高雄隱藏版好吃豆花！超特別「木桶鹽滷豆花ｘ炒糖冰沙糖水」畫龍點睛

難得在高雄漢神巨蛋周邊找到一間好吃的高雄豆花店！而且是少見的木桶豆花！！

位在左營正心街上的木川豆花，年輕的老闆們還特地選非基改黃豆，以鹽滷製作，做出來口感更滑嫩細緻。但這裡豆花糖水更特別，是手炒黑糖，而且除了黑糖水，還有一球黑糖冰沙！

炎熱的夏天綿密冰豆花再加上一球冰沙，真的感到沁入心脾，涼爽又好吃！超級推薦大家有機會一定要試試～

隱藏版左營豆花小店：木川豆花

這間今年開在漢神巨蛋商圈一帶，藏在正心街上的低調高雄豆花店，是我爸朋友推薦的豆花店！前幾天突然說想吃，我們就騎車去吃了～

不同於傳統高雄豆花店，木川豆花的店內用餐環境佈置得有點日系無印風格，色調和用餐氣氛都還不錯。

而一進門，也一定會看到木川豆花櫃檯的兩個大木桶！沒錯～是少見的高雄木桶豆花！

木川豆花的豆花是鹽滷豆花，而且是以木桶來蒸！進店時看到三個木桶疊在電鍋上覺得好促咪～

但要說最特別的，是點豆花時，糖水選「炒糖冰沙」，在豆花放完配料時會放上一球手炒冰沙，再淋上黑糖漿，整個很誘人～

高雄木川豆花價格選單

木川豆花的豆花一到五號是固定配料，但假如想自己選料，也有選一種或是選三種的選項，就看自己喜好。

超消暑黑糖豆花：木川豆花

這天我跟我爸一人點了一份豆花，都選炒糖冰砂糖水，看起來好清涼！

▼木川一號 $70（紅豆、綠豆、薏仁）

這碗是我爸選的，完全是他最愛的經典豆花配料！

剛在看盛料時，我爸就驚呼「你們家的紅豆好大顆啊！！」兩位年輕老闆們笑說他們用萬丹紅豆，並且特地挑大顆來煮。

我爸超愛木川豆花的豆花口感！！他們做的是鹽滷豆花，與平常在外面吃到的石膏的豆花相比，鹽滷豆花更為細緻軟嫩、滑順綿密。

▼綜合豆花（自選三種料）$75

這碗豆花真的超～大一碗！！真的是大碗豆花的份量～自選料選了芋頭、紅豆和粉角，並選擇炒糖冰沙。

是說這個炒糖冰沙真的太太太好吃！黑糖香氣很棒，入口冰沙融化，配上細緻豆花超讚！！

芋頭好吃（雙手拇指讚讚讚）綿軟又帶點Ｑ彈，咀嚼帶有芋頭香氣！

粉角也很不錯，Ｑ度剛剛好，要說缺點大概就是紅豆、芋頭跟粉角吃完後飽足感太多，感覺又吃了一份午餐XDD

高雄木川豆花評價/用餐心得

只能說感謝爸爸慧眼識英雄！找到這家厲害的高雄木桶豆花！鹽滷製作的豆花好柔想細緻，有黃豆香氣，配料也都好吃，重點是還有好吃的炒糖冰沙畫龍點睛！算是最近在北高雄吃到的豆花寶藏店～推薦在想找好吃高雄豆花的大家！

地址：高雄市左營區正心街47號

電話：0966 092 374

營業時間：12:00-21:00 賣完為止

FB、IG公告公休時間

