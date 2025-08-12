快訊

收藏要快！鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ 聯名餐廳來啦 「限定特典」北中南三地限時亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

各位「鬼滅之刃」的粉絲們注意！與「FANFANS CAFÉ」聯名的主題餐廳限時快閃北中南三地，不只推出與角色相關的原創餐點，更有全新的限定特典與獨家的週邊，粉絲們還不快來先複習、再去看新電影

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

這次的聯名主題餐廳帶著粉絲重溫「柱訓練篇」，將水柱、蟲柱、霞柱、戀柱、岩柱、蛇柱、風柱七位放上牆面，讓粉絲們可以心中的柱一起拍照打卡，還有少不了的炭治郎、善逸、伊之助等人的角色等身立牌；拍照拍得心滿意足後，可以享用多款原創主題餐點，從主食(送指定小卡)到甜點(送指定小卡或隨機糖霜餅乾)，還有飲料(送隨機紙杯墊)可以補充體力，提醒大家別忘了帶走附上的小禮物。

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

【鬼滅之刃】全系列商品將分為三波陸續開賣，每波都有不一樣的人氣品項登場，讓人每次進店都有驚喜，絕對值得大家多次朝聖尋寶，從穿搭配件、療癒系居家生活小物到收藏級品項，應有盡有，無論你是實用至上，還是收藏控都能滿足，首波商品將於8/7開賣，手刀入手喜愛的角色周邊吧！

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

【鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ】主題咖啡廳

西門店

地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

期間：8/7～9/30

一中店

地址：台中市北區太平路22號2樓

期間：8/8～10/1

高雄店

地址：高雄市前金區大同二路23號1樓

期間：8/8～10/1

營業時間：11：00～20：30

最後供餐時：主餐19：30；甜點與飲品20：00

用餐每場次限時80分鐘

圖／FANFANS 粉粉 提供
圖／FANFANS 粉粉 提供

