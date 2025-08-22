「內海之珠」大倉島！ 澎湖內海最大且唯一有居民居住的島嶼

大倉島位於由澎湖馬公、白沙、西嶼所環繞起來的澎湖內海中央，因此有"內海之珠"的美稱。

布魯為了探尋各種燈塔燈杆，陸續造訪各個澎湖島嶼，到後來忽然有種想法，乾脆也來收集澎湖有人居住的島嶼吧！

於是原本確知島上沒有大型燈塔，也沒有納入行程的大倉島，布魯也登島繞了兩圈。其實大倉島名雖然有大字，島嶼本身卻是迷你的，環島一圈只有1.3公里，2、30分鐘就可走完。

不過島西南有道200公尺長、米白色的貝殼珊瑚砂海灘，東方有道300公尺長的火山岩大礫石灘，各有其優美之處。而2支各有特色的港門燈，加上1支鞠躬盡瘁的燈塔座，大倉島之行還是很有收穫。

大倉島資訊

地理特色：澎湖內海中最大且唯一有居民居住的島嶼，有內海之珠美稱

面積：0.1656平方公里，人口：２百多人

交通資料：由馬公重光漁港搭乘往大倉島的交通船，每日往返各２航班，非鄉民來回票價200元，實際船班時間可至澎湖縣政府或白沙鄉公所網站查詢。航行時間約20分。

前往大倉島需由馬公的重光漁港搭交通船，一天來回各只有２航班。

布魯搭乘17:30的交通船往大倉，船上只有3位大倉島民和布魯一個遊客。

重光漁港到大倉島航程約20分，航線上排列著數支導航燈杆。

交通船駛入大倉漁港，港門兩支燈杆都有特色。

到大倉島後，布魯晚上住宿在大倉小和民宿，老闆陳小和很熱心的借布魯一輛輕型電動機車，於是布魯開始順時針方向環島遊程。

大倉島居民主要居住在漁港旁的村落裡。

島上西南方的珍珠島度假村就在碼頭旁，有島上僅有的娛樂設施，也是網美的拍照熱點。

有點寂寞的鞦韆，在這裡盪鞦韆看海其實非常愜意。

珍珠島度假村的獨木舟，是海灘最佳點綴。

沿著海灘往西方走去，海灘佈滿珊瑚與貝殼。

海灘末端有一片沙洲突出海上，將海水圍成清清淺淺的小海灣。

大倉島的西北方是整治過的人工堤岸。

由東北小道騎上全島最高處，有一座大觀景台，可以俯瞰全島風光。

由觀景台眺望大倉漁村，海對面就是馬公重光漁村及大觀音像。

島的東南方是大石礫海岸。

大倉島的信仰中心水仙宮後方有一座鎮煞祈福碑。

環島一周後，布魯回到漁港賞燈，港門紅燈是一位天使，每天入夜後指引漁民返家。

港門綠燈杆設計成漁船造型，是布魯所見造型很特殊的港門燈之一。

布魯特別等到港門燈亮燈，旁邊的綠色燈柱只是照明燈，不是港門燈杆。

早晨的環島第二圈

早晨五點布魯起床，本來想看大倉島的日出，無奈天氣不佳，厚雲層籠罩。但既然起來了，還是再環島一周。

大倉島極東的大礫石灘上，原本有一支燈杆已鞠躬盡瘁，只留下下半部的燈座。

燈杆基座比布魯還高，矗立在大礫石灘的突出點。

退潮時大礫石圍成的小海灣也很漂亮。

續往東北，原本的大礫石海岸因為退潮，也變成小海灣。

布魯發現一位阿婆獨自走在礫石灘上，似乎在撿拾什麼。

原來阿嬤在撿拾珠螺，珠螺小小一顆散佈在大小礫石間，顏色和礫石相同，很不容易發現。

阿嬤說她撿的珠螺會拿去賣給海產店，一斤收購價70元，海產店賣出去可以到賣到一百多元。布魯看看還有時間，便幫忙撿了一些送給阿嬤。

早晨７點，布魯搭乘島民往馬公上學上班或辦事的交通船離開大倉島。此行又解鎖了一支折腰燈杆及二支造型港門燈，還有一座有點寂寞的澎湖人居離島。

