屏東一日遊｜台灣魯凱族文化深度探索，霧台、神山部落太好玩！學魯凱料理還能逛秘境教堂

走進屏東的霧台、神山部落，會發現這裡的步調和城市完全不同，群山環繞的環境，讓人忍不住放慢腳步，想用眼睛多看一些、用心去感受更多，沿途風景美得像一幅畫，而部落裡的人情味，更讓這趟旅程多了一份溫暖，跟著小編一起走進部落，體驗一場結合自然、文化與心靈的旅行。

屏東一日遊｜部落廚藝學校

一起走進魯凱族的山中風味

來到屏東的霧台，會被山林的靜謐氛圍包圍。蜿蜒的山路一路延伸，當抵達部落時，眼前是一片純樸卻充滿生命力的景象。而最吸引我的，就是這裡獨一無二的部落廚藝學校。這不是一般的料理教室，而是能讓你真正體驗魯凱族文化的地方。

圖/Readygo

在廚藝學校裡，部落的老師會親自帶領大家，從食材挑選到料理方式，都融入魯凱族的傳統智慧。山林裡的野菜、當季食材，變成一盤盤色香味俱全的料理，動手的過程特別有趣，每個步驟都帶著故事，好像邊做菜邊認識一段文化。在這裡煮飯，和城市裡最大的不同，就是多了一份「分享」的感覺，把完成的料理端上桌，一起享用。那一刻，你會覺得自己不只是遊客，而是暫時成了部落的一份子。

圖/Readygo

在部落廚藝學校的體驗，不只是一次料理課，更像是一場與土地的連結，每一道菜背後都有故事，每一次分享都充滿人情味，當你離開時，不只是帶走了一份獨特的味道，更把魯凱族的文化與溫暖記在心裡。如果有機會到屏東霧台，一定要走進這間特別的廚藝學校，親身感受山中最真實的滋味。

地址：屏東縣霧台鄉神山部落（建議提前向部落窗口確認位置）

適合人數：2–10 人（小團體最佳）

體驗時間：約 2–3 小時

預約方式：需提前預約，可透過部落旅遊服務中心或在地協會窗口報名

屏東一日遊｜霧臺耶穌聖心堂

信仰與山林交織的寧靜地標

位於屏東霧台鄉的耶穌聖心堂，是一座以石板建成的教堂，它靜靜矗立在群山之中，外觀厚實樸實，與周圍綠意盎然的山景相映成趣，這裡不僅是當地信仰的中心，更是旅人踏入部落時最醒目的地標，從遠處望去，教堂散發一股莊嚴又安定的力量，讓人自然想放慢腳步。走進聖心堂，內部空間不大，卻有一種簡潔而溫暖的氛圍，陽光透過窗戶灑落在石牆與木質結構上，讓整座教堂充滿了柔和的光影，這裡沒有過多華麗裝飾，而是以樸實的姿態守護著部落，承載著居民的信仰與心靈寄託。無論是安靜坐下來祈禱，還是單純停留片刻，都能感受到一份寧靜。

圖/Readygo

除了宗教的意涵，聖心堂本身也是極具特色的文化地標，它見證了部落與天主教傳入的歷史，也融合了山中生活的精神，對旅人而言，這裡是感受魯凱族信仰文化的重要窗口，對當地人來說，則是每日生活的一部分。耶穌聖心堂吸引的不只是信徒，更是喜愛攝影與探索的旅人，厚重石牆、木質結構與藍天白雲構成一幅天然畫面，搭配周圍綿延的山巒，隨手一拍都能留下充滿詩意的景色，午後陽光灑落時，教堂更顯莊嚴靜謐，是值得細細品味的時刻。

圖/Readygo

耶穌聖心堂不只是神山部落的一處建築，它更像是一種精神的象徵，它以最質樸的姿態，陪伴部落、迎接旅人，將信仰與自然緊緊連結在一起，當你走進這裡，不只是看見了一座教堂，而是感受到一段來自山林的力量。

地址：屏東縣霧台鄉神山巷61之3號

預約電話：0910-841-810

開放時間：08:00–17:00（建議提前預約導覽）

特色：石材建築 × 山林氛圍 × 在地信仰中心

屏東一日遊｜摩凱咖啡

山谷裡的咖啡香，魯凱族的日常滋味

位於屏東霧台的摩凱咖啡，是一間隱身山林間的特色咖啡館。它沒有華麗的裝潢，卻有最貼近土地的味道。坐在木製桌椅上，眼前就是群山環繞的景色，微風帶著咖啡香與樹葉沙沙聲，讓人一瞬間忘記了城市的喧囂。摩凱咖啡以自家烘焙的豆子為主打，口感帶有厚實層次，喝起來順口卻不失個性，每一杯咖啡，彷彿都浸透了山谷的清新氣息，除了咖啡，也能品嚐到魯凱族風味的小點心，讓人邊喝邊細細感受部落文化的獨特溫度。

圖/Readygo

用餐環境簡潔舒適，餐點水準穩定且上菜迅速，免費提供的蘿蔔湯清爽暖心，主餐烤肉飯肉質鮮嫩、醬汁入味，是訪客一致推薦的招牌美味。甜點方面，愛玉的桂花與百香果口味更是清新解膩，深受遊客喜愛。除了美食之外，摩凱咖啡最動人的部分是人情味。店主人熱情招待，常主動與客人互動，甚至分享試吃，讓旅人感受到如同到訪朋友家般的親切氛圍。

圖/Readygo

這裡不只是喝咖啡的地方，更是部落交流的空間，主人熱情好客，常常和遊客分享關於魯凱族的故事，無論是狩獵文化、傳統祭典，還是部落的日常，都能在一杯咖啡的時間裡慢慢展開。對旅人來說，這是一種貼近在地的體驗；對居民而言，摩凱咖啡則像是一個延伸家屋的聚會場域。來到神山部落，如果只走馬看花，往往無法體驗這裡最真實的生活，而摩凱咖啡，正是讓人停下來的理由，這裡不僅是一間咖啡館，更是一段關於土地、文化與人情味的記憶。

地點：屏東縣霧台鄉神山巷3鄰62-1號

電話：0933-379-094

營業時間：09:00-17:00 (週三公休)

屏東一日遊行程攻略

時間 行程安排 說明 09:00–10:00 抵達部落 享受山中清晨氛圍，適合散步感受部落環境 10:00–12:00 魯凱廚藝教室體驗 跟隨部落老師學做傳統料理，動手參與最有趣 12:00–13:00 部落風味午餐 品嚐自己完成的料理或在地特色餐食 13:30–15:00 漫遊部落 欣賞傳統石板屋與在地生活氛圍 15:00–16:00 參觀耶穌聖心堂 山中教堂，靜謐優美，適合拍照與沉澱 16:00–17:00 自由活動／購買伴手禮 選購部落手工藝品、拍拍照 17:00 賦歸 帶著滿滿回憶返程

屏東一日遊常見問題

耶穌聖心堂在哪裡？要收費嗎？

位於屏東霧台鄉神山部落，參觀免費，但因位於部落保護區，建議提前預約導覽並保持安靜。

摩凱咖啡的招牌餐點有哪些？

烤肉飯最受歡迎，肉質鮮嫩、醬汁入味；免費蘿蔔湯與桂花、百香果愛玉甜點也大推。

部落廚藝學校可以體驗什麼？

能學習魯凱族料理，從處理山野食材到完成料理，最後與大家分享餐食。

這三個景點可以安排在同一天嗎？

可以，建議上午廚藝體驗，中午至摩凱咖啡用餐，下午參觀耶穌聖心堂。

前往部落交通方便嗎？

自駕從屏東市區出發約 1.5–2 小時；大眾交通需轉乘客運，建議自駕或包車最便利。

