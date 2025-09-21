老闆怕你餓！高雄「浮誇系飯糰」一顆抵兩餐，配菜近60樣有夠狂
其實，高雄飯糰我目前只吃三間。就近的郭家是我的第一選項，重點懶得跑太遠⋯⋯其中一間就是這間，他若不是離我家太遠，不然我應該天天報到！三種尺寸的飯糰讓你選擇！
看看他們的飯糰有多誇張
分別是50、60、70元。
也就是小顆、中顆、大顆讓你選擇。大小顆真的落差很大，感覺大的比較划算。
小的一般女生可能就能吃很飽，中的一般男生應該也可以買單，大顆的就是老闆怕你餓的概念飯糰！小顆的飯糰可選５種料，中的跟大的都可以選６種料！
就是這間位於鼎中路上的⋯⋯
下雨天依舊人潮滿滿。
香香飯糰
店址：高雄市三民區鼎中路210號
電話：０７－３１０３７７２
營業時間：５：００－１３：００
菜單
他們的配菜選項真的是無敵多，朋友說有時候真的不是店家動作慢，是客人有選擇障礙啊！
真的，當初第一次來買的時候，也是遲疑了許久⋯⋯飯糰配菜近50至60種，葷素皆有，菜也不少！
他們的配菜光是肉就高達１０幾種，這真的是浮誇，還有一堆海味、辛香、涼拌、果蔬通通看得到的都能加！
米飯的部分有白米、紫米、五穀米、糙米，可混搭兩種雙色飯糰！
他們的米飯吃起來是飽嘴討喜的，吃完了也不會感覺脹氣！米飯包覆在裏頭的配菜可是包好包滿。
我的部分就三種肉了，炸雞排、豬排、燒肉、柴魚、肉鬆再加菜脯，爽度破表的配搭！我是買大顆的，這種飯糰可以當成早午餐吃了，分量是大隻佬等級的！
米飯多、料也多，看起來就霸氣，吃起來更是滿足！重點好吃，不會因為便宜就沒有品質，且店家的態度都是非常好的，這也很不簡單！
香香飯糰的紫米口感，甜味與黏性較高，吃起來是討喜的，混搭的白米吃起來格外的飽嘴！
老婆也覺得它們家的飯糰比較對她的味，吃起來是不空虛的，米飯的口感佳，加上價格又親民，真的沒甚麼可挑剔的。
以一家傳統飯糰店，這家算是創意兼具傳統，讓你吃起來不單調，每天可換菜色，讓你天天不同口味，吃不膩！
