用 500 元吃爆「台中最大的黃昏市場」！鹹食甜點一次滿足

一提到台中東區，小編第一時間就想到「台中最大的黃昏市場」——新光黃昏市場。這次小編帶著 500 元挑戰逛吃，從手工現煎的港式鮮肉包、立食壽司、濕潤綿密的古早味蛋糕，到份量浮誇的越南麵包、爆漿炸彈蔥油餅、扎實多汁的哈爾濱水餃，每一攤都有驚喜！如果你在找「台中美食」、「台中黃昏市場」、「台中東區美食」，這篇直接幫你排好一條好吃又好逛的路線。

台中新光黃昏市場美食：郎港式鮮肉包



手工現包＋底部煎到恰恰，皮外Q內多汁走到入口就被抓住了

圖/ReadyGo

一進市場入口就被香味勾走，現場看著店員手工包、下鍋、把底部煎到微焦「恰恰」。我點了兩顆招牌鮮肉包試水溫，外皮微甜有彈性，邊緣帶點焦香；內餡是豬肉與青蔥的黃金比例，一口咬下直接爆出肉汁，鹹香剛好，完全不需要加醬就很夠味。當作逛市場的「熱身點心」超讚，而且一顆 $15 真的佛。

圖/ReadyGo

地址：401 台中市東區十甲路 470 號

電話：0952-765-308

營業時間：四–日 14:00–19:00；一公休；二–三 14:00–19:00

台中新光黃昏市場美食：花田壽司



立食壽司＋海鮮丼，品項多到選擇障礙

市場裡最繽紛的攤位非它莫屬，花壽司、握壽司、手捲、生魚片、丼飯通通都有。

圖/ReadyGo

我挑了章魚壽司（飽口度滿點）和兩款花壽司，章魚新鮮、醋飯抓得穩，立食速度快、逛吃節奏不被打亂。喜歡海味的朋友可以直接衝海鮮丼，CP 值也很可以。

圖/ReadyGo

地址：401 台中市東區十甲路 470 號

電話：04-2211-5668

營業時間：四–日 14:00–19:00；一公休；二–三 14:00–19:00

台中新光黃昏市場美食：日初古早味



濕潤綿密的古早味蛋糕，每日口味好療癒

圖/ReadyGo

隱身在機車停車場旁、人潮照樣多。口味會隨星期更換，我這次拿巧克力，蛋糕體鬆軟、濕潤不乾，內餡給得很有誠意，當場吃或帶回家都很可以！小編大推配無糖飲品就是完美下午茶。

圖/ReadyGo

小提醒：熱門口味常賣得快，建議先看當天限定再出發。

地址：401 台中市東區十甲路 470 號

電話：0980-460-502

營業時間：一–日 14:00–19:30

台中新光黃昏市場美食：陳越南



份量浮誇的越南麵包，麵包超酥、內餡濕潤

這家是我這趟最驚喜的一間店。越南法國麵包外殼超酥、咬下卡滋卡滋，裡面是美乃滋、醃菜與炒豬肉的多層次口感，濕潤卻不油膩；另外也有人推薦海鮮卷，裡面放了蝦、米線、豬肉與香草，淋上酸甜醬汁一秒清爽。老闆說食材當天採買，難怪口感很新鮮。肚子空間夠的話，牛肉湯也可以試，份量真的有在「浮誇」。

圖/ReadyGo

地址：401 台中市東區十甲路 470 號 五街三路

電話：0922-799-467

營業時間：一–日 12:00–19:00

台中新光黃昏市場美食：甲新炸彈蔥油餅



外酥內 Q＋爆漿蛋，甜甜鹹鹹超上癮！

餅皮炸得酥香，裡層帶 Q 勁，塞進一顆半熟蛋後直接「爆漿」！刷上帶甜的醬汁、再點一點辣，鹹甜交錯很過癮。份量澎澎，拿著邊走邊吃超涮嘴。

圖/ReadyGo

小編推薦能吃辣的一定要加辣！更帶勁，逛累了來一份剛剛好。

地址：401 台中市東區十甲路 452 號

電話：0913-879-062

營業時間：依現場為準（建議下午提早去，晚到常售完）

台中新光黃昏市場美食：正宗哈爾濱水餃



一顆一隻蝦的三鮮、水餃多汁超飽足，每一顆都超扎實

他們家的水餃圓滾滾、餡料實在，喜歡重口的可以加自家辣油；三鮮蝦水餃咬開真的吃得到蝦子，還有酸菜、青花椒、剝皮辣椒等多款口味。夏天想清爽點就來份 Q 彈涼麵或酸辣湯，宵夜場也吃得到，太加分！

圖/ReadyGo

地址：401 台中市東區十甲路 470 號

電話：0963-176-974

營業時間：四–日 08:30–21:30；一公休；二–三 08:30–21:30

台中新光黃昏市場半日逛吃行程表



14:00 抵達新光黃昏市場

14:10 【郎港式鮮肉包】兩顆熱熱開場

14:30 【花田壽司】立食壽司＋花壽司補海味

15:00 市場小逛一圈、挑當天想買的熟食

15:20 【日初古早味】拿一塊當下午茶

15:40 【陳越南】必買越南麵包

16:10 【甲新炸彈蔥油餅】邊走邊吃最過癮

16:30 【正宗哈爾濱水餃】收尾或外帶當宵夜

新光黃昏市場 常見問題



新光黃昏市場幾點到比較剛好？

4:00 左右開逛最好，攤位陸續出爐、人潮還不滿；熱門品項（蛋糕限定口味、炸彈蔥油餅）晚到常售完。

新光黃昏市場停車方便嗎？

市場旁設有停車區，開車族友善。尖峰時段建議提早 10–15 分鐘到。

新光黃昏市場下雨天還適合逛嗎？

多數攤位在棚下仍可逛，但動線較擁擠，雨具與防滑鞋很重要。

新光黃昏市場可以外帶嗎？

多數攤位皆可外帶；蛋糕、水餃、越南麵包都很適合帶走，回家繼續吃。

