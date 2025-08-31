高雄夢時代旁「超好吃麵包店」！秒殺級「明太子法國」必搶 蒜控最愛「西西里大蒜」香氣超級濃

在高雄夢時代附近，挖到一間低調高人氣好吃高雄麵包店！！開在前鎮區中華五路巷子裡，拉斯費拉LA SFERA Boulangerie～使用日本和法國麵粉製作麵包，每日現烤出爐，以多種歐式麵包為主，明太子法國和西西里大蒜更是秒殺款！

歐式麵包之外也有生吐司、日式可頌，台式麵包等可選擇。這次跟家人來一口氣打包好幾款麵包走！！最最最愛「明太子法國麵包」，現烤口感酥脆奶油超香，還吃得到滿滿日本明太子魚卵～「西西里大蒜」的蒜香也一吃難忘！

還有柔軟中帶彈性的生吐司，以及用日本中沢鮮奶油製作的中沢波士頓鮮奶油派。除了麵包，店內也有供應茶飲與咖啡，加入會員還能到二樓室內空間坐下好好享用麵包唷！

高雄夢時代旁低調人氣麵包店：拉斯費拉 LA SFERA Boulangerie

進前鎮區夢時代旁的中華五路小巷，會讓人眼睛一亮，沒錯！就是這間紅色布招牌的法國風外觀高雄麵包店。拉斯費拉 LA SFERA Boulangerie。

我們當天是剛開店就去，沒想到現場這麼多人！！而且蠻多是預約取貨的唷～

這天去也遇到一些麵包的出爐時間，像這個剛烤好麥香超明顯的士多啤梨歐式麵包！

以及OMG！我最愛的明太子法國和西西里大蒜！！（現場超級香！）

這天店內前台的老闆也跟我們分享，他們老闆（店內最主要麵包師），在台北知名麵包店工作多年。選擇到高雄開店是喜歡這裡環境～店內麵包全部選用好食材，完全無化學添加，並且使用日本跟法國麵粉製作，堅持給客人的麵包就是自己吃、給家人吃的天然麵包。

一樓麵包區裝潢簡約溫馨，架上一排排剛出爐的歐式麵包閃著金黃色澤，這裡的歐包種類超過30款，每一款都很有特色。

這天有試吃到東方美人柚麵包，柚子香氣非常迷人！

老闆也特別介紹，只要出爐上架很快被搶光的明太子法國、香蒜西西里！大人小朋友都愛～

另一頭的生吐司區也很熱門，有不同口味的生吐司麵包。

店內鎮店之寶，鑽石白松露！

這款麵包價格不低（半條700元），我們當天現場客人也有試吃到切片，入口的白松露香氣和鹹香起司塊，真的讓人相當驚豔！！

另一區還有德國扭結麵包、台式麵包如蔥麵包等等。

以及冰櫃的魯邦維也納麵包和很厲害的中沢波士頓鮮奶油派！

二樓還有座位區，加入會員預約後就能到二樓享用自己買的麵包～

LA SFERA 拉費斯拉推薦麵包

這次跟家人去LA SFERA Boulangerie帶了幾款麵包都很好吃，跟大家分享！

當天我們家的第一名，是這兩款！！明太子法國和西西里香蒜～～

▼明太子法國

店內第一熱銷，完全不誇張，每次出爐不到十分鐘就被掃光！

外皮酥脆到會掉渣，但法國麵包卻改良得稍微軟一些好咬，抹上奶油與日本原裝明太子醬，鹹香中帶海味的鮮，咬下去還有魚卵啵啵的口感，真的太邪惡！

▼西西里大蒜

這條大蒜麵包根本蒜控必吃！用新鮮蒜頭自製的奶油，香氣濃郁到隔桌都聞得到，麵包口感超脆，烤過後的蒜香與奶油香氣交織，我爸超喜歡！

▼士多啤梨歐式麵包

士多啤梨就是草莓啦～～雖然不知道為何不直接講草莓就好（我還問說請問師傅有香港背景嗎）

用草莓乾入麵，麵包軟中帶Q，咀嚼時草莓果乾的酸甜香氣慢慢釋放，搭配麵粉的香，這款很受我們家女生的喜愛。

▼生。吐司

這條吐司柔軟中帶彈性，手輕輕一壓就回彈！麵香自然、沒有人工香精味，單吃就能感受淡淡甜香，抹點果醬或蜂蜜更是一絕。

▼魯邦維也納

用自家天然酵母發酵，麵包鬆軟帶彈性。再夾入厚切荷蘭發酵奶油與砂糖粒，入口先是奶油濃香，接著是糖粒的微脆口感，甜而不膩，層次感超迷人！

▼中沢波士頓鮮奶油派

蓬鬆的海綿蛋糕中夾著來自日本中沢鮮奶油，口感輕盈不甜膩！超清爽～奶油細緻如雲，搭配柔軟蛋糕，吃起來幸福感滿滿！

LA SEFRA 評價/品嚐心得

這天吃LA SEFRA拉斯費拉的麵包，真的覺得好喜歡！堅持用好食材，不添加人工香精與化學添加物，每一口都是天然的香與純粹的味道。品項變化多元，從鹹到甜、從酥到軟，每種口感都讓人驚喜連連。麵包控們真的可以特地來買～但蠻多款麵包都限量製作，記得先訂或是早點來喔！！

地址：高雄市前鎮區中華五路939巷10號

電話：07-5365181

營業時間： 週一至週日 13:00-19:00

官方LINE ID：@038lneob

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

