步行30秒直達海灘！澎湖蒔裡沙灘旁「最美景觀餐廳」，氛圍超chill

澎湖景觀餐廳推薦，來澎湖怎麼能不玩水，想要一邊玩水、一邊享用美食喝咖啡，除了很夯的及林春咖啡館外，我還蠻推薦位在蒔裡沙灘旁的LANKA 藍卡景觀餐廳，一樣走路秒鐘就能到沙灘，及林春咖啡館的沙質比較多貝殼，LANKA 藍卡景觀餐廳這邊的蒔裡沙灘沙質非常細，赤腳走超舒服，餐點的選擇也很多，義大利麵、燉飯、下午茶、咖啡、輕食通通有，還有好多衝浪小鮮肉、正咩(歪樓~!)，來這邊晃一個下午剛剛好啦！！

LANKA 藍卡景觀餐廳｜停車資訊

LANKA 藍卡景觀餐廳離馬公市超微遠一點，位在往風櫃洞這個方向，大家可以安排一天從風櫃洞玩回來，然後再到蒔裡沙灘玩水蒔裡沙灘，行程很順，導航只要搜尋蒔裡沙灘就OK，旁邊有免費停車場可以停，LANKA 藍卡景觀餐廳就在沙灘旁而已，往沙灘走就可以看的到。

整棟L型白色玻璃屋在藍天白雲陪襯下格外耀眼，門口還有幾隻大熊貓當裝飾，建議大家一定要提前訂位，只要是暑假來就很容易客滿喔。

外面也有一整片的戶外用餐區，但是日頭赤焰焰，這些位置可能比較適合下午來，聽海浪聲，配上一杯酒精飲品，整個度假感十足。

LANKA 藍卡景觀餐廳｜環境

內用區也規劃的很有質感，有幾排座位可以直接望向海邊，冷氣也夠冷，超讚的～

L型空間的一角採玻璃屋設計，270度都可以看到海灘，只是會稍微曬一點喔，旁邊還有沙灘排球的場地，如果這時候來幾個肌肉帥哥來打沙灘排球，這個位置視野極佳啦～哈哈。

LANKA 藍卡景觀餐廳｜菜單

餐點樣式也很多，從義大利麵、燉飯、手工比薩、異國料理、炸物小點、鬆餅、飲料、微醺飲品都點的到，營業時間到晚上8點，在海邊來一杯是不是很愜意呢？！低消300元/人，6-11歲150元/人，6歲以下免低消，如果你是14:00-17:00下午茶時段來訪，是沒有供應麵飯類的喔。

這是隔壁時咖啡 SHILICAFE的飲料單，藍卡也可以幫忙帶點，升級套餐換成時咖啡的飲品也可以折抵30元，正餐時間點時咖啡的飲品是不列入低消計算喔。

LANKA 藍卡景觀餐廳｜推薦餐點

升級A+B 套餐 70元

我覺得升級A+B套餐最划算，只要70元有湯品又有飲料，蘑菇玉米濃湯還不錯喝，料很多喔。

B套餐飲料有雪碧、紅茶、柳橙汁可以選。

馬茲拉起司條

這起司條兼具奶香和起司淡淡鹹味，外皮炸到酥脆，一口咬下還是牽絲口感，小孩一吃就停不下來啦。

BBQ醬烤牛捲餅

捲餅內餡非常厚實，BBQ醬調味自帶鹹香，很適合大家一起SHARE吃。

經典瑪格莉特比薩

比薩絕對要點啦，手工餅皮帶著咬勁，簡單的牛番茄、九層塔、堆疊上滿滿起司，越嚼越越香耶。

美式臘腸比薩

美式臘腸鹹味較足，有了起司的陪襯，鹹甜鹹甜很好吃。

椒香熔岩牛五花比薩

如果你想吃配料豐厚的一點的我覺得椒香熔岩牛五花比薩還不錯，滿滿的牛五花鋪在上頭，一點彩椒點綴口感，帶點辣度的調味，一樣讓人一片接一片。

因為我們等一下想要去時咖啡 SHILICAFE喝個下午茶，讓孩子去玩玩水，藍卡這裡就當我們吃正餐的地方，以餐點來說，LANKA 藍卡景觀餐廳的口味都很棒，加上面海的景觀真的非常悠閒，而且他還是一間寵物可落地的餐廳，非常適合帶如果你有帶毛寶貝一起來用餐喔，蒔裡沙灘很美、好停車又方便沖洗，來澎湖想玩水+吃美食，LANKA 藍卡景觀餐廳絕對要列入考慮。

地址：澎湖縣馬公市160號

營業時間：星期一、二、四、五、六、日 11:30 – 20:00；星期三休息

