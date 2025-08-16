一秒到日本！高雄「六燃丁種宿舍」開放 帶旅人走入時空迴廊
位於高雄左營的「六燃丁種宿舍」修復完成，正式對外開放了！這座前身是海軍軍官和煉油廠員工宿舍的日式老建築，在2014年的時候被指定為高雄市定古蹟，經過師傅們的修復，終於在這個月開放，讓人得以一探內部謐靜、凍結的時光，跟著「yiciguo」的腳步一起來看看。
修復後開放的「六燃丁種宏南宿舍」，是座木造混合磚牆的建築，與日式典型的木造建築有些許不同，呈現另類的日式建築樣貌；除了欣賞日式建築本身的靜態展覽之外，園區內也規畫了許多互動遊戲，讓大家得以了解在建築裡生活的過往痕跡。
要進入才剛開放不久的「六燃丁種宏南宿舍」，記得要穿襪脫鞋、溫柔地走在木地板上，而且一次僅接受25人參觀，下回到高雄不妨將它排入行程中，等著大家來探尋這座日式建築裡蘊藏的故事。
六燃丁種宿舍（宏南宿舍市定古蹟）
地址：高雄市楠梓區宏毅一路5巷2、4號
開放時間：10：00～18:00，每周一公休
交通方式：捷運世運站步行約7分，約500公尺
免費參觀，入內請脫鞋穿襪
