在地人口袋名單！高雄人氣早餐店推薦，一吃就念念不忘

【FunTime小編群】高雄有嚐不盡的美食是每個地球人應該要知道的！早餐當中熟悉的名詞～飯糰和蛋餅，嚐起來卻和其他地方完全不同？就讓身為高雄人的小編來告訴你，有哪些是高雄人會排隊去吃的早餐店！趕快拿起你的地圖標記它們＆買張車票跟著小編走吧～

高記早點

獨特醬汁配燒餅蛋餅

高記早點。 圖／IG, a_foodexplorer

高記早點可說是鳳山人必吃美食，每天早上可是人潮洶湧而至～大家早起就是為了這一味啊！就算是隨處可見的傳統燒餅油條在這家店就是不一樣！全手工製作的燒餅、蛋餅、油條、韭菜盒等等，都是排行榜的前幾名，而他們最有名的就是「獨門醬汁」，在蛋餅油條裡淋了他們的獨門醬汁、是一種無法用文字述說的滋味，還在等什麼～你一定要去嘗試啊！！！

小編偷偷說：手工蛋餅絕對是傳統早餐的招牌，你不能不點！

營業時間：3:30-10:30（週一、二公休）

地址：高雄市鳳山區自由路352號

交通：捷運鳳山西站1號出口步行約1分鐘

中都周早點

讓小編讚不絕口的早餐！

中都周早點。 圖／IG, moonfish48

這家早餐店最特別的也是他的醬汁～並非用一般早餐店的醬油膏，也不是其他家傳統早餐的醬油，而是滷肉的滷汁！是滷肉的滷汁！是滷肉的滷汁！因為很特別，所以要說三次。店裡販賣的都是手工製作，其實這間店從小編家步行五分鐘的地方，吃了這麼多年都不知道，原來它這麼有名啊QQ是過去小編在學生時代的能量來源啊！現在只限定外帶囉～

小編偷偷說：這邊的蛋餅長得跟蔥油餅超像，而且吃法超多種你一定要試！

營業時間： 05:30-11:00（公休日請至官方臉書查詢）

地址：高雄市三民區中華橫路19號

交通：於捷運高雄火車站搭公車紅27至三角公園站下車，步行約1分鐘

大ㄎㄡ胖碳烤三明治

媒體報導的排隊美食！

大ㄎㄡ胖碳烤三明治。 圖／IG, ru2202

大ㄎㄡ胖碳烤三明治可是高雄人早餐、宵夜的好選擇，總是大排長龍～到了假日還要領號碼牌呢！將三明治的吐司先拿去烤的～焦香焦香，再夾進營養滿分的火腿、黃瓜、蛋、肉鬆以及自製沙拉醬，完全顛覆了過去對三明治的印象啊！而且現在店面經過重新裝潢，變得超可愛～

營業時間：7:00-10:50、18:00-22:50（每月公休日請至官方臉書查詢）

地址：高雄市鹽埕區大公路78號

交通：捷運鹽埕埔站3號出口，步行約7分鐘

寬來順早餐店

內用場地是目前小編看過最大的（驚！）

寬來順早餐店。 圖／IG, ander_lifestyle

寬來順早餐店不只是各大媒體爭相報導的早餐店，也是高雄人每天會前往的愛店。便宜實在就無須再多說，除了傳統蛋餅、燒餅和油條，主打的肉包子絕對是你要嚐的第一項。它的皮比較Q，裡頭包著味道十足的餡肉，不會說太大、不方便吃。大家排隊就是在排一籠籠蒸好的肉包，配上店家調製的醬汁～絕配啊絕配！

營業時間：04:30-12:30（週一公休）

地址：高雄市左營區中華一路5-14號

交通：內惟火車站步行約7分鐘

龍佳饌小籠湯包

蒸的好美味啊！

龍佳饌小籠湯包。 圖／IG, tararebaonna_

高雄早餐店不只西式早餐、傳統早餐，可以當早午晚餐的小籠湯包也是高雄人的愛。位於左營的龍佳饌小籠湯包可是會讓高雄人願意每天早起排隊的店呢！不只料多實在，價格也超親民！配上薑絲和醬油，更是讓人吃的超級爽！看到裡面的阿姨手不停歇地包、人客永遠滿滿滿，就知道不管等多久都值得啊！

營業時間：04:30-售完為止

地址：高雄市左營區左營大路46號

交通：於捷運生態園區站搭乘公車紅35至勝利路站下車，步行約3分鐘

延伸閱讀>>【高雄傳統早餐】媒體人報導、高雄人排隊、身為地球人的你們一定要吃的超夯早餐店！

想知道更多實用高雄旅遊攻略，請看「高雄景點全攻略」