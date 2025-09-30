快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

台南小白／ 文、圖／小白

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚／檸檬魚／芒果糯米等等，我點的每一道味道都很合我胃口，完全無雷好好吃，真心推薦給愛吃泰式料理的朋友們。

『魚泰泰 泰式料理』位於台南海安路上，環境走高級質感路線，完全是我的菜！還有十人包廂，很適合家庭/公司聚餐。

『魚泰泰 泰式料理』魚泰泰的菜色選擇豐富，蠻適合家庭或跟朋友同事聚餐的好地方，從涼拌、炒、炸、蒸、煮等，不同料理方式都有不同的招牌菜。

『魚泰泰 泰式料理』魚泰泰的菜色選擇豐富，蠻適合家庭或跟朋友同事聚餐的好地方，從涼拌、炒、炸、蒸、煮等，不同料理方式都有不同的招牌菜。

泰式海鮮蒸蛋 $428

滿滿蛋白質的蒸蛋上面擺上各式海鮮，有鮮蝦、干貝、蟹腳肉、花枝及大量的蝦卵好澎湃，吃起來每一口都有海鮮的鮮甜跟蒸蛋的蛋香。

魚露拌鮭魚 $388

新鮮生食級鮭魚片淋上特製的泰式海鮮醬，讓鮭魚的鮮甜口感直接升級，微辣微酸的獨特滋味真的很搭。

泰式檸檬魚 $598

在泰式料理中很喜歡的就是檸檬魚，新鮮的鱸魚蒸熟後淋上特調的檸檬醬汁、香菜、辣椒及檸檬片，經過小火燉煮讓魚肉也逐漸入味，細嫩的鱸魚肉吃起來滿滿的檸檬香氣。

金錢蝦餅 $360

大人小孩都愛的蝦餅做成像錢幣一樣的形狀，裡面滿滿的蝦醬蝦肉不管是單吃還是沾醬吃都很唰嘴。

瀑布豬肉 $488

店員推薦的松阪豬肉質Q弹紮實是許多常客的最愛之一，這道醬汁有泰式的味道但不會辣，所以蠻適合不吃辣的朋友。

打拋豬 $298

口味上比較偏向正統泰式的打拋豬不管是辣度還是香氣都更濃郁，搭配泰國米吃起來香辣過癮。

鮮蝦冬陰濃湯 $358

口味濃郁的冬蔭湯底是泰國著名酸辣湯頭，適合加入海鮮、草菇等讓酸辣湯頭帶有鮮味，而且海鮮吃起來酸酸辣辣的特別開胃。

青木瓜鹹蛋 $228

泰式的特色涼拌青木瓜結合鹹蛋好特別，青木瓜的清爽中帶有鹹蛋獨特的鹹香加上帶點辣味，是道開胃的涼拌小菜。

芒果糯米 $228

去泰國必吃的芒果糯米很適合當飯後甜點，選用台南玉井當地的芒果不管是甜度還是香氣都最讚，搭配糯米及椰奶醬汁完美呈現當地風味。

椰汁荸薺糕 $220

獨特的Q弹口感吃起來每一口都是椰奶的香甜味，搭配荸薺的爽脆增添不少層次。

泰式奶茶 $120

魚泰泰 泰式料理

地址：台南市中西區海安路二段316號

營業時間：11:30~14:00 / 17:00~22:00

電話：06- 2220011

文章來源：台南小白 FB：台南小白

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

海鮮 泰式料理 台南美食 芒果 鮭魚

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食『魚泰泰 泰式料理』從曼谷PlaThaiThai餐廳開來台南海安路！重點是泰國師傅料理操刀，味道絕對超正宗啊，必點泰式海鮮蒸蛋／王牌炸魚／魚露伴鮭魚

台南排隊店「正宗冰火菠蘿油」！酥脆邪惡好好吃 「開心果巴斯克新口味+絲襪奶茶」大推

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜中西區美食「白寶奶奶港式菠蘿包」台南常常大排隊的菠蘿油就是這家啦～白寶奶奶以港式冰火菠蘿油為主，還有創意吃法的菠蘿包、雞蛋仔、巴斯克乳酪蛋糕及港式飲品，價格從

煙霧浴下的柴焙「龍眼乾」 汗與淚的香

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

嘉義市區、阿里山周邊一次看！玩嘉義就這樣住，精選嘉義民宿推薦

【FunTime小編群】嘉義是外國觀光客來台灣必訪的景點，同時也是國內旅遊的熱門地點，這篇文章精選了幾間嘉義民宿，除了適合安排阿里山行程之外，其中不乏有能欣賞夢幻雲海、絕美日出及日落的民宿，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。