台北南機場夜市必吃挑戰！500元吃4攤夜市王人氣美食

南機場夜市不僅是台北在地人最常造訪的夜市之一，更因多樣化的小吃美食而受到遊客喜愛。夜市內人潮熙來攘往，攤位琳瑯滿目，光是走進去就能聞到各種小吃的香氣。這次小編帶著 500元的預算，挑戰在南機場夜市連吃 4 攤人氣名店，看看能不能用有限的金額換來最滿足的體驗！

南機場夜市必吃美食 TOP 4 推薦



山內雞肉｜米其林必比登推薦的雞肉飯



在南機場夜市，提到必吃名店，怎麼能少了「山內雞肉」。這間店可以說是夜市裡的排隊傳奇，不論平日或假日，總能看到長長人龍耐心等候，只為嚐一口招牌雞肉飯。靠著這碗看似樸實的雞肉飯，「山內雞肉」連年入選米其林必比登推薦，名氣早已響亮全台。

雞肉經過冰鎮處理後，白斬雞皮帶著晶瑩油光，入口不油膩，肉質紮實卻帶彈性。搭配店家特調的鹹香醬汁與粒粒分明的白飯，每一口都能感受到雞肉的鮮甜與米飯的清香。最迷人的地方是那種「簡單卻耐吃」的魅力，不需要太多華麗調味，卻能讓人吃到欲罷不能。

地址：南機場夜市內



價格參考：雞肉飯 $120



營業時間：依夜市營業時間為主

Q麻吉古早味麻糬｜季節限定青葡萄麻糬



在夜市邊走邊吃時，一定要來一份手工現捏的「Q麻吉古早味麻糬」。攤位上，老闆熟練地將一顆顆軟糯麻糬捏成圓潤形狀，最後裹上滿滿的花生粉，香氣馬上在空氣中瀰漫。這裡的麻糬最大特色就是「現做現吃」，每一顆都帶著溫熱與彈性，入口時能感受到最天然的糯米香氣。

走在夜市人潮中，一手拿著熱呼呼的麻糬，邊咬邊感受葡萄爆汁的清爽，瞬間驅散炸物的油膩感，讓味蕾獲得療癒。這樣的組合不只吸引甜點控，也很適合第一次來夜市的遊客嚐鮮，一顆就能收服味蕾。

地址：南機場夜市內



價格參考：青葡萄麻糬 $70



營業時間：依夜市營業時間為主

捲捲村花生捲冰淇淋｜創新版台灣甜點



甜點控必打卡的「捲捲村花生捲冰淇淋」，顛覆大家對傳統小吃的印象！這裡的潤餅皮裡，竟然不是包傳統冰淇淋，而是提拉米蘇冰淇淋。苦甜咖啡香氣在口中化開，搭配花生粉與香菜的鹹香，再裹上潤餅皮的Q彈口感，讓整體吃起來清爽又特別，完全是甜點與台灣傳統小吃的完美融合。

地址：南機場夜市內



價格參考：提拉米蘇花生捲冰淇淋 $120



營業時間：依夜市營業時間為主

海王烤魚｜夜市冠軍級鹽烤台灣鯛



走到南機場夜市尾端，千萬別錯過人氣強強滾的「海王烤魚」，這間小攤不只是在地人熟知，更曾拿下夜市王海鮮料理冠軍。攤位前常能見到炭火爐上整排魚慢慢受熱，火光閃爍間，空氣中飄散出鹽烤香氣，吸引遊客駐足觀看。

店家選用新鮮的台灣鯛，先均勻抹上粗鹽，再放上炭火慢烤。當魚皮逐漸焦香、外層鹽巴結成厚厚一層時，整尾魚看起來格外霸氣。上桌後，輕輕撥開外皮，蒸氣瞬間竄出，帶來海味與炭火交織的香氣。魚肉細緻肥嫩，完全沒有土味，入口時帶著自然的鮮甜。撒上一點檸檬汁或胡椒粉，更能把風味提升一個層次。

地址：南機場夜市內



價格參考：原燒厚鹽台灣鯛 $200



營業時間：依夜市營業時間為主

500 元夜市吃透行程表



時間 店家／地點 餐點 價格 備註 17:30 山內雞肉（夜市內） 雞肉飯 $120 米其林必比登推薦，建議第一站先排隊 18:00 Q麻吉古早味麻糬 青葡萄麻糬 $70 現捏麻糬，裹花生粉，內含紅豆泥與葡萄 18:30 捲捲村花生捲冰淇淋 提拉米蘇花生捲冰淇淋 $120 創意口味，咖啡香搭配花生粉與潤餅皮 19:00 海王烤魚（夜市尾端） 原燒厚鹽台灣鯛 $200 夜市王冠軍料理，魚肉鮮嫩，適合分食 20:00 夜市閒逛 飲料／其他小吃（自由選擇） — 邊走邊逛，當作收尾小確幸

南機場夜市常見問題



南機場夜市有哪些必吃美食？

必吃攤位包括「山內雞肉」、「Q麻吉古早味麻糬」、「捲捲村花生捲冰淇淋」以及「海王烤魚」，都深受遊客與在地人喜愛。

南機場夜市在哪裡？營業時間是？

南機場夜市位於台北市中正區中華路二段307巷，鄰近南機場公寓社區。通常每天下午 17:00 至凌晨營業，不過各攤位時間略有不同。

南機場夜市500元真的能吃到多樣美食嗎？

完全沒問題！本次挑戰總共吃了 4 攤：雞肉飯（$120）、麻糬（$70）、花生捲冰淇淋（$120）與烤魚（$200），總額約 510 元，就能吃得超滿足！

