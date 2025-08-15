墾丁親子渡假首選！大型滑水道、戲水池、主題房型任你選

【FunTime小編群】台灣最南端的墾丁，絕對是夏天不能錯過的熱門觀光及戲水景點，趁著夏天天氣正好、海水正藍之時，出發孩子去墾丁玩吧！這篇大家精選了幾間墾丁親子友善飯店與民宿，快來看看哪一間最適合你吧～

墾丁親子住宿｜快速導覽＋分類

來墾丁家族旅遊，以下這幾間千萬不要錯過！不論是想要入住遊樂設施超豐富的親子飯店，還是溫馨的親子民宿，以下幾間都能找到最符合你理想中的墾丁住宿～

➢ 墾丁親子飯店：豐富的水上／陸上活動，像是海景泳池、小小賽車場和電玩室

➢ 墾丁親子民宿：完善的嬰兒備品以及溜滑梯主題房型，在房內孩子也能玩得開心

墾丁親子飯店｜親子戲水池ｘ豐富遊樂設施

墾丁親子飯店多設有豐富的水上活動，像是海景泳池、兒童戲水池和滑水道等；陸上活動也有以積木城堡為主題的室內遊戲區，以及小小賽車場和電玩室等，不論是大人或小孩，都能在這幾間墾丁飯店中，好好放鬆渡假！

墾丁悠活渡假村

墾丁悠活渡假村。 圖／agoda

墾丁悠活渡假村是一間超有名的親子渡假村，在遊樂設施上，除了設有豐富的水上活動，像是兒童戲水池、大型滑水道和海景泳池之外，陸上活動還提供童玩世界、電玩室以及園區對面也有阿信巧克力農場，可以帶孩子DIY巧克力點心。此外，墾丁悠活渡假村的房型也超級特別，有彩虹甲蟲、超級救火員、甜甜圈運動會、星星夏令營等35種不同主題的主題房型，超好玩的墾丁親子渡假村，真的千萬別錯過！

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

墾丁凱撒大飯店

墾丁凱撒大飯店。 圖／agoda

墾丁凱撒大飯店是一間渡假感十足的海景親子飯店，從飯店園區到內部裝潢，都充滿著濃濃的南國風情，尤其是他們的海景景觀房，可以直接瞭望到飯店自營的椰林沙灣，整個氛圍都超級愜意～墾丁凱撒大飯店的休閒活動也超級多元，尤其是海上的親子活動，有獨木舟、衝浪趴板、浮潛活動等，而館內也有提供親子泳池、球類活動區等，豐富又好玩的飯店設施和活動，真的超適合夏日來這裡住上一晚的！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號

墾丁福華渡假飯店

墾丁福華渡假飯店。 圖／agoda

相信大家對福華大飯店一定不陌生吧！它是台灣五星級的連鎖飯店品牌，而這間位於墾丁國家公園內的的墾丁福華渡假飯店是一間占地廣達三萬坪的渡假飯店。這裡最特別的就是飯店內就有梅花鹿園區，可以讓住客近距離與梅花鹿接觸～另外，墾丁福華渡假飯店內也有大型的水世界樂園、兒童遊戲電玩區，以及波波積木園地，超多元的遊樂設施，即使不安排行程，也能在飯店內玩上一天！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號

墾丁親子民宿｜嬰兒備品完善ｘ超童趣房型

家庭出遊如果是想要找民宿的話，以下這幾間墾丁親子民宿推薦給你～這幾間除了有提供完善的嬰兒備品，像是嬰兒床、澡盆、消毒鍋等，就連房型也有超童趣的溜滑梯主題房型，讓小朋友一進房就開心到不想出門！

逐日光而居

逐日光而居。 圖／agoda

逐日光而居位於恆春鎮的中心地段，雖然地點不在熱鬧的墾丁大街上，不過這裡也鄰近墾丁必訪的恆春古城門、恆春夜市和鹿ㄦ島水豚生態園區。逐日光而居是一間非常貼心的親子民宿，不僅有設置電梯，讓住客都能輕鬆搬運行李之外，也有提供免費的停車場，以及親自送早餐到房門口的服務～另外，這裡也有一間親子溜滑梯房型，並且提供嬰兒床、嬰兒澡盆等備品，超貼心的又溫暖的服務，絕對可以讓家長輕鬆帶孩子入住！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮恆公路660號

嵐翎白砂渡假莊園

嵐翎白砂渡假莊園。 圖／agoda

嵐翎白砂渡假莊園位於於墾丁白沙灣開車約4分鐘車程的地方，周邊不僅被綠意環繞，有著愜意的環境之外，部分房型還能直接眺望蔚藍的海岸，入住這裡就是來到南國的世外桃源～嵐翎白砂渡假莊園的園內設有梅花鹿園、親子戲沙池、兒童遊戲區與海洋鞦韆等設施，且民宿也貼心提供嬰兒床、消毒鍋等嬰兒備品，是一間極具特色且親子非常友善的墾丁民宿，推薦給想要體驗不同住宿類型的家庭～

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：屏東縣恆春鎮下泉路5-69號

