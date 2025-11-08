冬天就去長灘島避寒！盤點那些人生必住的絕美海景飯店

【FunTime小編群】長灘島最有名的White Beach分成S1、S2、S3三個地區，多數的長灘島住宿都在這三個地區上。S1沙灘多為長灘島的高級渡假村；S2沙灘鄰近長灘島的著名購物中心；S3沙灘離鬧區有段距離，較為寧靜。今天小編所推薦的長灘島住宿都是擁有高評價、近海灘的度假村或飯店，計畫去長灘島旅遊的朋友趕快將這幾個強力推薦的長灘島住宿納入考量吧！

長灘島住宿的熱門地點是白沙灘的前、中、後段，大多數旅客會選擇住在前段的S1區域和中段的S2區域，原因不外乎是熱鬧便利，有更多美食和店家可以逛，但部分喜歡安靜的旅客也會考慮S3區域，建議大家依照需求去挑選飯店！

長灘島三大區域特色：

✔️ S1：白沙細軟乾淨、海景渡假村選擇多、適合悠閒看海

✔️ S2：最熱鬧的區域、主要商圈、餐廳和酒吧都在這裡

✔️ S3：遊客數量較少、氛圍安靜舒服、房價較便宜

長灘島住宿｜S1區域沙灘乾淨、高級渡假村多

如果你來長灘島的目的是渡假、放鬆身心，那絕對不能錯過長灘島住宿的S1區域！這裡的白沙灘是整座島上沙質最好的一段，並且大多數飯店都是海景第一排，隨時都能走去海灘散步踏浪、看夕陽，也可以在房間躺著看海，十分愜意～推薦給喜歡看美景、想體驗高級渡假村或是蜜月旅行的旅客！

長灘島探索海灘度假村｜免費機場接送ｘ眺望海景

長灘島探索海灘度假村。 圖／Agoda

長灘島探索海灘度假村。 圖／Agoda

長灘島探索海灘度假村(Discovery Shores Boracay)坐落在S1區1號碼頭，這裡是長灘島上最潔白、品質最好的沙灘，飯店依著山勢一棟接一棟往上，整體建築新穎高雅，從高處眺望可以一覽大海景色，除了海灘酒吧、餐廳和世界級的SPA設施以外，飯店還有自己的專用海灘，更重要的是，長灘島探索海灘度假村還提供免費的機場接送，有需要的旅客可以先向飯店詢問喔！

小編偷偷說：這間長灘島住宿就是梁靜茹舉行浪漫婚禮的飯店呢！

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通方式：免費機場接駁車往返

附近景點：星期五海灘、聖母礁岩

長灘島水彩潛水度假村｜潛水天堂ｘ導覽活動豐富

長灘島水彩潛水度假村。 圖／Agoda

長灘島水彩潛水度假村。 圖／Agoda

到長灘島就是要享受清澈的海水、新鮮的空氣，很多喜愛潛水的潛水客都會到長灘島來度假！那麼小編就一定要推薦這間長灘島水彩潛水度假村(WaterColors Boracay Dive Resort)給這些潛水客們。這間長灘島住宿提供安全且專業的潛水課程，帶著房客悠遊在海洋世界裡，除了專業的潛水課程之外，也有許多長灘島的導覽活動，第一次到長灘島渡假的朋友們，小編很推薦這間有著滿滿人情味的長灘島住宿！

小編偷偷說：這間長灘島住宿的教練都擁有豐富的潛水經驗，讓每個第一次接觸潛水的人感到很安心！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通方式：付費機場接駁車往返

附近景點：布拉波海灘、長灘島購物中心

長灘島住宿｜S2區域熱鬧便利、購物美食方便

長灘島住宿的S2區域位於核心地帶，生活機能非常方便，像是D’Mall 購物商圈、美食小吃和特色店家通通有，無論是喜歡逛街購物、吃美食都沒問題！同時也很適合熱愛水上設施的旅客，可以體驗到香蕉船、水上傘等活動。算是兼顧渡假和便利性的好選擇，因此新手第一次來長灘島最推薦住在這裡喔～

和南恩花園度假村｜地理位置便利ｘ池畔酒廊

和南恩花園度假村。 圖／Agoda

和南恩花園度假村。 圖／Agoda

和南恩花園度假村(Henann Garden Resort)是座大型的花園渡假酒店，位在熱鬧的S2區，無論是要前往各景點、沙灘或是購物中心都相當便利，充滿洋式風情的摩登建築，搭配藍色泳池、綠樹以及木造涼亭，顯得愜意舒適。和南恩花園度假村部分房型直通泳池，除了開門就可以游泳之外，池畔露臺也擺有桌椅和躺椅，住客可以在池畔曬曬太陽、吃吃點心！

小編偷偷說：這間長灘島住宿還有池畔酒吧、客房送餐的服務，讓住客有最棒的度假享受！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通方式：付費機場接駁車往返

附近景點：長灘島購物中心、白色海灘

何南棕櫚海灘度假村|無邊際泳池ｘ熱帶南洋風情

何南棕櫚海灘度假村。 圖／Agoda

何南棕櫚海灘度假村。 圖／Agoda

何南棕櫚海灘度假村(Henann Palm Beach Resort)位在S2區的尾端、接近S3區，距離海灘超級近，最大的特色就是位在二樓的無邊際泳池和酒吧，可以將白色沙灘和藍色大海盡收眼底，飯店園區內種滿棕櫚樹，有濃濃的熱帶風情。飯店的公共區域和房間都相當寬敞，設施除了有健身房之外，也有浮潛、潛水的活動可以參加，部分房型面向大海，晚上能伴隨海浪聲入眠！

小編偷偷說：這間長灘島住宿提供機場接送的服務，不過是要付費的唷！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通方式：付費機場接駁車往返

附近景點：長灘島購物中心、白色海灘

長灘島住宿｜S3區域平價首選、遊客少很安靜

長灘島住宿的S3區域最大的優勢是便宜的房價，很適合小資族或獨旅的旅客。雖然地點較偏遠，但也帶來了安靜的好處，遊客數量的稀少讓生活品質大大提升，遠離城市的喧囂更能投入在渡假的氛圍中，如果住膩了渡假村、市區飯店，不妨也能來體驗看看海島的優閒！

漢娜潟湖度假村｜寬敞游泳池ｘ提供充氣泳圈

漢娜潟湖度假村。 圖／Agoda

漢娜潟湖度假村。 圖／Agoda

環繞著泳池建造出來的漢娜潟湖度假村(Henann Lagoon Resort)，住在一樓的房客拉開窗戶就可以直接下水游泳，連房門都不用出！一整天待在飯店裡享受這個泳池美麗的景色就夠了，不用去外頭的沙灘人擠人XDD 飯店也有提供充氣泳圈，一整天泡在水裡絕對不無聊！想要到沙灘玩的朋友，這間長灘島住宿也有提供免費的接駁服務，還有機場接送服務，第一次到長灘島自由行的人不用怕迷路！

小編偷偷說：泳池中央還有個mini bar，來瓶啤酒小酌一下，很chill～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通方式：免費機場接駁車往返

附近景點：長灘島購物中心、布拉波海灘

