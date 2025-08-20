快訊

自由座成服務品質殺手！高鐵祭「指定車次自由座」措施 最快明年上路

TBC無預警停播Discovery、TVBS歡樂台等4頻道 NCC開罰了

澎湖燈塔筆記！沒鳥的「鳥嶼」 海水顏色超迷人 「燈塔和斜塔」東西相輝映

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

澎湖的北方諸島中有一座島嶼，相傳因為早期棲息許多海鳥，因此稱作鳥嶼，不過現在因為居民較多，鳥類遷移他方，反而看不太到鳥類了，沒鳥的鳥嶼，成了鳥嶼人自嘲的特點。

鳥嶼的面積和大安森林公園差不多，走訪全島大約只需要兩三小時。布魯愛上了島東的東崁山，除了原本主要造訪的鳥嶼燈塔(正式名稱為鳥嶼標誌燈)，壯麗的玄武岩、深碧與靛藍漸層的迷人海水，都讓布魯流連，回來之後一再回味。

布魯便利貼

鳥嶼資訊

行政區：澎湖縣白沙鄉鳥嶼村

面積：約26.5公頃／人口：約1300人

鳥嶼燈塔（鳥嶼標誌燈）資訊

位置：鳥嶼東側東崁山上

塔身構造：三層圓錐狀米白色水泥柱

燈杆諸元：燈高48.6M／塔高5.7M／紅閃光4秒

開放時間：不限制 收費：免費

鳥嶼斜塔（鳥嶼漁港港門燈杆）資訊

位置：鳥嶼漁港碼頭內

塔身構造：圓柱體水泥柱／綠閃光

開放時間：不限制 收費：免費

東崁山資訊 位置：鳥嶼東側

山岳諸元：海拔27M，陸補三等三角點052號

鳥嶼交通資料：由白沙鄉岐頭碼頭搭交通船前往，岐頭—鳥嶼航班7:15~17:30共6班，鳥嶼—岐頭7:00~17:00共6班，非鄉民單程票價100元，航程約20分。

布魯分享在健行笛記網站的GPX路線圖，歡迎前往觀看下載。

布魯由岐頭漁港搭乘7:15的交通船前往鳥嶼。

往鳥嶼的遊客很少很少，這個船班就只有布魯一個遊客。

鳥嶼是一個很小的島嶼，在海上就可以看完半座鳥嶼，但它的美要上到鳥嶼才能看清。

由鳥嶼漁港停泊的船隻，可以推估鳥嶼的捕漁業還是很發達。

澎湖的漁村大部分祭拜王爺，鳥嶼福德宮就祭拜土地公和岳府王爺。

由鳥嶼碼頭向東走往燈塔，一出村落可見鳥嶼石塔，具有鎮煞祈福功能。

往鳥嶼東方走去，十來分鐘就可以走到島東的草坡。

島東草坡上的兩座涼亭，是鳥嶼陸地上景觀最佳的地方。

續東行就可以到達鳥嶼燈塔（鳥嶼標誌燈杆），由碼頭至此不到20分。

燈塔所在位置是東崁山，海拔27公尺，是鳥嶼最高峰，有大地測量隊三等三角點陸補052號基石。

鳥嶼燈塔雖然只是一座標誌燈，重要性卻不亞於許多燈塔。

鳥嶼燈塔雖然只有5.7公尺的身高，但立在鳥嶼最高處，大老遠就可以望見它。

鳥嶼燈塔和員貝嶼燈塔長得一模一樣，推測是同時期建造的。

台北來的飛機經過鳥嶼，但一般遊客不會到鳥嶼。

東崁山懸崖下的玄武岩十分壯觀，而這裡的海也超美的，從深碧漸層到靛藍，讓布魯十分著迷。

繞著東崁灣，布魯往東北角走去。

東崁灣的懸崖上有三座很像的鎮煞石碑，分別朝著不同的方向，各個方面都照應到了。

東崁灣全是玄武岩崩落的岩塊，沒有路徑下切。

由東崁灣懸崖向北望，南面掛嶼像極了迷你的富士山，更北則是小白沙嶼，也有豐富的玄武岩地形。

布魯續向一條小徑探索，果然向下走到一道無名無人的海灘，這海灘佈滿玄武岩石塊和小區域的細沙，布魯私下覺得這海灘很適合情人包場，暫且叫它情人海灘。

回到鳥嶼的村內，也有澎湖常見的硓古石砌的牆。

布魯轉到鳥嶼西北方的海濱，岩石砌整的海岸，海水超級乾淨。

鳥嶼西北海岸稱作沙尾，矗立一座金龍寶塔，據說是為了平衡鳥嶼東高西低的地形劣勢，祈求位於鳥嶼西側村落內的居民平安。但因為位於海堤外，已被海浪沖毀十多次，但村民隨即又重建，完全不向海浪屈服。

最後布魯回到漁港，造訪可愛的鳥嶼斜塔。

比薩斜塔是因為地基不均勻而且鬆軟，造成傾斜。鳥嶼斜塔推測也是港堤結構的問題，以致這支標誌燈斜傾了，結果反而成為漁港裡的特色建物。

由於布魯預計搭乘10點的船班返回岐頭，因此鳥嶼的探索行程暫時告一段落。布魯後來發現，鳥嶼其實有一條1.3公里長的海底步道，可以在退潮時步行通往海中的澎澎灘，這就是下次布魯再訪鳥嶼的最大理由了。

鳥嶼資訊

行政區：澎湖縣白沙鄉鳥嶼村

面積：約26.5公頃／人口：約1300人

鳥嶼燈塔（鳥嶼標誌燈）資訊

位置：鳥嶼東側東崁山上

塔身構造：三層圓錐狀米白色水泥柱

燈杆諸元：燈高48.6M／塔高5.7M／紅閃光4秒

開放時間：不限制 收費：免費

鳥嶼斜塔（鳥嶼漁港港門燈杆）資訊

位置：鳥嶼漁港碼頭內

塔身構造：圓柱體水泥柱／綠閃光

開放時間：不限制 收費：免費

東崁山資訊 位置：鳥嶼東側

山岳諸元：海拔27M，陸補三等三角點052號

鳥嶼交通資料：由白沙鄉岐頭碼頭搭交通船前往，岐頭—鳥嶼航班7:15~17:30共6班，鳥嶼—岐頭7:00~17:00共6班，非鄉民單程票價100元，航程約20分。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

澎湖 美食 步道 北海岸 澎湖旅遊 大安森林公園

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

澎湖燈塔筆記！沒鳥的「鳥嶼」 海水顏色超迷人 「燈塔和斜塔」東西相輝映

udn走跳旅遊／布魯 澎湖的北方諸島中有一座島嶼，相傳因為早期棲息許多海鳥，因此稱作鳥嶼，不過現在因為居民較多，鳥類遷移他方，反而看不太到鳥類了，沒鳥的鳥嶼，成了鳥嶼人自嘲的特點。 鳥嶼的

高雄河堤社區最新「中式定食餐廳」！不用揪一桌　一人也能吃中式功夫菜

udn走跳美食／美食好芃友 誰說吃中式功夫菜一定要揪一桌？最近在高雄河堤社區挖到一家好吃的高雄中式定食餐廳——金貴中式料理！完全打破我對傳統中菜的印象！ 主打一人就能爽吃的中式定食，菜色多

素食也能吃得很華麗！高雄「質感素食餐廳」　顛覆你對素菜的想像

udn走跳美食／美食好芃友 說到好吃的高雄精緻素食餐廳，我腦海中第一個浮現的就是高美館附近的「鈺善閣素養生懷石」！連續5年獲得米其林推薦，超級厲害。 很多人不知道，鈺善閣不僅套餐講究，還有

看海美術館化身甜品天堂！彼得安東《甜的滋味》全球首展屏東登場

屏東旅遊新亮點！今夏看海美術館化身成甜品天堂，帶來前所未有的療癒體驗。由美國知名雕塑家彼得・安東（Peter Anton）打造的《How Sweet 甜的滋味》雕塑展，即日起至11月16日登場。彼得安東以「甜點是全世界共同的幸福語言」為創作理念，透過放大再現的方式，將日常甜點轉化為巨型雕塑，觀展者彷彿置身夢幻甜品店，每一步都能感受到濃厚的甜蜜氛圍。

一秒到日本！高雄「六燃丁種宿舍」開放 帶旅人走入時空迴廊

位於高雄左營的「六燃丁種宿舍」修復完成，正式對外開放了！這座前身是海軍軍官和煉油廠員工宿舍的日式老建築，在2014年的時候被指定為高雄市定古蹟，經過師傅們的修復，終於在這個月開放，讓人得以一探內部謐靜、凍結的時光，跟著「yiciguo」的腳步一起來看看。

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄澄清湖風景區，全面開放免費入園囉！過去隸屬於自來水公司的澄清湖風景區，今年07/01起，由高雄市政府正式代管並全面開放免費入園，也立刻成為高雄市民暑假出遊首選！為吸引更多市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。