快訊

最值錢的是可樂？雙普會美方餐盒疑曝光 網驚：食品通膨真的存在

一秒到日本！高雄「六燃丁種宿舍」開放 帶旅人走入時空迴廊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／yiciguo IG
圖／yiciguo IG

位於高雄左營的「六燃丁種宿舍」修復完成，正式對外開放了！這座前身是海軍軍官和煉油廠員工宿舍的日式老建築，在2014年的時候被指定為高雄市定古蹟，經過師傅們的修復，終於在這個月開放，讓人得以一探內部謐靜、凍結的時光，跟著「yiciguo」的腳步一起來看看。

圖／yiciguo IG
圖／yiciguo IG

修復後開放的「六燃丁種宏南宿舍」，是座木造混合磚牆的建築，與日式典型的木造建築有些許不同，呈現另類的日式建築樣貌；除了欣賞日式建築本身的靜態展覽之外，園區內也規畫了許多互動遊戲，讓大家得以了解在建築裡生活的過往痕跡。

圖／yiciguo IG
圖／yiciguo IG

要進入才剛開放不久的「六燃丁種宏南宿舍」，記得要穿襪脫鞋、溫柔地走在木地板上，而且一次僅接受25人參觀，下回到高雄不妨將它排入行程中，等著大家來探尋這座日式建築裡蘊藏的故事。

圖／yiciguo IG
圖／yiciguo IG

六燃丁種宿舍（宏南宿舍市定古蹟）

地址：高雄市楠梓區宏毅一路5巷2、4號

開放時間：10：00～18:00，每周一公休

交通方式：捷運世運站步行約7分，約500公尺

免費參觀，入內請脫鞋穿襪

圖／yiciguo IG
圖／yiciguo IG

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

展覽

相關新聞

一秒到日本！高雄「六燃丁種宿舍」開放 帶旅人走入時空迴廊

位於高雄左營的「六燃丁種宿舍」修復完成，正式對外開放了！這座前身是海軍軍官和煉油廠員工宿舍的日式老建築，在2014年的時候被指定為高雄市定古蹟，經過師傅們的修復，終於在這個月開放，讓人得以一探內部謐靜、凍結的時光，跟著「yiciguo」的腳步一起來看看。

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄澄清湖風景區，全面開放免費入園囉！過去隸屬於自來水公司的澄清湖風景區，今年07/01起，由高雄市政府正式代管並全面開放免費入園，也立刻成為高雄市民暑假出遊首選！為吸引更多市

墾丁親子渡假首選！大型滑水道、戲水池、主題房型任你選

【FunTime小編群】台灣最南端的墾丁，絕對是夏天不能錯過的熱門觀光及戲水景點，趁著夏天天氣正好、海水正藍之時，出發孩子去墾丁玩吧！這篇大家精選了幾間墾丁親子友善飯店與民宿，快來看看哪一間最適合你吧～

上班族超推！高雄五塊厝附近好吃「日式拉麵」　豚骨湯頭濃而不膩超好喝

udn走跳美食／美食好芃友 挖到這間藏在高雄五塊厝捷運站附近的好吃日式拉麵「晴拉麵」！！完全是我門家最近的小驚喜～主打日式豚骨拉麵，價格親民卻超有誠意！他們家的湯頭是每日花8小時熬煮的豚骨湯，入

左鎮老街變裝中！彩旗飄揚、藝術入巷 最短老街煥發新風景

小地方也能有大能量！左鎮老街在藝術家與社區居民的參與下，正以全新風貌邀你共賞這條仍願意分享的街道！

一秒進入明信片風景！全台最接近太平洋的草原秘境在屏東

這不是電影取景地，而是真實存在於台灣的自然奇蹟！旭海草原，用最純粹的風景告訴你：慢步，是一種生活態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。