台東自由行怎麼玩？池上、鹿野、關山一路接著玩！

【FunTime小編群】台東是許多人想要悠閒國內小旅行的首選地點，除了台東市區以外，其實有很多景點都是分布在不同的鄉鎮，這篇FunTime小編就著重在鹿野、關山、池上等三區，告訴大家怎麼一路玩過去！熱氣球嘉年華結束的鹿野鄉還有哪些好玩景點？除了池上飯包、伯朗大道的池上鄉還有哪些必去的地方？或是中途會經過的關山鎮有哪些景點值得駐足？今天就跟小編一起看下去！

交通方式

大眾運輸

火車：搭乘台鐵沿途停靠池上鄉、關山鎮與鹿野鄉

客運：搭乘鼎東客運（富里⇄台東車站）

自行開車

沿著台9線的南迴公路遊玩，沿途會經鹿野鄉、池上鄉及關山鎮

包車

臺灣國際熱氣球嘉年華台東地廣、景點間的距離較遠，沒有駕照、新手駕駛或是懶得開車的老司機也可以考慮包車玩台東，每人費用平均落在1千初頭。

行程規劃

行程規劃。

兩天一夜

▲池上鄉＋關山鎮＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－關山環鎮自行車道＆關山親水公園－鹿野高台

▲池上鄉＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－鹿野高台－鹿野神社＆鹿野區役場＆龍田自行車道

三天兩夜

▲池上鄉＋關山鎮＋鹿野鄉

池上飯包文化故事館－台東池上客家文化園區－大坡池＆伯朗大道＆金城武樹＆天堂路－米國學校－電光部落－武陵綠色隧道－鹿野高台－鹿野神社－阿榮柑仔店

池上景點

伯朗大道＆天堂路＆大坡池

伯朗大道＆天堂路＆大坡池。 圖／IG,cozy.brunch

伯朗大道＆天堂路＆大坡池。 圖／IG,ansel.han

伯朗大道的美和必訪的金城武樹小編就不多說了，今天要向大家介紹另一個景點－天堂路，放眼望去佈滿著金黃色稻穗，再配上煦煦陽光，富有詩意～之後沿著大坡池四周的環圳自行車步道，一邊吹著微風，一邊欣賞湖畔風光，周圍環繞著青山綠樹、耳邊不時傳來蟲鳴鳥叫，氛圍讓人很放鬆～

小編偷偷說：伯朗大道無法開車進入，得騎乘自行車唷！一進去就有許多租借腳踏車的店非常方便（怕累的人也有電動的不用擔心～）

伯朗大道地址：台東縣池上鄉中山路通水巷直走到尾端

天堂路地址：台東縣池上鄉萬新道路

大坡池地址：台東縣池上鄉中山路通水巷直走到尾端

以上景點營業時間：24小時

悟饕池上飯包文化故事館

悟饕池上飯包文化故事館。 圖／IG,hi_huei_ying

池上飯包不但是必吃美食也是必訪景點！故事館裡展示了池上飯包的歷史文化，也販賣各種口味飯包、各式古早味及台東特色伴手禮。除了有復古的國小教室造景、傳統古早味室內用餐區，戶外用餐區更是打造成木桌和舊時火車座椅，甚至還有擺設台鐵列車，讓你真的進去用餐，整個懷舊感大提升！

地址：台東縣池上鄉忠孝路259號

營業時間：10:30-19:00

鹿野景點

鹿野高台

鹿野高台。 圖／IG,kiara__110

鹿野高台因為擁有優美的草原，而且享有居高臨下的絕佳視野，可以遠眺花東縱谷、大溪河谷和農田景致，成為花東縱谷國家風景區規劃的高台飛行傘訓練示範場，更是臺灣第一個以熱氣球形象打造的新興景點，每年夏天都會在此舉行台東熱氣球嘉年華，伴隨著多項活動，吸引大量遊客前往！

地址：台東縣鹿野鄉永安村高台路46號

營業時間：24小時

玉龍泉生態步道

玉龍泉生態步道。 圖／IG,tfcc_fang

玉龍泉生態步道是一條保留了豐富原始自然的生態步道，全長約1100公尺，第一段聖安宮階梯步道，沿途行經玉龍泉、濕地生態區和獨木橋等，第二段是玉龍泉溪畔步道，沿途有溪流生態、水土保持教育區、親子戲水區等；最後一段為高台林蔭階梯步道，有著370階的階梯步道。沿途神秘的氛圍，像是龍貓森林般～喜歡親近大自然的你，是不是很想一探究竟了呢！

地址：台東縣鹿野鄉永安村5號之2

營業時間：08:00-17:00

關山景點

關山環鎮自行車道＆關山親水公園

關山環鎮自行車道＆關山親水公園。 圖／IG, janet12336

聞名全台的關山環鎮自行車道，全長12公里分為親水段與親山段。從關山親水公園出發，沿著紅石溪能看見遼闊的田野景觀，隨著季節的不同而變化景致，嫩綠秧苗、或是隨風翻飛的稻浪。離開紅石溪後進入「親山段」，開始出現緩緩上坡道，在最高點有一座「縱觀日月亭」，從這兒可眺望小鎮風光，充分感受關山鎮純樸的風情！

地址：臺東縣關山鎮隆盛路1號

營業時間：07:00-17:00

米國學校

米國學校。 圖／IG, sofyplaylife

一棟五彩繽紛的建築，裡面有著水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室和農產品展售中心，帶你認識米的製造過程，也能預約DIY體驗，親自動手做起來！園區內還有立體彩繪區及兒童遊樂區等，讓小孩玩得盡興。假日還有農夫市集可以逛。另外，來到米國學校千萬不能錯過古早味的大碗公飯！

地址：台東縣關山鎮昌林路24-1號

營業時間：08:00-17:00

延伸閱讀>>【池上關山景點推薦】順便玩鹿野！台東旅遊一路順著玩

想知道更多實用台東旅遊攻略，請看「台東旅遊全攻略」