桃園美食｜桃園火車站周邊一次環遊四國！越南河粉、港式茶餐廳、日式關東煮、泰式小吃美食地圖

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

走出桃園火車站，小編這趟直接開啟「一次環遊四國」的異國美食散步：先在越南館喝一口清爽牛肉河粉、轉身投入港片場景裡的大份量茶餐廳，再到巷口的日式屋台坐著吃關東煮，最後用一桌泰式小吃收尾。整圈走完，桃園美食、桃園餐廳、桃園火車站美食這些關鍵字，通通能被這篇一次滿足。

桃園美食｜Adam Quy 越南河粉

半熟牛肉河粉湯頭清清爽爽 × 檸檬與魚露自己調，就是小編心中的越南味

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

一坐下就先來一碗半熟牛肉河粉，粉粉嫩嫩的牛肉片浸在清甜湯頭裡，先喝原味，再擠檸檬、加辣椒醬或魚露，酸香鹹度隨自己調整，層次立刻拉滿。旁邊還能取用豆芽菜加入湯裡，口感更清脆。想吃飽一點，小編會加點烤肉麵包，外殼烤得香酥，裡面夾小黃瓜、生菜與特調醬，越吃越順口。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區延平路 16 號
電話：0970-085-555
營業時間：週三–週一 10:00–23:00；週六、日 08:00–23:00；週二 10:00–23:00（依店家公告為準）


桃園美食｜美生餐室

港味滿點的復古場景，主食有勁、甜品不手軟

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

走進店裡像走進港片場景。煎蛋豬扒飯的豬扒厚實軟嫩、鹹甜夠味；想一次多吃幾樣，燒味四寶飯把叉燒、油雞、脆皮燒肉與燒鴨排好排滿，脆皮燒肉外酥內嫩最迷人。甜點的部分，小編強烈推蛋撻，外殼酥脆，一定要趁熱吃；另外還有胃的話，也很推流心西多士，切下去鹹蛋黃緩緩流出，鹹甜交疊太銷魂。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區中華路 22 號
電話：03-336-8618
營業時間：週二–週日 11:00–22:30（週一休息）


桃園美食｜荻佃屋台關東煮

坐在巷口、吹著晚風配熱湯，像在夏日祭典邊吃邊聊，胡麻烏龍冷麵與茶碗蒸必點！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這家是戶外屋台氛圍，晚上風一吹就特別有日本味。胡麻烏龍冷麵清爽開胃、麵條 Q 彈、胡麻醬緊緊巴住麵條；茶碗蒸料多滑嫩。想嚐點少見的，小編會試伏見含片（魚漿與蛋白打發製成），口感軟嫩帶彈性；還有粉絲板豆腐，外層酥、裡面有粉絲與碎辣椒，微辣有層次。內用有關東煮高湯可自助續碗，冷夜裡喝一口真的暖。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區武昌街 21 號
營業時間：週三–週日 17:00–23:30（週一、二休息）


桃園美食｜詠順小吃

份量實在、口味重現下飯，炒粿條 Q 不油、月亮蝦餅厚實酥脆，三五好友最適合

想換重口時小編就走進來點一份泰式炒粿條，上頭放一隻大蝦，麵條 Q 彈、調味香而不膩；月亮蝦餅外皮酥、厚度誠意十足，兩個人吃常常得打包；愛酸香的別錯過酸辣蝦湯或綠咖哩，配白飯超涮嘴；再配一壺泰式奶茶，整桌吃得很過癮。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區延平路 11 號
電話：03-376-0384
營業時間：週三–週五 10:00–15:00、17:00–21:00；週六、日 10:00–21:00；週二 10:00–15:00、17:00–21:00（週一休息）


桃園美食散步一日遊行程

10:00　抵達桃園火車站，步行至延平路
10:15　【Adam Quy】半熟牛肉河粉＋烤肉麵包開場
13:00　【美生餐室】主食豬扒飯／燒味四寶，甜點流心西多士
14:30　走去 77 藝文町或站前商圈散步、消食拍照
18:00　【詠順小吃】泰式炒粿條＋月亮蝦餅、酸辣湯
20:30　【荻佃屋台關東煮】胡麻烏龍冷麵、茶碗蒸、熱湯續碗做收尾


桃園火車站周邊異國美食集合

從越南河粉、港式茶餐廳、日式關東煮到泰式小吃，這條散步路線不只吃得滿足，也能感受不同文化交織出的城市風味。每家店都在火車站步行範圍內，一天就能輕鬆吃遍異國料理！


桃園美食常見問題

Adam Quy 越南河粉尖峰時段會不會排很久？

晚餐尖峰通常人多，建議提早或錯峰。

荻佃屋台關東煮要不要訂位？

荻佃屋台關東煮為現場候位，人多時耐心等一下。

桃園火車站這幾家餐廳靠近哪個出口？

主要集中在後站（延平路、中華路、武昌街一帶），出站步行約 3–8 分鐘即可抵達。

詠順小吃可以外帶嗎？

可以。建議盡快吃完，才能吃到熱呼呼的餐點。

桃園火車站這幾家餐廳適合一個人去吃嗎？

很適合！越南河粉、茶餐廳飯類、關東煮、泰式小吃都有單人份，價格不高，點一兩樣就能吃得滿足。


