花蓮一日遊｜最新必玩～狂飆卡丁車＋一天限量150顆冠軍可頌！

在花蓮，一天能玩得多瘋狂？有人說這裡最迷人的就是山與海，但如果把旅程換個角度，你會發現花蓮其實藏著許多意想不到的挑戰。想像一下，清晨還在計畫今天要怎麼玩，下一秒卻已經全速衝刺，感受風聲呼嘯在耳邊；正當你覺得體力快被消耗殆盡時，眼前又出現一份讓人忍不住想排隊搶購的甜點，每一口都像是對味蕾的獎勵；而在結束之前，還有更大的驚喜等著你！一處能同時收下山海景色的秘境，讓整天的情緒在夕陽中推向最高潮。這不是普通的一日遊，而是一場專屬花蓮的挑戰：速度 × 美食 × 美景，三種不同感官體驗接力上陣，保證讓你在短短一天內，感受到滿滿的震撼與驚喜。

花蓮景點｜理想大地卡丁車



專為 12 歲以上設計的專業賽道

在花蓮最新的體驗活動裡，「理想大地卡丁車」絕對是近期討論度最高的亮點。這裡不同於一般給小朋友玩的卡丁車，而是專為 12 歲以上遊客打造的專業賽道，不論是情侶、朋友，還是一群熱血旅伴，都能在這裡盡情體驗速度與激情。

圖/ReadyGo

理想大地卡丁車的特色就在於它的場地規劃與車輛設計，寬敞的賽道讓人可以大膽加速過彎，車輛操作簡單卻有足夠的馬力支撐，當油門一踩下去，風聲呼嘯而過的那一瞬間，腎上腺素瞬間飆升。許多人都忍不住邊飆邊大喊「超爽欸！」。對比一般遊樂場的卡丁車，這裡更接近「真正賽車」的體驗，難怪被稱作「猛男等級卡丁車」。而且位置便利，就在理想大地渡假村內，玩完還能在園區用餐、休息或搭配其他設施，讓整趟行程更完整。這不只是玩車，而是花蓮行程中最嗨的一站。

圖/ReadyGo

店家資訊



體驗時段：上午09:00、下午16:00



預約專線：03-8656789 #2654

花蓮美食｜將軍府陳耀訓麵包



招牌金沙芋泥可頌

走進花蓮市區，你一定會聽到大家口中熱烈討論的一個名字——「將軍府 × 陳耀訓麵包」。這裡不是一般的甜點店，而是將百年老宅與世界冠軍烘焙結合的特別據點，老宅氛圍帶著時光感，烘焙香氣則把人瞬間拉回現代，兩種氣息交織在一起，讓人一踏進去就忍不住期待起來，最受歡迎的招牌，非「金沙芋泥可頌」莫屬，這款每日限量 150 顆的可頌，外層酥脆、層次分明，咬下去能感受到奶油香氣的濃郁；內餡則是花蓮在地芋頭打製的綿密芋泥，搭配鹹蛋黃的鹹香，甜鹹交織出極具驚喜的口感，難怪許多人願意一早就來排隊。

圖/ReadyGo

除了必吃的金沙芋泥可頌，店裡還能找到其他冠軍級的麵包作品，每一款都展現出陳耀訓對細節的堅持與對食材的講究，而老宅「將軍府」的氛圍，更讓買麵包這件小事多了一份獨特的儀式感，在百年歷史的空間裡，手裡拿著剛出爐的麵包，感受古蹟與現代美味交會的瞬間，這就是花蓮旅行最動人的小確幸。

圖/ReadyGo

許多饕客分享，「將軍府 × 陳耀訓麵包」不只是甜點店，更是花蓮旅程裡的必訪記憶，它讓人看見在地食材如何透過國際級技術展現新生命，也讓這座城市的日常多了一份與眾不同的味道，如果你來到花蓮，不妨提早到訪，搶上一顆熱騰騰的金沙芋泥可頌，再在老宅庭院裡坐下來享用，這樣的花蓮時光，才算真正完整。

店家資訊



地址：花蓮縣花蓮市中正路622巷5號



營業時間：10:30–18:00

花蓮景點｜七七高地



360 度全景視野

若要說到能真正俯瞰山海全景的秘境，七七高地絕對榜上有名。光是名字就帶著一股神秘感，每到假日或傍晚時段，這裡總是聚集不少來等候夕陽與美景的遊客。七七高地最大的魅力，在於得天獨厚的位置：站在制高點上，前方是無邊無際的太平洋，後方則是壯麗的中央山脈與花蓮市景，視野開闊，彷彿眼前就是一幅山海畫卷。

圖/ReadyGo

位在海岸山脈的最北端，交通也很便利。車輛可停在外側馬路邊，再步行約15分鐘即可抵達。雖然路程不長，但每一步都讓人更期待那壯麗景色。許多旅人分享，七七高地不只是觀景點，而是一種「旅行儀式感」——站在高處，看著夕陽緩緩沉入海面，城市與群山被染上金色光暈，那份寧靜與震撼只有現場才能感受。

景點資訊



地址：花蓮縣壽豐鄉

花蓮一日遊行程表



時間 行程地點/內容 備註/美食推薦 上午 理想大地卡丁車最新開幕，12+才能玩，速度感超爽 建議早上玩不會太熱，可在園區內喝飲料小憩 中午 花蓮市午餐液香扁食、戴記扁食、鵝肉先生等在地小吃 快速補充體力，經典花蓮味 下午 將軍府 × 陳耀訓麵包限量150顆「金沙芋泥可頌」 建議提早到，不然容易售罄；順便逛將軍府老宅 傍晚 七七高地秘境觀景點，360度視角看太平洋＋中央山脈 適合拍照、看夕陽 晚餐 花蓮市晚餐公正包子、炸彈蔥油餅、東大門夜市 小吃或海景餐廳都能滿足

花蓮一日遊常見問題



理想大地卡丁車適合幾歲以上玩？

理想大地卡丁車主要規劃給 12 歲以上遊客體驗，速度感更刺激，適合年輕人與大人挑戰。

將軍府陳耀訓麵包的「金沙芋泥可頌」每天幾點開始販售？

每日限量 150 顆，上午開始販售，建議提早排隊，熱門時段很快售完。

七七高地怎麼去？交通方便嗎？

位於花蓮海岸山脈北端，可自行開車或租機車前往，導航輸入「七七高地」即可。無車者也可報名當地旅遊行程。

將軍府陳耀訓麵包只有「金沙芋泥可頌」值得買嗎？

除了招牌可頌，還有其他冠軍級麵包與季節限定款，建議多買幾種一次品嚐。

延伸閱讀 >> 花蓮一日遊｜冬季限定！火烤餐桌部落饗宴，跟著縱谷線工作室體驗部落日常

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」