快訊

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

高雄隱藏版好吃豆花！超特別「木桶鹽滷豆花ｘ炒糖冰沙糖水」畫龍點睛

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

難得在高雄漢神巨蛋周邊找到一間好吃的高雄豆花店！而且是少見的木桶豆花！！

位在左營正心街上的木川豆花，年輕的老闆們還特地選非基改黃豆，以鹽滷製作，做出來口感更滑嫩細緻。但這裡豆花糖水更特別，是手炒黑糖，而且除了黑糖水，還有一球黑糖冰沙

炎熱的夏天綿密冰豆花再加上一球冰沙，真的感到沁入心脾，涼爽又好吃！超級推薦大家有機會一定要試試～

隱藏版左營豆花小店：木川豆花

這間今年開在漢神巨蛋商圈一帶，藏在正心街上的低調高雄豆花店，是我爸朋友推薦的豆花店！前幾天突然說想吃，我們就騎車去吃了～

不同於傳統高雄豆花店，木川豆花的店內用餐環境佈置得有點日系無印風格，色調和用餐氣氛都還不錯。

而一進門，也一定會看到木川豆花櫃檯的兩個大木桶！沒錯～是少見的高雄木桶豆花！

木川豆花的豆花是鹽滷豆花，而且是以木桶來蒸！進店時看到三個木桶疊在電鍋上覺得好促咪～

但要說最特別的，是點豆花時，糖水選「炒糖冰沙」，在豆花放完配料時會放上一球手炒冰沙，再淋上黑糖漿，整個很誘人～

高雄木川豆花價格選單

木川豆花的豆花一到五號是固定配料，但假如想自己選料，也有選一種或是選三種的選項，就看自己喜好。

消暑黑糖豆花：木川豆花

這天我跟我爸一人點了一份豆花，都選炒糖冰砂糖水，看起來好清涼！

▼木川一號 $70（紅豆、綠豆、薏仁）

這碗是我爸選的，完全是他最愛的經典豆花配料！

剛在看盛料時，我爸就驚呼「你們家的紅豆好大顆啊！！」兩位年輕老闆們笑說他們用萬丹紅豆，並且特地挑大顆來煮。

我爸超愛木川豆花的豆花口感！！他們做的是鹽滷豆花，與平常在外面吃到的石膏的豆花相比，鹽滷豆花更為細緻軟嫩、滑順綿密。

▼綜合豆花（自選三種料）$75

這碗豆花真的超～大一碗！！真的是大碗豆花的份量～自選料選了芋頭、紅豆和粉角，並選擇炒糖冰沙。

是說這個炒糖冰沙真的太太太好吃！黑糖香氣很棒，入口冰沙融化，配上細緻豆花超讚！！

芋頭好吃（雙手拇指讚讚讚）綿軟又帶點Ｑ彈，咀嚼帶有芋頭香氣！

粉角也很不錯，Ｑ度剛剛好，要說缺點大概就是紅豆、芋頭跟粉角吃完後飽足感太多，感覺又吃了一份午餐XDD

高雄木川豆花評價/用餐心得

只能說感謝爸爸慧眼識英雄！找到這家厲害的高雄木桶豆花！鹽滷製作的豆花好柔想細緻，有黃豆香氣，配料也都好吃，重點是還有好吃的炒糖冰沙畫龍點睛！算是最近在北高雄吃到的豆花寶藏店～推薦在想找好吃高雄豆花的大家！

木川豆花

地址：高雄市左營區正心街47號

電話：0966 092 374

營業時間：12:00-21:00 賣完為止

FB、IG公告公休時間

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豆花 冰沙 美食 消暑 IG 高雄美食 甜品

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

高雄隱藏版好吃豆花！超特別「木桶鹽滷豆花ｘ炒糖冰沙糖水」畫龍點睛

udn走跳美食／美食好芃友 難得在高雄漢神巨蛋周邊找到一間好吃的高雄豆花店！而且是少見的木桶豆花！！ 位在左營正心街上的木川豆花，年輕的老闆們還特地選非基改黃豆，以鹽滷製作，做出來口感更滑

古早味「20元雞肉串」！高雄人氣「炸串攤」回歸 招牌「顆粒感炸粉+胡椒粉調味」經典不敗

20元炸雞肉串！古早味「炸肉串」強勢回歸，超級銅板價深得在地人的心，有網友手刀開箱表示「超好吃！終於在高雄找到好吃的雞肉串」、...

100%原塊肉定勝負！ 高雄美食「驚蟄洋食坊」誰說平價牛排不能很美味 一人500元有找、自助吧品質顧得很好

udn走跳美食／班班美食生活圈 寫在造訪驚蟄洋食坊之前 聽說最近很流行用AI寫文，但我還是對於寫文這件事情有自己的堅持，就像這天來的這家鐵板牛排一樣，依舊給你一個不AI的享受，堅持醬汁自家

不要只去墾丁！屏東經典景點推薦 這些地方也好玩

【FunTime小編群】屏東位於台灣的最南端，依山傍海，是台灣非常受歡迎的觀光好去處。大部分的人到屏東玩，一定會選擇國境之南－墾丁，但其實屏東除了墾丁之外，也有非常多景點值得走訪～下面FunTime小編整理了幾個經典景點推薦給你！

馬祖「琥珀色母魚×藍綠公魚」雙車亮相！成南竿北竿最美移動風景

黃魚遇上馬祖聚落，藝術遇上日常交通！馬祖的新地標不只是定點展覽，而是會動的風景！「藝術公車」在南北竿亮相，把文化、記憶與島嶼故事帶進日常。

在地人口袋名單！高雄人氣早餐店推薦，一吃就念念不忘

【FunTime小編群】高雄有嚐不盡的美食是每個地球人應該要知道的！早餐當中熟悉的名詞～飯糰和蛋餅，嚐起來卻和其他地方完全不同？就讓身為高雄人的小編來告訴你，有哪些是高雄人會排隊去吃的早餐店！趕快拿起你的地圖標記它們＆買張車票跟著小編走吧～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。