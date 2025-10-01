免出國體驗歐洲經典風味！高雄歐式典雅質感咖啡廳 無菜單「地中海料理」吃完超滿足

「乾乳酪洋行」質感咖啡廳、茶屋

高雄咖啡廳今天來分享這家乾乳酪洋行 一走進店內就感受到異國氣息，帶有歐式典雅氛圍的質感咖啡廳，彷彿來到歐洲，還可以品嘗到美味的地中海料理，乾乳酪洋行舒適的環境氛圍，很適合約家人、好友一起來場美食饗宴，在台灣也能體驗到真正歐洲經典風味真的很棒！

高雄美術館附近餐廳「乾乳酪洋行」外觀

乾乳酪洋行店址位於高雄美術東四路上，附近停車還蠻便利，有不少路邊停車格。

乾乳酪洋行店內環境具有葡萄牙皇室的優雅和托斯卡尼的悠閒空間。

高雄美食「乾乳酪洋行」歐式古典風裝潢

一進到店內彷彿瞬間來到歐洲，歐式古典風的裝潢與擺設，充滿藝術氛圍，每個細節都經過精心雕琢，大量運用木質調傢俱，配上精緻的雕花細節，燈具也帶有復古華麗感，配上輕柔音樂，整體空間充滿尊貴氣息。

義大利手工瓷器這系列都好美！每個餐盤有如藝術品，十分有質感。

乾乳酪洋行精品咖啡豆

乾乳酪洋行冰滴咖啡

高雄下午茶「乾乳酪洋行」職人咖啡

愛喝咖啡的朋友們，非常推薦來乾乳酪洋行喝咖啡，在咖啡吧台可以看到咖啡師展現技藝，專注的進行手沖咖啡，能感受到咖啡師細膩的手法與專業，配上這優雅的氛圍，更能靜下心來細細品嚐咖啡的層次與風味。

這次我們品嘗了衣索比亞/藝妓/露維斯/水洗。

這杯酸味與苦韻平衡，喝起來非常順口，使用阿拉比卡的豆子，柔和酸味降溫後有莓果柑橘味，蠻推薦你們可以試試，再搭配一塊蛋糕，在這美妙的環境下喝著下午茶有滿滿儀式感。

乾乳酪洋行【SCA咖啡師證照】

除此以外乾乳酪洋行還開設咖啡師課程，提供SCA認證的咖啡師證照課程，如果你對咖啡充滿興趣與熱情，可以在專業的咖啡師課程裡了解更多咖啡文化。

高雄起司專賣店「乾乳酪洋行」 2樓空間

大面窗戶讓熱情的陽光自然灑入，歐式宮廷風牆面的色彩與木質調傢俱搭配起來非常和諧，復古風的皮質座椅看起來也很有歷史感，整個空間營造出優雅氛圍。

高雄無菜單料理「乾乳酪洋行」與桑卓主廚合作結合地中海料理

托斯卡尼起士沙拉 385元

炎炎夏日非常適合來份清爽的沙拉，而且一次可以品嘗到三種不同風味與口感的起士，可以與醬汁拌著一起吃，有DOP等級的綿羊起士，以綿羊奶製作，風味獨特、法國Comte起士(Reserva)等級，柔順奶油與厚實的堅果香氣，還有義大利摩佐瑞拉，配上使用大量地中海香料製成的香醋醬，有著酸甜微辣風味，越吃越開胃。

北歐風奶油栗子南瓜濃湯 235元

這道以栗子、南瓜及大量蔬菜慢火燉煮的濃湯，將所有食材融合一起，可以先品嘗南瓜鮮甜風味，再將中間鮮奶泡一起拌入，會有不同的層次，每一口都能喝到食材自然的鮮甜味。

托斯卡尼櫛瓜開胃麵包盤 295元

以天然酵母手工製作的麵包，麵包外層酥脆，裡面柔軟透著香氣，上面搭配番茄、櫛瓜及起司，有著淡雅的奶香味。

一旁還有三款不同的歐式起士，起士的口感與風味都不太一樣，可以細細品嘗。

具有南義特色的手作漬橄欖(香蒜檸檬漬橄欖)，加入天然香料、檸檬、辣椒醃製，帶點微辣的口感，可以搭配著一起吃。

義式菌菇鮮蝦燉飯 625元

這道光是視覺就好誘人！以大量鮮蝦長時間熬煮而成的蝦膏湯，讓靈魂米飯吸附滿滿湯汁，有著鮮蝦的鮮甜滋味，米飯口感Q彈保留一點點米心，軟糯又有嚼勁，結合鮮蝦的鮮甜與菌菇風味，還有起司濃郁奶香融合，上面配上有機芝麻葉，可以拌入燉飯一起吃，豐富多層次的口感，讓人一吃就會愛上！

義式煙燻摩佐瑞拉起士佐豬肉漢堡 535元

濃郁的義式煙燻莫札瑞拉起司帶有奶香，配上手作義式漢堡排，帶有肉香吃起來不乾柴，還有靈魂醬汁西班牙經典羅曼斯醬，以大量堅果、番茄熬煮，醬汁吃起來微酸微甜，還挺清爽與漢堡排很搭。

地中海式薄荷菊花茶 225元

無咖啡因天然花草茶，帶有甜菊天然的甜味，配上薄荷香氣喝起來柔順清爽。

義大利格南尼塔Granita冰淇淋 265元

餐後再來個甜點真的太滿足了♥西西里島傳統冰品，以水果(草莓)製成冰沙，果香十足，質地介於冰沙雪酪之間，酸酸甜甜清爽又解膩。

高雄橄欖油「乾乳酪洋行」專門進口歐洲頂級食材

這次來到乾乳酪洋行，我們學到了一些橄欖油的小知識，還有橄欖油在地中海飲食中的角色與健康益處。高品質的橄欖油會有草本香氣，還有一點微微苦韻與辛辣感。

橄欖油除了直接飲用外，也可以搭配香醋就成了義大利油醋醬，沾麵包或沙拉…等，創造出屬於自己味道的地中海飲食。

義大利香醋不同年份的風味也都不太一樣，3年白醋，酸味鮮明帶點微微澀感。8年香醋風味更為濃厚，質地較稠，多了滑順口感。傳統摩德納家族香醋（10、12、15年混合)，酸味較低，口感更為柔和溫潤。

傳統摩德納家族香醋（10、12、15年混合，薪火相傳）禮盒非常適合送禮。

DOP等級傳統釀造香醋，遵循2000年前的傳統工序，釀製出濃郁黏稠又具多層次的『醋中之王』。

店內有許多橄欖油、香醋、乾乳酪、咖啡、茶，現場看得到的這些食材，也會運用在店內所提供的餐點上，也有不少人會特地來選購。

高雄乾乳酪洋行 專門進口歐洲頂級食材及台灣本土優質咖啡與茶。

高雄起司專賣店「乾乳酪洋行」起司控必來！

稀有72個月熟成的起士之王Parmigiano Reggiano、洗浸起士之后Taleggio、DOP等級的綿羊起士…等，每一種都是義大利的經典風味！乾乳酪就非常適合搭配紅、白酒。如果你也是起司控、乳酪控，必須來一趟起司專賣店乾乳酪洋行。

地址：高雄市鼓山區美術東四路128號

電話：07-522 5175

乾乳酪洋行官網

