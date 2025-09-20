追星族必看！地點超優、距離不遠的「高雄巨蛋附近住宿」推薦

快訊

【FunTime小編群】近幾年有越來越多偶像和歌手來高雄開演唱會啦！其中的高雄巨蛋絕對是超夯的地點之一，而看演唱會前除了要煩惱搶不搶得到票之外，住宿的選擇也是相當重要的！以下是小編幫大家整理的高雄巨蛋附近住宿，不論是想要找溫馨民宿，還是高級飯店通通幫你整理好了～

高雄巨蛋附近住宿｜快速導覽＋分類

進入正題之前，先快速的幫大家將以下幾間進行分類，除了他們的共通點都距離高雄巨蛋不遠之外，小編還將以下分成兩大類，不論是小資族還是想要擁有高級的住宿體驗，都能找到符合你們的需求唷！

➢ 特色旅店ｘ溫馨民宿：簡約乾淨的商務旅店、設計滿分的溫馨民宿，超適合小資族

➢ 星級飯店ｘ完善服務設施：親子備品、頂樓泳池與高樓景觀房，房內還能泡澡放鬆

高雄巨蛋住宿地圖
高雄巨蛋住宿地圖

高雄巨蛋附近住宿｜特色旅店ｘ溫馨民宿

想要住得舒適又想省預算的話，高雄巨蛋周邊有不少高CP值的旅店與民宿，從簡約乾淨的商務型旅店，到設計感滿分或溫馨親切的民宿通通有。而且都是走路就能到高雄巨蛋、捷運站以及瑞豐夜市，不論是看演唱會、吃美食或是逛街都非常方便。

巨蛋旅店

巨蛋旅店是一間對於去高雄巨蛋看演唱會的人來說，地理位置極優的住宿選擇。他的位置位於捷運巨蛋站2號出口步行1分鐘的地方，且到高雄巨蛋、漢神巨蛋購物廣場以及瑞豐夜市也都只要約5分鐘的路程，無論是來參加演唱會還是逛街吃美食，真的都超方便的！另外，巨蛋旅店是採用自助報到的系統，不僅快速不費時，如果是害羞的I人也能輕鬆入住和退房啦～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：高雄市鼓山區文忠路1號

星澄風旅

星澄風旅的最大特色就是他多達24種的主題房型啦～從復古上海到時尚紐約Urban風、寧靜的日本雜貨風格到異國風情的摩洛哥風，或是森林獵人小屋到金牌特務主題等，入住就彷彿來到一場小型的設計展。除此之外，星澄風旅還有提供24小時開放的交誼廳，這裡有提供免費的星巴克咖啡、餅乾與水果，即使看演唱會看到再晚，也不怕肚子餓！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

地址：高雄市左營區新慶路20巷22號

理歐111民宿-巨蛋瑞豐館

理歐111民宿-巨蛋瑞豐館是一間位於高雄巨蛋附近的超平價溫馨民宿，這裡的房型不僅超多元，有附設超大露天陽台或是能泡澡放鬆的雙人房，也有純白色系的樓中樓套房，每一間的空間都相當寬敞且舒適。此外，公共區域也有貼心提供免費咖啡、茶包、自助式販賣飲料、泡麵和零食等。擔心在演唱會上花太多錢的小資族們，這間兼具便利與質感的高CP值民宿推薦給你！

訂房網評價：8.5/10 (Booking)

地址：高雄市左營區立信路111號

高雄巨蛋附近住宿｜星級飯店ｘ完善服務設施

如果想在高雄巨蛋附近體驗更高規格的住宿，星級飯店是絕佳選擇。無論是貼心的親子備品、頂樓泳池與高樓景觀房，或是演唱會後能泡澡放鬆的房內設施，都能兼顧質感與便利。且這些飯店的位置也極佳，距離高雄巨蛋和捷運站僅需步行幾分鐘就能抵達喔！

水京棧國際酒店

水京棧國際酒店是一間設施豐富且服務完善的高雄五星級飯店，這裡最有特色的莫過於他們的露天游泳池啦～游泳池的外觀以玻璃做為設計，就像是一缸超大型的水族箱一樣，再加上泳池邊的500吋大螢幕以及酒吧，來這裡拍幾張美照和小酌，簡直太Chill啦～另外，水京棧國際酒店也有提供免費的高鐵接駁服務，並且每一間客房也都有設置浴缸，入住這間飯店一定可以讓你好好休息，再美美的去見偶像！

訂房網評價：9.3/10(agoda)

地址：高雄市鼓山區明華路366號

延伸閱讀>>【高雄巨蛋住宿】看演唱會必收藏！精選6間高雄巨蛋附近住宿推薦

想知道更多實用高雄旅遊攻略，請看「高雄景點全攻略」

