台東最新「海線三連拍」行程！最美路邊攤早午餐、肉桂捲甜點、江賢二藝術園區一次滿足

坐落在山與海之間的台東海線，有種讓時間慢下來的魔力。沿著海岸公路駛去，海浪拍岸的聲音像節拍，風裡混著鹽味與草香，這趟旅程沒有特別的計畫，只想隨著海風走一段屬於自己的路，在漂流木搭起的小屋裡吃頓早午餐，看見手作與自然交融的溫度；在綠植堆疊的小空間喝茶、吃甜點，空氣裡都是肉桂與檸檬的香氣；最後，順著山勢抵達一座依海而建的藝術園區，色彩、光影與海風交錯，像是走進畫裡的夢。台東的海線，不求華麗，卻在每個轉角都藏著讓人想停留的理由。

台東美食｜我在玩－玩冰箱

台東海線最美早午餐，漂流木屋裡的在地風味

沿著台東海線開車前進，轉進一條不起眼的小路，就能看見這間被漂流木與茅草圍繞的小屋——我在玩－玩冰箱。這裡不是普通的咖啡店，而是一家用「海」和「風」堆疊出來的早午餐空間，店裡的木頭香氣混著海風，光線從屋頂灑落，每個角落都像隨手能拍成明信片。

餐點以台東在地小農食材為主角，從野菜沙拉、手工醬料到新鮮海味，都能吃出自然的甜與鹹。最受歡迎的「海陸盤早午餐」，份量十足、配色繽紛，將煎魚排、鮮蔬與水果融合成一盤讓人食慾全開的海線代表作，店家堅持現點現做，每一口都保留食材原味；飲品部分也不馬虎，特調果香氣泡飲與黑咖啡都相當順口。

坐在窗邊看海，微風輕輕吹過，遠方的浪聲成了最自然的背景音，沒有多餘的裝飾，也沒有浮誇的擺盤，卻讓人從環境到餐點都感覺到「真實與純粹」，來到這裡，不只是吃一頓早午餐，而是與台東海岸的節奏對話——慢一點、再慢一點，才能感受到這座小鎮的溫度。

地址：臺東縣東河鄉隆昌188號

營業時間：08:30–16:00（週二公休）

台東美食｜髒孩子工作室

藏在綠意中的甜點基地，最療癒肉桂捲

離開海邊，沿著蜿蜒的道路往山邊開去，一棟被綠植包圍的小屋出現在視線裡——這裡是髒孩子工作室。沒有顯眼招牌，卻在海線旅人之間口耳相傳，被稱作「最溫柔的甜點據點」，推開門的瞬間，空氣裡瀰漫著肉桂與奶香，讓人立刻放慢了腳步。

這裡主打手工甜點與自家烘焙飲品，最受歡迎的莫過於「雪乳酪肉桂捲」。外層烤得微脆，內裡柔軟濕潤，滿滿肉桂香氣中帶著淡淡乳酪鹹香，不膩口、層次分明。若不敢吃肉桂，也能選擇布朗尼、可可捲或其他季節限定甜點，口味都相當細緻。

店內空間不大，卻充滿巧思，綠植垂掛、陽光灑落，木質桌面與陶瓷杯碗讓整體氛圍溫柔又真實，搭配一杯「青檸冰茶」，酸甜氣息在口中散開，與甜點的香氣交織成最剛好的午後節奏。

地址：臺東縣東河鄉隆昌路5鄰54號

電話：0989-567-634

營業時間：週四 09:00–17:00；週五至週一 11:00–17:00（週二、三公休）

台東景點｜江賢二藝術園區 Paul Chiang Art Center

依山傍海的夢幻畫布，台東最新藝術地標

順著山路一路向上，視野逐漸開闊，當海天相連的那一刻出現在眼前，你就知道——江賢二藝術園區到了。這裡是台東海線最新的藝術地標，由藝術家江賢二歷時近十年打造，園區依山傍海而建，將自然與藝術融合成一座會呼吸的美術館。

走進館內，大片落地玻璃迎向太平洋的藍，光影在牆面游移，彷彿每一幅畫都在呼應窗外的海色。展區收藏了江賢二各時期的創作，從濃烈的油彩到沈靜的光影畫作，色彩層次鮮明，像在講述一場與自然共生的對話。

整個園區節奏緩慢而沉靜，讓人不自覺放輕聲音，只想靜靜走、靜靜看。當夕陽灑落，整片園區被金色染亮，遠方的海面閃著光，旅程也在這個瞬間劃下完美句點。

地址：臺東縣東河鄉

電話：0966-421-049

營業時間：10:00–17:00（週二公休）

台東一日遊行程表

時間 行程內容 亮點特色 備註

09:00–10:00 我在玩－玩冰箱 漂流木與茅草打造的自然系早午餐，主打在地小農野菜與手工醬料 建議提前預約

10:30–12:00 髒孩子工作室 雪乳酪肉桂捲香氣濃郁，綠意系甜點空間 適合下午茶

12:30–14:00 江賢二藝術園區 依山傍海的藝術建築與展覽空間 建議預留時間

14:30–15:30 東海岸延伸行程 海濱步道或咖啡館自由散策 彈性安排

15:30 之後 返回市區或入住海線住宿 可延伸森林公園、鐵花村 視住宿調整

台東景點常見問題

江賢二藝術園區門票多少？

線上預約為280元（須於入園前一日完成），現場購票350元，學生與台東縣民可享優惠票價，未滿7歲兒童免費入場，實際票價以現場公告為準。

髒孩子工作室推薦甜點是什麼？

最受歡迎的甜點是雪乳酪肉桂捲，外酥內軟、肉桂香氣濃郁；另有布朗尼與清檸冰茶可搭配享用。

我在玩－玩冰箱早午餐需要預約嗎？

建議事先預約，假日人潮多時容易客滿，可透過官方粉專或電話預約座位。

