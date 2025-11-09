帶小小孩遊泰國也能玩得盡興！ 曼谷親子友善飯店推薦清單大公開

【FunTime小編群】泰國可是台灣人最愛去的東南亞國家，物價便宜、CP值超高，非常適合全家帶著小小孩一起出遊。不過爸媽帶小孩出門，住宿始終是個難題，飯店對小朋友的友善程度，大大影響到出遊的舒適度啊！因此小編這次特別準備了幾間曼谷親子旅館，相當受到爸媽們推薦，讓大人小孩都玩得盡興！

西隆河景中心點酒店。 圖／Booking

快速導覽｜曼谷親子酒店挑選技巧

曼谷的地鐵線路複雜，再加上交通船、Grab、嘟嘟車和公車等，難免讓人眼花撩亂，光是熱門住宿區就有五、六種選擇，那究竟住在哪裡才適合親子旅客呢？小編推薦交通便利的素坤逸區、市區熱鬧的暹羅區和渡假必備的昭披耶河區，這些區域不僅交通便利，還有許多親子友善措施，絕對能讓全家大小都開心喔～

曼谷親子飯店挑選原則：

1.選擇交通便利、近BTS地鐵站的地點

BTS地鐵站行經的路線都是各大商圈、熱門景點之間，因此在曼谷選擇住宿時，不僅要挑走路5分鐘內抵達地鐵站，或是有提供接駁車的飯店，還要留意附近是否為BTS地鐵站，帶著孩子移動才不會太辛苦。

2.確認飯店是否提供親子友善服務

預訂前建議到官網查看，包含兒童入住、早餐的收費限制、兒童備品的種類、是否有兒童遊戲室、用品租借，以及額外的福利或物品贈送，了解清楚才不會遇到臨時沒有的窘境。

3.優先考慮房型寬敞、有家庭房型的住宿

部分曼谷住宿是以雙人房型為主，雖然也能透過加床的方式，讓年齡較小的孩子一起入住，但若是帶大孩子的話就會有些擁擠，選擇家庭房型會更舒適。

曼谷親子飯店推薦｜素坤逸區：交通便利省時

素坤逸區是曼谷最便利的地點，其中Asok站是重要的交通轉運站，BTS空鐵和MRT地鐵在此交會，輕鬆前往熱門景點、觀光區。Nana站則是有較多的酒吧、夜店等，可以體驗曼谷的夜生活。若是喜歡安靜、悠閒步調的話，也可以住在Thong lo站、Phrom phong站周遭，感受在地風情。

曼谷伊卡邁盛捷公寓｜兒童遊戲室ｘ公寓式飯店

曼谷伊卡邁盛捷公寓。 圖／Agoda

曼谷伊卡邁盛捷公寓。 圖／Agoda

曼谷伊卡邁盛捷公寓(Somerset Ekamai Bangkok)為公寓式飯店，房間空間超寬敞，設有廚房、洗衣機、沙發等等，設備十分齊全。飯店有一個24小時開放的健身房，更有給兒童使用的遊戲區，分為室內和室外兩個區域，尤其室外遊戲區還是小沙坑和溜滑梯呢！小朋友一定超愛的～一般泳池也有給兒童專用的游泳池，親子住宿完全可以玩的超盡興的呀！

小編偷偷說：12歲以下不加床可以免費同住喔～

訂房網評價：8.5/10 agoda

交通：BTS Ekamai站步行8分鐘

附近景點：Gateway Ekamai購物商場

曼谷素坤逸萬豪酒店｜通羅街附近ｘ熱門空中酒吧

曼谷素坤逸萬豪酒店。 圖／Agoda

曼谷素坤逸萬豪酒店。 圖／Agoda

五星級的曼谷素坤逸萬豪酒店(Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit)位在交通便利的Thong Lo站不遠處，也是曼谷的餐飲、購物、夜生活區，附近就是知名的通羅街，有許多知名店家都在這條巷子裡唷！飯店房間超大質感佳，採光明亮，並提供各式兒童設施，附有室外游泳池跟兒童游泳池、兒童遊戲間可供小孩玩耍，還免費提供搖籃和嬰兒床，另外在公共閱讀區也提供各種兒童書籍喔～

小編偷偷說：酒店頂樓的空中酒吧相當著名，一開幕就遭成轟動，記得一定要去看看！

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：BTS Thong Lo站3號出口步行1分鐘

附近景點：四面佛、Central Embassy百貨、Terminal 21購物中心

曼谷親子飯店推薦｜暹羅區：市區熱鬧又好逛

暹羅區的Chi lom站、Siam站非常熱鬧，不僅有眾多商圈、美食能選擇，還有空橋連接各大百貨公司，逛一整天都不會膩，簡直是逛街購物的天堂！並且距離熱門景點曼谷藝術文化中心、湯普生博物館、四面佛都非常近，有計畫要去這些地方的爸爸媽媽們，可以直接住在附近更方便喔～

拉查丹利中心酒店｜有小廚房X免費洗衣機

拉查丹利中心酒店。 圖／Booking

拉查丹利中心酒店。 圖／Booking

拉查丹利中心酒店(Grande Centre Point Hotel Ratchadamri)的地理位置很好，從地鐵站走路5分鐘抵達，附近生活機能佳，有百貨公司和超市可逛，前往四面佛也很近喔！飯店的所有房型都有洗衣機、小廚房和微波爐能使用，對於有煮飯、消毒奶瓶、加熱副食品的需求的家庭旅客很友善，並且未滿7歲的兒童不加床免費入住。

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：BTS Ratchadamri站4號出口步行5分鐘

附近景點：Central World購物中心、四面佛

曼谷親子飯店推薦｜昭披耶河區：渡假首選地

即使帶著孩子還是想感受浪漫的渡假氛圍嗎？昭披耶河親子飯店絕對是最佳選擇，這裡大多是奢華的五星級住宿，除了基本的設施豐富、房型寬敞之外，從房間就能看到超美的河岸風光和夕陽，也有船隻接送旅客到各大景點。而且價格遠沒有想像中高，全家一起也不會負擔太大！

曼谷千禧希爾頓酒店｜房間景觀壯麗ｘ兒童用品租借

曼谷千禧希爾頓酒店。 圖／Agoda

曼谷千禧希爾頓酒店。 圖／Agoda

曼谷千禧希爾頓酒店(Millennium Hilton Bangkok)走路就能抵達最熱門的購物中心ICONSIAM百貨，無論是想逛街購物、體驗室內水上市場、吃遍美食小吃都沒問題！每間房間都能看昭披耶河的壯麗景色，頂樓空中酒吧還能看夜景、聽歌手現場演唱，渡假氛圍濃厚。除此之外，飯店的親子友善措施豐富，12歲以下孩童不加床可免費入住，也有嬰兒床、嬰兒澡盆等用品能租借。

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：ICONSIAM碼頭步行1分鐘

附近景點：ICONSIAM百貨、河濱夜市、鄭王廟

曼谷半島酒店｜半價入住半島ｘ海島渡假風

曼谷半島酒店。 圖／Booking

曼谷半島酒店。 圖／Booking

曼谷半島酒店(The Peninsula Bangkok)是頂級的五星級住宿，以半島酒店的標準而言，在上海、香港等地住一晚至少都要上萬台幣，但是在曼谷只要半價就能入住，非常適合帶全家大小來享受一下喔～飯店的室外泳池很有海島風情，融合多種渡假的元素，連河景餐廳、房間也都充滿泰式的韻味，整體房型也非常寬敞，孩子活動起來不怕擁擠。

訂房網評價：9.2/10 agoda

交通：The Peninsula Pier碼頭步行1分鐘

附近景點：ICONSIAM 百貨、河濱夜市、鄭王廟

