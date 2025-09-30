台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南 正宗泰國師傅+必點王牌炸魚
udn走跳美食／台南小白
台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚／檸檬魚／芒果糯米等等，我點的每一道味道都很合我胃口，完全無雷好好吃，真心推薦給愛吃泰式料理的朋友們。
『魚泰泰 泰式料理』位於台南海安路上，環境走高級質感路線，完全是我的菜！還有十人包廂，很適合家庭/公司聚餐。
『魚泰泰 泰式料理』魚泰泰的菜色選擇豐富，蠻適合家庭或跟朋友同事聚餐的好地方，從涼拌、炒、炸、蒸、煮等，不同料理方式都有不同的招牌菜。
泰式海鮮蒸蛋 $428
滿滿蛋白質的蒸蛋上面擺上各式海鮮，有鮮蝦、干貝、蟹腳肉、花枝及大量的蝦卵好澎湃，吃起來每一口都有海鮮的鮮甜跟蒸蛋的蛋香。
魚露拌鮭魚 $388
新鮮生食級鮭魚片淋上特製的泰式海鮮醬，讓鮭魚的鮮甜口感直接升級，微辣微酸的獨特滋味真的很搭。
泰式檸檬魚 $598
在泰式料理中很喜歡的就是檸檬魚，新鮮的鱸魚蒸熟後淋上特調的檸檬醬汁、香菜、辣椒及檸檬片，經過小火燉煮讓魚肉也逐漸入味，細嫩的鱸魚肉吃起來滿滿的檸檬香氣。
金錢蝦餅 $360
大人小孩都愛的蝦餅做成像錢幣一樣的形狀，裡面滿滿的蝦醬蝦肉不管是單吃還是沾醬吃都很唰嘴。
瀑布豬肉 $488
店員推薦的松阪豬肉質Q弹紮實是許多常客的最愛之一，這道醬汁有泰式的味道但不會辣，所以蠻適合不吃辣的朋友。
打拋豬 $298
口味上比較偏向正統泰式的打拋豬不管是辣度還是香氣都更濃郁，搭配泰國米吃起來香辣過癮。
鮮蝦冬陰濃湯 $358
口味濃郁的冬蔭湯底是泰國著名酸辣湯頭，適合加入海鮮、草菇等讓酸辣湯頭帶有鮮味，而且海鮮吃起來酸酸辣辣的特別開胃。
青木瓜鹹蛋 $228
泰式的特色涼拌青木瓜結合鹹蛋好特別，青木瓜的清爽中帶有鹹蛋獨特的鹹香加上帶點辣味，是道開胃的涼拌小菜。
芒果糯米 $228
去泰國必吃的芒果糯米很適合當飯後甜點，選用台南玉井當地的芒果不管是甜度還是香氣都最讚，搭配糯米及椰奶醬汁完美呈現當地風味。
椰汁荸薺糕 $220
獨特的Q弹口感吃起來每一口都是椰奶的香甜味，搭配荸薺的爽脆增添不少層次。
泰式奶茶 $120
魚泰泰 泰式料理
地址：台南市中西區海安路二段316號
營業時間：11:30~14:00 / 17:00~22:00
電話：06- 2220011
