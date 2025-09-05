在山林間品嚐道地放山雞！ 屏東三地門美食「向陽草魚土雞城」美味饗宴，還可眺望85大樓和夕陽

【向陽草魚土雞城】

來到屏東三地門，不只是感受山林的寧靜與壯麗景色，更不能錯過當地人氣美食。這間餐廳以新鮮放山雞和山野料理聞名，無論是家族聚餐、朋友聚會，還是旅遊途中想找一頓熱騰騰的好料，這裡都能滿足你的味蕾，天氣好還可以看到85大樓和夕陽喔。

【向陽草魚土雞城】

向陽草魚土雞城餐廳介紹

向陽土雞城位於屏東縣三地門鄉，餐廳門口有寬敞的停車空間。餐廳周圍被群山環抱，空氣清新，坐在窗邊用餐時還能欣賞山巒景色。

餐廳開業多年，以「在地新鮮食材」與「放山雞原味」為最大特色。老闆堅持選用自然放養的土雞，每道料理現點現做，保持最佳鮮度。用餐環境是非常的在地，營造出溫馨樸實的氛圍，非常適合家族聚餐與團體合菜。

向陽草魚土雞城停車空間

餐廳提供非常多的停車位，從進入餐廳的斜坡到門口，以及開發了上層的停車空間，應該可以停下30台沒問題。

向陽草魚土雞城菜單

向陽土雞城的菜單以土雞料理為主軸，搭配在地山野蔬菜、湯品和小炒，種類豐富，價位合理，合菜的選擇很多，適合4人、6人、10人不同人數的組合。

向陽草魚土雞城用餐環境

服務人員態度親切，上菜速度快，即使是假日客滿也能保持效率，餐廳有提供訂位服務，建議假日提前預約。

從餐廳上方的階梯，天氣好的時候，視野可以看到高雄的85大樓。

到了夕陽西下時，可以看到紅澄澄的夕陽，同時也可以看到山景和河景，如果想要靠近景觀的位置，可是要預訂時就要註明喔。

向陽草魚土雞城餐點介紹

【桶仔雞：680元】

關於桶仔雞的價錢真的很隨意，如果當天桌菜點了2500元以上，桶仔雞變成只要299元。如果有當天生日出示證件，直接送桶仔雞。

現烤的桶仔雞，店家貼心的把雞隻給分解完畢，一旁滿滿的一碗雞汁，可以拿來拌飯，也可以雞肉沾著雞汁，雞肉滿軟嫩加上烤的脆黃的雞皮，滿好吃的。

【紅藜豬腳：380元(每份)】

這豬腳滷的入味，而且口感超Q彈的，也不油膩，可以沾一下旁邊的醬汁，會更對味。

【蜜汁排骨：420元】

排骨事先先炸過，再裹上調製的蜜汁，光是外表看起來就超好吃的，剛炸上來的排骨，裹著糖衣，香甜但不膩口，這超級下飯，口味很棒。

【三杯土雞：580元】

這三杯土雞不但入味而且還保有鍋氣，巴在土雞肉上的醬汁，非常鹹香，但不死鹹，而且雞肉的口感很Q彈，份量也很多，必點啊。

【富貴蝦球：420元】

鳳梨蝦球的酥炸外衣，尬蹦脆的，蝦子也非常大隻，美乃滋擔任一種甜味和潤滑口感的角色，扮的很稱職，整體吃起來很不錯。

【炸溪魚：420元】

來到山產餐廳，一定要點個溪魚溪蝦的吧！可以單純一種魚或蝦，也可以綜合。我們只挑魚，因為現在真的野溪蝦數量很少，怕魚目混珠。身為在地人也無法把握這溪魚是不是真的是野生溪魚了。口感很脆，會帶一點點苦味，是因為內臟的關係，是正常的，很多人都會拿來當作下酒菜。

【鐵板牛肉：420元】

黑胡椒鐵板牛肉，牛肉的肉片滿大片也很滑嫩，但可惜調味上有點太鹹。

【水菜野蓮：180元】

單純愛吃水蓮，到哪都要點，炒的不錯，還是保有脆脆的口感，也不會有太多生澀味。

【銀絲捲：150元】

如果來山產餐廳要吃點甜的也沒問題，炸的酥脆的銀絲捲，淋上煉乳和花生粉，沒辦法抗拒這熱量怪獸啊。

【手工麻吉：250元】

另外一個原住民特色小吃就是麻糬，一樣是用油炸的方式，讓麻糬外脆內軟。

【菜脯雞湯：580元】

料多實在的湯頭，雖然叫做菜脯雞湯，但滿滿的大蒜猶如精力湯，喝個兩碗整個都有精神了，而且雞肉也非常多塊，最後份量太多，還外帶走。

【小米粥（招待）】

來到原住民部落附近的山產餐廳，一定會看到小米粥啦，這煮成甜點，融入一些桂圓增加甜味。

向陽草魚土雞城評價

屏東三地門有非常多間土雞城，各家都各有特色。第一次上來向陽嚐鮮，個人覺得餐點的菜色都可圈可點，價格上也非常的親民，份量也非常多。天氣好還有夕陽可以看，非常棒，如果有朋友來屏東三地門，我想我也是會帶上來用餐，推薦給大家。

向陽草魚土雞城

營業時間：11:00~22:00(週三公休)

地址：屏東縣三地門鄉中正路一段58號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」