出道地香港風味，還有像脆皮蝦腸粉、櫻桃鴨胸春捲這類創新菜色，更是把港點創意玩出新高度。

師傅堅持純手工製作，食材新鮮，用料紮實，吃得到溫度與誠意，也難怪是楠梓加工出口區周邊人氣美食。只是店內生意真的很好，尖峰時段常常客滿，建議想用餐的朋友可以先訂位，才不會撲空喔！

奉旨嚐點訂位資訊

奉旨嚐點最快訂位方法就是線上！直接inline app 看有沒有座位。

奉旨嚐點線上訂位：這裡 或是電話撥打 07 364 0650

奉旨嚐點停車資訊

地址：高雄市楠梓區翠屏路7號

電話：(07)3640650

營業時間：11:30-15:00，17:30-21:00（最後點餐時間：14:00, 20:00）

每月公休公布在FB粉絲團

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

